Colisión en el aeropuerto La Guardia: la aeronave descendía entre 93 y 105 mph

Un avión regional de Air Canada colisionó con un vehículo de rescate en tierra en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York a las 23:47 del domingo, provocando la muerte del piloto y el copiloto y lesiones a 41 personas, según informaron Port Authority, la agencia gestora de aeropuertos de Nueva York, y la Administración Federal de Aviación.
El impacto, ocurrido cuando el avión aterrizaba desde Montreal a una velocidad de 150 a 169 km/h (93 a 105 mph), llevó al cierre inmediato del aeropuerto hasta las 14:00 del lunes, informaron las autoridades al canal de noticias estadounidense ABC News.
La investigación quedó a cargo de la National Transportation Safety Board (NTSB) de Estados Unidos, junto a equipos de investigación de Air Canada, Jazz Aviation –aerolínea regional canadiense– y organismos canadienses, según indicaron portavoces de la agencia gestora de aeropuertos de Nueva York y la NTSB.
El incidente se produjo cuando el vehículo, perteneciente a Port Authority Aircraft Rescue and Firefighting, tenía permiso previo de la torre para cruzar la pista cuatro; grabaciones de audio del control revelaron que un controlador intentó frenar la maniobra justo antes de la colisión, reportaron las autoridades al medio estadounidense.
El avión, vuelo Air Canada 8646, trasladaba a cuatro tripulantes y 72 pasajeros, detalló Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la agencia gestora de aeropuertos de Nueva York. Entre los hospitalizados, 39 eran pasajeros y dos agentes de Port Authority –un sargento y un oficial– la mayoría fue dada de alta, aunque varios casos permanecen graves, señaló Garcia.
Investigación y responsables
Las compañías aéreas que operan en LaGuardia suspendieron cargos por reprogramación y emitieron alertas ante la cancelación de vuelos. Las operaciones se limitarán a una sola pista durante la reapertura, lo que ocasionará demoras y cancelaciones, de acuerdo con la Administración Federal de Aviación.
Reacciones oficiales y operación aeroportuaria
El FBI Joint Terrorism Task Force acudió al lugar de los hechos, pero se retiró después de que las autoridades confirmaran ausencia de indicios criminales o terroristas. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó el hecho como “profundamente triste” y anunció la cooperación de funcionarios canadienses con sus pares estadounidenses.
Sean Duffy, secretario de Transporte, estuvo presente en el sitio y solicitó apoyo para las víctimas y quienes integran los equipos de respuesta a través de sus redes sociales.
Una menor que viajaba sin acompañante fue entregada a su familia tras el accidente, informó Garcia.