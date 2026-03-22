Estados Unidos

La familia de Nancy Guthrie intensifica el llamado a colaborar tras siete semanas de desaparición en Tucson

Autoridades y allegados piden a la comunidad revisar registros y entregar cualquier dato que ayude a encontrar a la mujer de 84 años, mientras crece la expectativa por la recompensa récord ofrecida por información clave en el caso

Guardar
La familia Guthrie renovó su
La familia Guthrie renovó su pedido de ayuda a la comunidad tras siete semanas sin noticias de Nancy Guthrie (REUTERS/Rebecca Noble)

La familia de Nancy Guthrie, de ochenta y cuatro años, renovó su pedido de ayuda tras más de siete semanas sin noticias sobre su paradero desde su desaparición el 1 de febrero en Tucson, Arizona.

En una declaración difundida a través de redes sociales y medios locales, sus allegados pidieron a la comunidad que revise cualquier registro, conversación o anotación que pudiera aportar una pista sobre el caso y recalcaron la importancia de la participación ciudadana en la investigación.

La desaparición de Nancy Guthrie movilizó a las autoridades locales y federales, incluyendo al FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Pima, que indagan bajo la hipótesis de secuestro.

Según fuentes oficiales, la investigación se intensificó tras detectar la presencia de un sospechoso en la vivienda y recibir denuncias sobre intentos de extorsión usando criptomonedas.

Para incentivar la colaboración se ofrece una recompensa superior al millón de USD por información que ayude a localizar a Nancy Guthrie.

Se ofrece una recompensa superior
Se ofrece una recompensa superior al millón de dólares por información que conduzca al paradero de Nancy Guthrie en Arizona (@FBIMostWanted/Handout via REUTERS)

El caso Guthrie generó conmoción en Tucson y el sur de Arizona, donde la posibilidad de nuevas pistas depende de que se analicen cuidadosamente todos los indicios, por mínimos que parezcan.

Las autoridades solicitaron a los residentes en un radio de tres kilómetros alrededor del domicilio de Guthrie que revisen y entreguen grabaciones de cámaras de seguridad captadas entre el 1 de enero y el 2 de febrero.

Figuran entre las pruebas analizadas videos de un posible intruso enmascarado y mensajes de rescate calificados por el FBI como “altamente sofisticados”, ya remitidos para análisis forense.

Cronología y detalles clave de la desaparición

El 31 de enero, Nancy Guthrie fue vista por última vez tras compartir una cena familiar en su domicilio. Al día siguiente, la familia nota su ausencia en la iglesia, lo que activa la alarma y deriva en la denuncia formal por desaparición.

Las autoridades solicitan a los
Las autoridades solicitan a los residentes revisar cámaras de seguridad entre el 1 de enero y el 2 de febrero en un radio de tres kilómetros (Pima County Sheriff’s Office/Handout via REUTERS)

La familia destacó tres momentos clave para la investigación:

  • Noche del 31 de enero: última vez que se ve a Nancy Guthrie.
  • Primeras horas del 1 de febrero: periodo en que se detecta la desaparición.
  • Tarde del 11 de enero: cámaras de seguridad captan a un hombre enmascarado en la puerta de la vivienda de Guthrie, hecho que podría estar relacionado con los eventos posteriores.

En su llamado, firmado por Camron, Kristine, Annie, Tommaso, Savannah y Michael, la familia señaló: “No hay detalle demasiado pequeño. Puede ser la clave”.

Subrayaron que algún vecino podría tener datos relevantes, incluso si aún no es consciente de su importancia, y enfatizaron la necesidad de revisar cualquier registro, fotografía o grabación, pues hasta el dato más pequeño puede ser determinante para la investigación.

Investigación, hipótesis y recompensa

La búsqueda moviliza a la comunidad y múltiples agencias de seguridad. Tanto el FBI como la Oficina del Sheriff del Condado de Pima investigan el caso como un posible secuestro, apoyados en pruebas como la presencia de un sospechoso en las inmediaciones de la vivienda y el análisis de mensajes de rescate con nivel técnico inusual, según información oficial.

Entre las pruebas recopiladas se incluyen grabaciones de cámaras, mensajes electrónicos y pruebas físicas recabadas durante los operativos.

El caso impactó en Tucson
El caso impactó en Tucson y el sur de Arizona, donde la cooperación ciudadana resulta clave para la investigación (REUTERS/Rebecca Noble)

La recompensa por información que conduzca al paradero de Nancy Guthrie supera el millón de USD, cifra inédita en la región y que refleja la gravedad del caso y la determinación de la familia y autoridades.

Las pistas pueden ser enviadas de forma confidencial al FBI llamando al 1-800-CALL-FBI, a través del formulario en línea o directamente a la Oficina del Sheriff del Condado de Pima.

