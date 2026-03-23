Colisión en el aeropuerto La Guardia: la aeronave descendía entre 93 y 105 mph

El avión regional de Air Canada colisionó con un vehículo de rescate en tierra en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York la noche del domingo. (REUTERS/Bing Guan)

Un avión regional de Air Canada colisionó con un vehículo de rescate en tierra en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York a las 23:47 del domingo, provocando la muerte del piloto y el copiloto y lesiones a 41 personas, según informaron Port Authority, la agencia gestora de aeropuertos de Nueva York, y la Administración Federal de Aviación.

El impacto, ocurrido cuando el avión aterrizaba desde Montreal a una velocidad de 150 a 169 km/h (93 a 105 mph), llevó al cierre inmediato del aeropuerto hasta las 14:00 del lunes, informaron las autoridades al canal de noticias estadounidense ABC News.

El aeropuerto LaGuardia cerró operaciones hasta las 14:00 del lunes tras el choque entre el avión y el vehículo de emergencia. (REUTERS/Adam Gray)

La investigación quedó a cargo de la National Transportation Safety Board (NTSB) de Estados Unidos, junto a equipos de investigación de Air Canada, Jazz Aviation –aerolínea regional canadiense– y organismos canadienses, según indicaron portavoces de la agencia gestora de aeropuertos de Nueva York y la NTSB.

El incidente se produjo cuando el vehículo, perteneciente a Port Authority Aircraft Rescue and Firefighting, tenía permiso previo de la torre para cruzar la pista cuatro; grabaciones de audio del control revelaron que un controlador intentó frenar la maniobra justo antes de la colisión, reportaron las autoridades al medio estadounidense.

El vuelo Air Canada 8646 transportaba a cuatro tripulantes y 72 pasajeros; la mayoría de los hospitalizados ya recibió el alta. (REUTERS/Bing Guan)

El avión, vuelo Air Canada 8646, trasladaba a cuatro tripulantes y 72 pasajeros, detalló Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la agencia gestora de aeropuertos de Nueva York. Entre los hospitalizados, 39 eran pasajeros y dos agentes de Port Authority –un sargento y un oficial– la mayoría fue dada de alta, aunque varios casos permanecen graves, señaló Garcia.

Investigación y responsables

Las compañías aéreas que operan en LaGuardia suspendieron cargos por reprogramación y emitieron alertas ante la cancelación de vuelos. Las operaciones se limitarán a una sola pista durante la reapertura, lo que ocasionará demoras y cancelaciones, de acuerdo con la Administración Federal de Aviación.

Grabaciones del control de tráfico aéreo muestran que un controlador intentó evitar la colisión segundos antes del choque. (REUTERS/Bing Guan)

Reacciones oficiales y operación aeroportuaria

El FBI Joint Terrorism Task Force acudió al lugar de los hechos, pero se retiró después de que las autoridades confirmaran ausencia de indicios criminales o terroristas. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó el hecho como “profundamente triste” y anunció la cooperación de funcionarios canadienses con sus pares estadounidenses.

Sean Duffy, secretario de Transporte, estuvo presente en el sitio y solicitó apoyo para las víctimas y quienes integran los equipos de respuesta a través de sus redes sociales.

Una menor que viajaba sin acompañante fue entregada a su familia tras el accidente, informó Garcia.