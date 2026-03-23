El estudio del envejecimiento en perros abre nuevas vías para la medicina humana

La convivencia con otros perros reduce significativamente la aparición de afecciones médicas relacionadas con la vejez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un enfoque en la investigación del envejecimiento humano ha puesto la mirada en los perros y, específicamente, en sus cerebros. Más de 50.000 canes participan actualmente en el Dog Aging Project, una iniciativa interdisciplinaria cuyo propósito es entender por qué y cómo se desarrollan enfermedades relacionadas con la edad tanto en animales como en personas.

El interés por la longevidad y el impacto de la vejez no es abstracto para quienes integran este estudio, publicado por la CBS News.

El proyecto ha reunido datos de más de 50 investigaciones científicas que exploran la relación entre entorno, estilo de vida y aparición de enfermedades. Uno de los resultados más destacados que detectó es que los perros que viven con otros de su especie presentan menos afecciones médicas, mientras que los que no realizan ejercicio físico tienen hasta seis veces más probabilidades de desarrollar demencia canina, según la veterinaria neuróloga Stephanie McGrath, de la Universidad Estatal de Colorado.

La investigación en perros permite avances acelerados sobre envejecimiento humano

El Dog Aging Project se fundó en 2014, cuando el biólogo Matt Kaeberlein, de la Universidad de Washington, advirtió que los hallazgos en ratones no siempre se trasladan a los humanos. Los perros, en cambio, comparten hábitat, comida, agua y rutinas con las personas y, como resultado, sus procesos de envejecimiento suelen ser comparables.

Un bloque central de la investigación es el seguimiento exhaustivo de cada animal: análisis de dieta, toma de sangre, pruebas de imagen cerebral y tests de memoria, como el que enfrenta a un perro a una golosina oculta para medir su capacidad de recuerdo segundos después.

McGrath plantea que los perros, al envejecer más deprisa que los humanos, ofrecen un atajo temporal decisivo: “Podemos obtener muchísima información que llevaría décadas recolectar en seres humanos”, declaró a CBS News.

El neuropatólogo Dirk Keene, de la Universidad de Washington, con dos décadas de experiencia en el estudio de cerebros humanos y miembro activo del proyecto, contribuye con el análisis post mortem de los cerebros caninos donados.

La rapamicina aumenta hasta un 60% la esperanza de vida en ratones y ya es probada en ensayos clínicos con cientos de perros. (Freepik)

Keene destaca que el deterioro cognitivo grave no se limita a la memoria, sino que implica “confusión y pérdida de la capacidad de saber dónde se está”, fenómeno observado en ambos mamíferos. Los estudios muestran que la demencia encoge el cerebro y agranda las cavidades cerebrales tanto en humanos como en perros.

Tras la muerte de su perra Spring, Keene identificó mediante análisis microscópico placas de beta amiloide, señal inequívoca de un proceso similar al Alzheimer.

La rapamicina y nuevas terapias extienden la vida y la salud de los perros

Una línea experimental clave es el uso de rapamicina. En ratones, este fármaco mostró un incremento de hasta 60% en la esperanza de vida y un enlentecimiento en el deterioro mental, lo que motivó su aplicación en perros diagnosticados con demencia.

La experta molecular Julie Moreno, de la Universidad de Texas, condujo un estudio piloto en 12 perros con síntomas avanzados. Moreno detalló a CBS News que, al comparar cerebros de animales tratados con rapamicina frente a quienes recibieron placebo, encontró que quienes recibieron el medicamento presentaban menos células inflamatorias asociadas a la demencia.

Dog Aging Project, una iniciativa interdisciplinaria cuyo propósito es entender por qué y cómo se desarrollan enfermedades relacionadas con la edad tanto en animales como en personas. REUTERS/Abdul Saboor

Actualmente, el Dog Aging Project lleva adelante un ensayo clínico más extenso, financiado en parte por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, donde cientos de perros reciben rapamicina o un placebo con el objetivo de determinar si el fármaco puede prolongar la vida.

Silicon Valley y el auge de inversiones en biotecnología canina

El sector privado tampoco ha permanecido ajeno. Loyal, la empresa biotecnológica estadounidense fundada en 2019 por Celine Haliou, juntó más de USD 250 millones de financiación para probar tres medicamentos anti-envejecimiento en perros mayores de 10 años.

Uno de estos fármacos ya tiene la aprobación de la Food and Drug Administration, la agencia federal estadounidense, para ser probado en ensayos clínicos, que monitorean signos vitales y evolución del envejecimiento en canes, aunque los resultados finales tardarán aún varios años.

Haliou explicó a CBS News cómo imagina la aplicación comercial del producto: una tableta con sabor a carne para administrarse diariamente de forma preventiva, con el objetivo de lograr al menos “un año más de vida sana” en la vejez de los perros. Además, consideró: “Creo que comenzar con perros es la vía más rápida para conocer la biología del envejecimiento humano”.

La iniciativa reúne esfuerzos de científicos, médicos y empresarios que abogan por estrategias transversales en la lucha contra el envejecimiento. El trabajo de los investigadores podría, a mediano plazo, redefinir tanto la medicina veterinaria como la comprensión de las enfermedades neurodegenerativas en personas.