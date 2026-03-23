Estados Unidos

El estudio del envejecimiento en perros abre nuevas vías para la medicina humana

La investigación interdisciplinaria que involucra a más de cincuenta mil animales analizó factores ambientales y de estilo de vida para avanzar en la comprensión de enfermedades relacionadas con la edad en personas y canes

Guardar
La convivencia con otros perros
La convivencia con otros perros reduce significativamente la aparición de afecciones médicas relacionadas con la vejez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un enfoque en la investigación del envejecimiento humano ha puesto la mirada en los perros y, específicamente, en sus cerebros. Más de 50.000 canes participan actualmente en el Dog Aging Project, una iniciativa interdisciplinaria cuyo propósito es entender por qué y cómo se desarrollan enfermedades relacionadas con la edad tanto en animales como en personas.

El interés por la longevidad y el impacto de la vejez no es abstracto para quienes integran este estudio, publicado por la CBS News.

El proyecto ha reunido datos de más de 50 investigaciones científicas que exploran la relación entre entorno, estilo de vida y aparición de enfermedades. Uno de los resultados más destacados que detectó es que los perros que viven con otros de su especie presentan menos afecciones médicas, mientras que los que no realizan ejercicio físico tienen hasta seis veces más probabilidades de desarrollar demencia canina, según la veterinaria neuróloga Stephanie McGrath, de la Universidad Estatal de Colorado.

La investigación en perros permite avances acelerados sobre envejecimiento humano

El Dog Aging Project se fundó en 2014, cuando el biólogo Matt Kaeberlein, de la Universidad de Washington, advirtió que los hallazgos en ratones no siempre se trasladan a los humanos. Los perros, en cambio, comparten hábitat, comida, agua y rutinas con las personas y, como resultado, sus procesos de envejecimiento suelen ser comparables.

Un bloque central de la investigación es el seguimiento exhaustivo de cada animal: análisis de dieta, toma de sangre, pruebas de imagen cerebral y tests de memoria, como el que enfrenta a un perro a una golosina oculta para medir su capacidad de recuerdo segundos después.

McGrath plantea que los perros, al envejecer más deprisa que los humanos, ofrecen un atajo temporal decisivo: “Podemos obtener muchísima información que llevaría décadas recolectar en seres humanos”, declaró a CBS News.

El neuropatólogo Dirk Keene, de la Universidad de Washington, con dos décadas de experiencia en el estudio de cerebros humanos y miembro activo del proyecto, contribuye con el análisis post mortem de los cerebros caninos donados.

La rapamicina aumenta hasta un
La rapamicina aumenta hasta un 60% la esperanza de vida en ratones y ya es probada en ensayos clínicos con cientos de perros. (Freepik)

Keene destaca que el deterioro cognitivo grave no se limita a la memoria, sino que implica “confusión y pérdida de la capacidad de saber dónde se está”, fenómeno observado en ambos mamíferos. Los estudios muestran que la demencia encoge el cerebro y agranda las cavidades cerebrales tanto en humanos como en perros.

Tras la muerte de su perra Spring, Keene identificó mediante análisis microscópico placas de beta amiloide, señal inequívoca de un proceso similar al Alzheimer.

La rapamicina y nuevas terapias extienden la vida y la salud de los perros

Una línea experimental clave es el uso de rapamicina. En ratones, este fármaco mostró un incremento de hasta 60% en la esperanza de vida y un enlentecimiento en el deterioro mental, lo que motivó su aplicación en perros diagnosticados con demencia.

La experta molecular Julie Moreno, de la Universidad de Texas, condujo un estudio piloto en 12 perros con síntomas avanzados. Moreno detalló a CBS News que, al comparar cerebros de animales tratados con rapamicina frente a quienes recibieron placebo, encontró que quienes recibieron el medicamento presentaban menos células inflamatorias asociadas a la demencia.

Dog Aging Project, una iniciativa
Dog Aging Project, una iniciativa interdisciplinaria cuyo propósito es entender por qué y cómo se desarrollan enfermedades relacionadas con la edad tanto en animales como en personas. REUTERS/Abdul Saboor

Actualmente, el Dog Aging Project lleva adelante un ensayo clínico más extenso, financiado en parte por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, donde cientos de perros reciben rapamicina o un placebo con el objetivo de determinar si el fármaco puede prolongar la vida.

Silicon Valley y el auge de inversiones en biotecnología canina

El sector privado tampoco ha permanecido ajeno. Loyal, la empresa biotecnológica estadounidense fundada en 2019 por Celine Haliou, juntó más de USD 250 millones de financiación para probar tres medicamentos anti-envejecimiento en perros mayores de 10 años.