El impacto en la familia y la comunidad

La familia Guthrie expresó su agradecimiento por el apoyo de vecinos, amigos y organizaciones locales. Reiteraron: “no pueden descansar hasta que Nancy regrese a casa”, y reconocieron la incertidumbre diaria como “un golpe devastador”.

También manifestaron: “Queremos celebrar su vida hermosa y valiente, pero no podemos hacerlo hasta que la traigamos de regreso”.

El caso ha impactado en Tucson y el sur de Arizona, donde la comunidad mantiene la expectativa de que la cooperación ciudadana y la labor de las autoridades permitan esclarecer lo ocurrido y devolver la tranquilidad a los Guthrie.

La desaparición de Nancy Guthrie
La desaparición de Nancy Guthrie en Tucson moviliza al FBI y a la Oficina del Sheriff del Condado de Pima bajo la hipótesis de secuestro (REUTERS/Rebecca Noble)

Cada mensaje, grabación o detalle aportado podría ser decisivo en una investigación aún abierta y sin respuestas concluyentes.

Temas Relacionados

Estados-Unidos-NoticiasDesaparición Nancy GuthrieTucsonSecuestrosInvestigación Criminal

Últimas Noticias

La situación económica que enfrentan los agentes de TSA tras no tener salarios

La paralización administrativa ha obligado a miles de agentes aeroportuarios a buscar empleos alternos y enfrentar dificultades económicas mientras sindicatos alertan sobre consecuencias a largo plazo en la retención de personal y la seguridad aérea

La situación económica que enfrentan

El cierre parcial del DHS provoca la renuncia de más de 400 empleados de la TSA

La crisis por el financiamiento del Departamento de Seguridad Nacional lleva a cientos de trabajadores de la Administración de Seguridad en el Transporte a dejar sus puestos, afectando la operatividad en aeropuertos de Estados Unidos

El cierre parcial del DHS

Así podes visitar el castillo medieval a una hora de Nueva York que parece a “Hogwarts”

En la reserva de Sands Point es posible descubrir una mansión que revive la atmósfera de Europa y se ha convertido en parada obligada para amantes de la arquitectura y rodajes de gran nivel

Así podes visitar el castillo

La objeción de pagos de impuestos como protesta en Estados Unidos: cuáles son las consecuencias

Cada vez más personas optan por desafiar las obligaciones tributarias y se arriesgan a enfrentar desde recargos administrativos hasta la posibilidad de acciones judiciales, pese a la infrecuencia de las sanciones penales más graves

La objeción de pagos de

Un descenso en los controles policiales deja sin supervisión a la mayoría de los delincuentes sexuales en Austin

Las diferencias de criterios adoptadas por las autoridades locales permiten que, mientras algunas ciudades visitan a casi todos los registrados, otras limitan los controles por motivos presupuestarios y organizativos

Un descenso en los controles

TECNO

En qué lugar de la

En qué lugar de la casa nunca debes ubicar el router de WiFi o el internet funcionará lento todo el día

Adiós a Xuper y Magis TV: alternativas legales y seguras para ver cine y series gratis sin infectar tus dispositivos

Adiós a los títulos universitarios: Meta busca talento en IA y así puedes postularte al nuevo plan de Zuckerberg

Papelera oculta de WhatsApp: dónde está y cómo eliminar archivos definitivamente

Códigos Free Fire 23 de marzo: recompensas gratis y cómo usarlas

ENTRETENIMIENTO

“Abrazar el fracaso”: por qué

“Abrazar el fracaso”: por qué Riz Ahmed decidió alejarse del drama de Hollywood y apostar por la comedia

Gwyneth Paltrow se autoproclama “una de las primeras nepo babies” de Hollywood

Jason Momoa abandona su hogar en Hawái por las peores inundaciones en 20 años: “Estamos a salvo por ahora”

La serie documental de Ewan McGregor explora el mundo en motocicleta

El gesto de Tom Holland a Zendaya que volvió a encender los rumores de boda: “No podría estar más emocionado”

MUNDO

Israel advirtió que seguirá atacando

Israel advirtió que seguirá atacando a Hezbollah “hasta que la amenaza sea retirada de la frontera” con Líbano

Hoteles que redefinen el lujo: de suites bajo roca volcánica a camas con bloques de hielo

Advierten que el precio del petróleo seguirá aumentando por la escalada de tensiones en Medio Oriente

El jefe de la OTAN respaldó la ofensiva de EEUU contra Irán: “Es fundamental para eliminar su capacidad nuclear y misilística”

Israel atacó bases militares y centros de producción de armas del régimen iraní en Teherán