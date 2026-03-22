Estados Unidos

“No puedo ni describirlo”: los desgarradores testimonios de la población de Hawái tras sufrir las peores inundaciones en 20 años

El aumento repentino del nivel del agua ha obligado a miles de personas a abandonar sus viviendas en el norte de Oahu y otras zonas insulares debido a un sistema de tormentas que ha provocado cuantiosos daños materiales

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La Guardia Costera de Estados Unidos lleva a cabo operaciones de rescate en Hawái mientras las inundaciones repentinas azotan Oahu

Las autoridades de Hawái instaron el sábado a los residentes de las zonas más afectadas a evacuar debido a las peores inundaciones que ha sufrido el estado en más de 20 años, después de que cayeran fuertes lluvias sobre un suelo ya saturado por los aguaceros de una tormenta invernal hace una semana, y se esperan más precipitaciones durante el fin de semana.

Las crecidas turbias cubrieron vastas extensiones de la costa norte de Oahu, una comunidad mundialmente famosa por sus olas gigantes. Las aguas embravecidas arrastraron casas y automóviles y provocaron órdenes de evacuación para 5500 personas al norte de Honolulu, aunque posteriormente se levantaron. Las autoridades advirtieron que una presa de 120 años de antigüedad podría ceder.

En la isla de Maui, las autoridades elevaron el aviso de evacuación a alerta para algunas zonas de Lahaina, que aún se está recuperando del devastador incendio forestal de 2023, debido a que las cuencas de retención están cerca de su capacidad máxima.

Residentes de Hawái son evacuados
Residentes de Hawái son evacuados en un cargador frontal en medio de las peores inundaciones en 20 años que amenazan una presa y generan alerta por más lluvias.

Los residentes de la costa norte de Oahu que no evacuaron se sintieron aliviados por la mañana al ver que las aguas retrocedían y algunos momentos de cielo azul, pero se avecinaban más lluvias.

“No bajen la guardia todavía”, dijo Tina Stall, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en Honolulu, “aún existe la posibilidad de que se produzcan más inundaciones”.

Racquel Achiu, una granjera de Waialua que se quedó para cuidar de su ganado, encontró a sus cabras con el agua hasta las rodillas el jueves por la noche, y una hora después, los siete perros de su familia corrían peligro de ahogarse en una caseta elevada. Su sobrino y su yerno corrieron a meterse en el agua, que les llegaba hasta el pecho, para rescatarlos.

Más de 5.500 personas evacuadas
Más de 5.500 personas evacuadas en Haleiwa y Waialua ante la inminente amenaza de inundaciones por el desborde del embalse en Oahu.

“Las cabezas de mis perros sobresalían literalmente del agua”, recordó Achiu.

“Había tanta agua que no puedo ni describirlo.”

El gobernador Josh Green dijo que el costo de la tormenta podría superar los mil millones de dólares, incluyendo los daños a aeropuertos, escuelas, carreteras, viviendas y un hospital de Maui en Kula.

Viviendas parcialmente sumergidas y escombros
Viviendas parcialmente sumergidas y escombros arrastrados por un río crecido en Hawái, donde las peores inundaciones en dos décadas han provocado evacuaciones y alerta por una presa.

“Esto tendrá consecuencias muy graves para nuestro estado”, declaró Green en una rueda de prensa. Añadió que su jefe de gabinete habló con la Casa Blanca y recibió garantías de apoyo federal.

Las peores inundaciones en más de dos décadas

Green afirmó que las inundaciones eran las más graves que había sufrido el estado desde 2004, cuando varias viviendas y la biblioteca de la Universidad de Hawái quedaron anegadas.

Decenas, y quizás cientos, de viviendas han resultado dañadas, pero las autoridades aún no han evaluado completamente la magnitud de los daños.

El riesgo de colapso en
El riesgo de colapso en la represa Wahiawa llevó a la evacuación urgente de miles de residentes en Oahu, Hawái, tras lluvias históricas. (Reuters)

Las autoridades atribuyeron parte de la devastación a la enorme cantidad de lluvia que cayó en poco tiempo sobre terrenos ya saturados. Algunas zonas de Oahu recibieron entre 20 y 30 centímetros de lluvia, según el Servicio Meteorológico Nacional.