Uno de estos fármacos ya tiene la aprobación de la Food and Drug Administration, la agencia federal estadounidense, para ser probado en ensayos clínicos, que monitorean signos vitales y evolución del envejecimiento en canes, aunque los resultados finales tardarán aún varios años.

Haliou explicó a CBS News cómo imagina la aplicación comercial del producto: una tableta con sabor a carne para administrarse diariamente de forma preventiva, con el objetivo de lograr al menos “un año más de vida sana” en la vejez de los perros. Además, consideró: “Creo que comenzar con perros es la vía más rápida para conocer la biología del envejecimiento humano”.

La iniciativa reúne esfuerzos de científicos, médicos y empresarios que abogan por estrategias transversales en la lucha contra el envejecimiento. El trabajo de los investigadores podría, a mediano plazo, redefinir tanto la medicina veterinaria como la comprensión de las enfermedades neurodegenerativas en personas.

Temas Relacionados

Dog Aging ProjectLongevidad CaninaEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

El auge de centros de datos impulsa debate energético en Nueva York

La expansión planificada de instalaciones tecnológicas está generando preocupación entre autoridades, debido al posible aumento en la demanda eléctrica y sus efectos financieros en los hogares neoyorquinos, conforme avanzan propuestas de regulación y moratoria legislativa

El auge de centros de

Los viajeros estadounidenses se replantean sus viajes internacionales ante dudas y costos actuales

Debido a la combinación de reportes sobre posibles incidentes, filas extensas y mayores montos, se manifiesta una reducción de viajes planeados, alterando tendencias habituales entre los clientes durante la primavera

Los viajeros estadounidenses se replantean

El Hangar One recupera su estructura original tras restauración liderada por Google

La culminación de los trabajos en Mountain View marca el regreso de un referente de la ingeniería e impulsa nuevas iniciativas de investigación tecnológica en el corazón de Silicon Valley, según autoridades y especialistas

El Hangar One recupera su

Trump dio detalles de las negociaciones con un líder iraní del más alto nivel: “Quieren hacer un trato”

El mandatario reveló que su enviado Steve Witkoff y su yerno Jared Kushner condujeron las conversaciones el domingo por la noche, mientras Teherán evitó confirmar los anuncios del presidente estadounidense

Trump dio detalles de las

Los estadounidenses prefieren pequeños pueblos extranjeros para vivir con más tranquilidad

Un informe reciente identificó una inclinación hacia localidades con menor costo en Europa y América Latina, donde la proximidad a la naturaleza y la integración comunitaria se convierten en los principales atractivos para quienes optan por mudarse

Los estadounidenses prefieren pequeños pueblos

TECNO

Trucos definitivos para prolongar la

Trucos definitivos para prolongar la batería de un celular Android cuando no hay un cargador cerca

Correos y tarjetas de crédito en manos de extraños: los riesgos de conectarse a una red WiFi pública

Adiós a las tareas domésticas: los robots humanoides que transformarán el hogar en un espacio libre de trabajo

Adiós a los virus de Magis TV: apps para ver películas que se pueden descargar en cualquier dispositivo

Google revela la radiografía del cibercrimen en 2026: crece el phishing por voz y el sector tech es el más atacado

ENTRETENIMIENTO

Alan Ritchson, estrella de “Reacher”,

Alan Ritchson, estrella de “Reacher”, es investigado por presunta agresión a un vecino en Tennessee

“Estoy muy feliz de ver que este papel pase a otras manos”, afirmó Daniel Radcliffe al despedirse de Harry Potter

Murió Valerie Perrine, actriz nominada al Oscar y estrella de “Superman”

Llega el tráiler oficial del live-action de ‘Moana’ y el primer vistazo a Dwayne “The Rock” Johnson como Maui

David Beckham celebró el éxito de su hijo Cruz tras un concierto en París

MUNDO

Navegar sin contaminar: así es

Navegar sin contaminar: así es el primer crucero del mundo impulsado por hidrógeno licuado

Las peores inundaciones en dos décadas golpean Hawái y fuerzan evacuaciones masivas

Guerra en Medio Oriente: el mensaje de Donald Trump impulsó el rebote de los mercados europeos

Dos buques petroleros de India lograron cruzar el estrecho de Ormuz en medio del bloqueo impuesto por el régimen iraní

Murió Jessi Pierce, la reconocida periodista de hockey sobre hielo, tras un incendio: fue hallada junto a sus hijos