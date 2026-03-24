El magnate Neville Roy Singham y su esposa Jodie Evans utilizan una red de ONG para introducir propaganda del Partido Comunista chino en EEUU

Jodie Evans y Neville Roy Singham. (Jim Spellman/WireImage)

La red de Neville Roy Singham y Jodie Evans, construida a partir de una celebración privada en Jamaica en 2017, se ha transformado en una maquinaria global que impulsa la propaganda prochina a través de cerca de 2.000 organizaciones. De acuerdo con una investigación de Fox News Digital, este entramado se ha desplegado en paralelo al avance internacional del Partido Comunista Chino (PCCh), buscando influir en la percepción y las dinámicas políticas de Estados Unidos y otros escenarios estratégicos. El desarrollo de la red coincide con la intensificación de protestas y campañas a favor de regímenes autocráticos, en un contexto en el que las autoridades estadounidenses examinan la magnitud de la injerencia extranjera.

A lo largo de 2025, Fox News Digital ha documentado la transferencia de USD 591 millones a través de 223 operaciones financieras en cinco continentes. De ese monto, USD 278 millones se destinaron a seis organizaciones sin fines de lucro, entre las que figura CodePink, histórica plataforma de Jodie Evans.

Otros nombres clave incluyen BreakThrough BT Media, Justice and Education Fund Inc., People’s Forum Inc., People’s Support Foundation Ltd. y Tricontinental Ltd. Las estructuras creadas por Singham canalizaron, en siguientes niveles de la red, USD 163 millones para el financiamiento de 52 organizaciones adicionales y distribuyeron USD 150 millones en diversas regiones, incluyendo USD 23 millones dirigidos al África subsahariana.

Este sistema, articulado en cinco “anillos”, está diseñado para diseminar recursos y mensajes de modo descentralizado, dificultando la identificación del flujo original de fondos.

La boda en Jamaica, origen de una operación transnacional

El 26 de febrero de 2017, en Runaway Bay, en la costa norte de Jamaica, una selecta reunión de activistas, intelectuales y aliados políticos festejó el matrimonio de Neville Roy Singham, magnate tecnológico afincado en Shanghái, y Jodie Evans, cofundadora de CodePink.

Según Fox News Digital, los cuatro días de festejos, conferencias y diálogos marcaron la gestación de alianzas clave para una agenda ideológica internacional. Entre los participantes figuraban Vijay Prashad, presentado como “intelectual marxista” y futuro presidente del Consejo Asesor Internacional de Tricontinental, y Medea Benjamin, también cofundadora de CodePink.

El desarrollo de la red coincide con la intensificación de protestas y campañas a favor de regímenes autocráticos, en un contexto en el que las autoridades estadounidenses examinan la magnitud de la injerencia extranjera

Durante el evento, los asistentes discutieron estrategias inspiradas en la “guerra popular” del dictador Mao Zedong, centrada en el adoctrinamiento ideológico y la utilización de redes civiles por encima del enfrentamiento militar directo.

El impacto de aquella reunión en Jamaica se ha hecho visible en una década de movilizaciones, incluidas las protestas de 2020 en Minneapolis y las actuales manifestaciones en respaldo de regímenes como Cuba, Irán y Venezuela. Círculos afines catalogan el fenómeno como “guerra cognitiva”, categoría que utilizan especialistas en seguridad nacional citados por Fox News Digital para explicar la proliferación de discursos antiestadounidenses coordinados en la esfera pública y digital.

Un modelo financiero opaco y globalizado

Los investigadores de identificaron cinco grandes niveles de dispersión financiera, todos iniciados a partir de fondos controlados por Singham, quien utilizó vehículos como el GS Donor Advised Philanthropy Fund For Wealth Management Inc. Este fondo, asociado a Goldman Sachs, ofrecía a los donantes la posibilidad de enviar recursos de modo anónimo. Según declaraciones de Tony Fratto, portavoz de Goldman Sachs al citado medio, la entidad “canceló” el fondo de donaciones de Singham en febrero de 2024.

La multiplicidad de organizaciones, su dispersión en cinco continentes y la colaboración con cientos de entidades aliadas han generado una red estimada en unas 2.000 organizaciones. El modelo replica tácticas de la Guerra Fría, adaptadas al siglo XXI, con métodos diversificados que incluyen columnas de opinión, eventos académicos, y campañas de protesta sincronizadas en múltiples países.

