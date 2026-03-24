California pierde atractivos fiscales: millonarios estudian mudarse a Wyoming

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un grupo creciente de millonarios de California ha comenzado a explorar discretamente Wyoming como una opción residencial, impulsados por la inminente propuesta de un impuesto del 5% a los multimillonarios en su estado de origen y la posibilidad de ventajas fiscales sustanciales.

Esta tendencia está cambiando el panorama inmobiliario de regiones como Jackson Hole, donde el atractivo no sólo radica en sus exclusivas residencias alpinas, sino también en su política fiscal favorable y su entorno protegido, según reveló el medio New York Post.

El fenómeno ha tenido un impacto inmediato en el segmento de lujo del mercado inmobiliario local. Según Bill Caleo, cofundador de Jackson Home Company, en semanas recientes entre 10 y 12 compradores procedentes de California han realizado visitas o seguimiento activo de propiedades en Teton Village. Caleo indicó a New York Post que este flujo excede con creces la demanda, antes más repartida geográficamente.

Teton Village. Foto: People Newspaper

Cuáles son las propiedades que marcan tendencia

Un ejemplo de la nueva dinámica es la venta de una casa en la exclusiva comunidad Shooting Star por USD 22,5 millones antes incluso de que concluyeran las obras, una práctica hasta hace poco inusual y que ahora, de acuerdo al desarrollador, crece a medida que aumenta la presión por encontrar opciones ante posibles cambios regulatorios en California.

Las propiedades en juego reflejan el nivel económico de los nuevos interesados. Entre las ofertas principales se cuenta una finca de 10.000 pies cuadrados en Teton Village, cotizada en USD 41 millones, mientras otro complejo de más de 30 acres se ofrece por USD 50 millones.

Incluso las residencias de menor tamaño mantienen un alto estándar: una casa de USD 19,9 millones fue rechazada por un comprador californiano por considerar que era “mil pies cuadrados demasiado pequeña”.

En Teton Village, las denominadas “propiedades trofeo” superan recurrentemente la barrera de los USD 10 millones y múltiples anuncios actuales sobrepasan los USD 20 millones, según datos de New York Post.

Teton Village es un acogedor paraíso turístico situado a los pies de la estación de esquí Jackson Hole Mountain Resort. Foto: jacksonholewy

Este repunte en las transacciones de ultra lujo ha marcado registros históricos en los últimos años, en paralelo al arribo de inversionistas con ingresos mucho más altos que el promedio de los migrantes habituales.

El atractivo de Wyoming responde a factores económicos y de estilo de vida. El estado no aplica impuesto sobre la renta y, como subrayó Caleo, “es uno de los mejores lugares de Estados Unidos para constituir un fideicomiso... es muy, muy atractivo”.

Estas condiciones fiscales se complementan con una estructura que restringe el desarrollo urbano. Rodeado de parques nacionales, Jackson Hole mantiene una oferta inmobiliaria limitada pese a la demanda creciente, lo que incrementa aún más la exclusividad de la zona.

Las ventajas que se ofrecen incluyen privacidad y anonimato. Caleo dijo a New York Post que Jackson Hole es “mucho más conservador” y atrae a quienes buscan pasar inadvertidos y lejos del protagonismo mediático, a diferencia de destinos turísticos como Aspen.

El auge de inversiones y proyectos exclusivos refuerza el atractivo de Wyoming

La llegada de capital está transformando también el mercado residencial. Recientemente, un resort Four Seasons en Jackson Hole cambió de dueño por una suma estimada en USD 650 millones, en una operación vinculada con el fondo inversor del multimillonario Michael Dell, según confirmó un representante a New York Post.

Al mismo tiempo, el estado está atrayendo inversiones corporativas y tecnológicas, como el desarrollo de grandes centros de datos respaldados por empresas como Meta, fortaleciendo la imagen de Wyoming como un polo empresarial y fiscalmente favorable.

La aparición de nuevos proyectos residenciales privados como el Hoback Club, el primer club exclusivo de ski-in y ski-out de Jackson, está elevando aún más el perfil del destino entre compradores de alto patrimonio.

La combinación de ventajas fiscales, restricciones al desarrollo y una cultura que privilegia la discreción posiciona a Jackson Hole como refugio ante posibles reformas fiscales en California y como centro de una transformación económica estimulada por la llegada de grandes fortunas.