Más de 200 personas fueron rescatadas de la crecida de las aguas, según informaron las autoridades, pero no se registraron fallecimientos ni personas desaparecidas. Los equipos de rescate buscaron a las personas atrapadas por aire y por mar.

La Guardia Nacional y el Departamento de Bomberos de Honolulu evacuaron en helicóptero a 72 niños y adultos de un campamento juvenil de vacaciones de primavera ubicado en un centro de retiros en la costa oeste de Oahu llamado Nuestra Señora de Kea’au, informaron funcionarios de la ciudad. El campamento se encuentra en una zona elevada, pero las autoridades no quisieron dejarlos allí, explicó el alcalde.

Las autoridades de Hawái mantienen
Las autoridades de Hawái mantienen monitoreo constante sobre la represa Wahiawa, que alcanzó un nivel crítico a menos de dos metros de su límite máximo.

Los sistemas de tormentas invernales conocidos como “bajas de Kona”, caracterizados por vientos del sur o suroeste que traen aire cargado de humedad, han sido los responsables de las intensas lluvias de las últimas dos semanas. Según los expertos, la intensidad y la frecuencia de las fuertes lluvias en Hawái han aumentado debido al calentamiento global provocado por el ser humano.

Observando una presa envejecida

Las autoridades han estado vigilando de cerca la presa de Wahiawa, que ha sido vulnerable durante décadas, y han afirmado que está “en riesgo de fallo inminente”.

Los niveles de agua en la presa, situada a unos 28 kilómetros (17 millas) al noroeste de Honolulu, en la isla de Oahu, descendieron a última hora del viernes y luego volvieron a subir con las lluvias caídas durante la noche.

Las inundaciones en Waialua, Hawai,
Las inundaciones en Waialua, Hawai, el 20 de marzo del 2026. (AP foto/Mengshin Lin)

Sin embargo, a la mañana siguiente, la presa parecía preocupar menos que la “amplia gama de condiciones peligrosas” en toda la isla, según declaró Molly Pierce, portavoz del Departamento de Gestión de Emergencias de Oahu.

Señaló que se habían producido inundaciones importantes, incluso en zonas residenciales de Honolulu.

“Estamos viendo que las aguas retroceden en muchos lugares, pero, de nuevo, con esa saturación, la más mínima cantidad de agua puede hacer que vuelvan a subir con fuerza”, dijo Pierce. “Así que, aunque el cielo esté despejado donde estés, creo que todos en Hawái sabemos que si llueve en la montaña, pronto llegará hasta aquí”.

Escombros de una estructura se
Escombros de una estructura se acumulan sobre un puente mientras el agua de las inundaciones, provocadas por las peores lluvias en 20 años, fluye a través de un río desbordado en Hawái.

Kathleen Pahinui evacuó su casa en Waialua la madrugada del viernes debido al peligro que representaba la presa.

“Ojalá que si superamos este día, mañana amanezca un día soleado y radiante”, dijo el sábado. “Entonces todos podremos empezar a regresar poco a poco, podremos retomar la normalidad, empezar a limpiar y ayudar a nuestros vecinos”.

La presa de Wahiawa, una estructura de tierra, fue construida en 1906 para aumentar la producción de azúcar de la Waialua Agricultural Company, que posteriormente se convirtió en filial de Dole Food Company. Fue reconstruida tras un derrumbe en 1921.

Viviendas inundadas en Hawái muestran
Viviendas inundadas en Hawái muestran el impacto de las peores inundaciones en 20 años, con aguas marrones que cubren entradas y garajes mientras se pronostican más lluvias.

El estado ha declarado que la presa de Wahiawa tiene un “alto potencial de riesgo” y que un fallo “probablemente resultará en la pérdida de vidas humanas”.

Según los registros, desde 2009, la entidad ha enviado a Dole cuatro notificaciones de deficiencias relacionadas con la presa, y hace cinco años multó a la empresa con 20.000 dólares por no subsanar a tiempo las deficiencias de seguridad.

Posteriormente, Dole propuso donar la presa, el embalse y el sistema de acequias al estado a cambio de un acuerdo para reparar el aliviadero y así cumplir y mantener las normas de seguridad de la presa.

“La presa sigue funcionando según lo previsto y no presenta indicios de daños”, declaró Dole en un comunicado.

(con información de AP)

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