La ideología en el centro: revisionismo y confrontación con Occidente

En una de sus escasas apariciones públicas, Neville Roy Singham participó en noviembre de 2023 en el “Foro Académico del Sur Global”, realizado en el hotel Golden Tulip de Shanghái y respaldado oficialmente por el Partido Comunista Chino. Además de contar con el patrocinio de la Universidad Normal del Este de China, la conferencia fue espacio de exhibición para las tesis revisionistas de Singham, quien abordó en un tratado de 172 páginas el papel del “Sur Global” y China en la derrota del fascismo nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Durante su intervención, Singham aseguró: “Los pueblos y líderes socialistas pueden derrotar al imperialismo en cualquiera de sus formas —fascista entonces, hiperimperialista ahora— a pesar de todas las desventajas materiales”.

El empresario citó al dictador Mao Zedong para subrayar que el poder descansa en “las masas populares”. Como parte de su análisis, minimizó la importancia de las bajas angloamericanas y destacó que “el 59,8% de socialistas muertos, el 13,1% de pueblos colonizados muertos y solo el 1% de angloamericanos muertos”, atribuyendo a la Unión Soviética y China la victoria esencial en el mayor conflicto bélico del siglo XX.

El empresario citó al dictador Mao Zedong para subrayar que el poder descansa en “las masas populares” (REUTERS)

En sus frases más controvertidas, Singham afirmó que el concepto de “democracia” occidental es una “mentira” y propuso “la deconstrucción, una historia restauracionista de lo que realmente sucedió, de quiénes realmente sufrieron”, subrayando que casi el 70% de las personas fallecidas en la Segunda Guerra Mundial se encontraban en China y la Unión Soviética.

Respuesta de Beijing y el rechazo de líderes afines

Consultado por los investigadores, Liu Pengyu, portavoz de la Embajada de la República Popular China en Washington, afirmó: “No estoy familiarizado con los detalles de este caso en particular. Sin embargo, como cuestión de principios, China defiende sistemáticamente el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países.”

Líderes y organizadores vinculados al Foro Popular, como David Chung y Hannah Priscilla Craig, rehusaron dialogar con el medio estadounidense, mientras que Brian Becker, fundador del Partido por el Socialismo y la Liberación, desestimó la investigación calificándola de “caza de brujas”, llegando a tildar a un periodista de “terrorista”. En la misma línea, Manolo De Los Santos, director ejecutivo del Foro Popular, comparó el escrutinio mediático actual con la era del senador Joseph McCarthy en las décadas de 1950.

La maquinaria de propaganda y el alcance universitario

El análisis de Fox News Digital incluyó la revisión de 1.663 eventos organizados por el Foro Popular desde agosto de 2018, con la participación de representantes de al menos 225 universidades.

El conjunto de documentos fiscales y registros corporativos examinados revela un aparato coordinado que opera como “máquina de propaganda transnacional y asimétrica”, con centro de mando, recursos económicos considerables y estructura organizacional sofisticada.

El magnate marxista Neville Roy Singham junto a los participantes de un Foro Académico del Sur Global que copatrocinó con el Instituto Tricontinental y la Universidad Normal de China Oriental

Culto a Mao y redefinición estratégica

Xi Van Fleet, ciudadana estadounidense de origen chino y sobreviviente de la masiva purga de la Revolución Cultural, advirtió al medio que “Neville Roy Singham y su esposa, Jodie Evans, están trayendo al siglo XXI el sueño de Mao de una guerra popular”, haciendo referencia a la doctrina maoísta de movilización masiva.

Van Fleet afirmó: “Están llevando a las calles la peor pesadilla de Estados Unidos: un Ejército Rojo que busca destruir al país y hacer que China sea más competitiva en el escenario mundial”, describiendo una amenaza ideológica de gran alcance.

La última entrega simbólica de la red se dio con la difusión, en febrero, de un vídeo por el Foro Académico del Sur Global titulado “El mundo es pequeño, el Sur es inmenso”. En las imágenes, Singham permanece firme mientras sus camaradas alzan el puño al son de “La Internacional”, confirmando la perdurabilidad de la narrativa revolucionaria.