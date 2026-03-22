La familia de Nancy Guthrie intensifica el llamado a colaborar tras siete semanas de desaparición en Tucson

La familia Guthrie renovó su pedido de ayuda a la comunidad tras siete semanas sin noticias de Nancy Guthrie (REUTERS/Rebecca Noble)

La familia de Nancy Guthrie, de ochenta y cuatro años, renovó su pedido de ayuda tras más de siete semanas sin noticias sobre su paradero desde su desaparición el 1 de febrero en Tucson, Arizona.

En una declaración difundida a través de redes sociales y medios locales, sus allegados pidieron a la comunidad que revise cualquier registro, conversación o anotación que pudiera aportar una pista sobre el caso y recalcaron la importancia de la participación ciudadana en la investigación.

La desaparición de Nancy Guthrie movilizó a las autoridades locales y federales, incluyendo al FBI y la Oficina del Sheriff del Condado de Pima, que indagan bajo la hipótesis de secuestro.

Según fuentes oficiales, la investigación se intensificó tras detectar la presencia de un sospechoso en la vivienda y recibir denuncias sobre intentos de extorsión usando criptomonedas.

Para incentivar la colaboración se ofrece una recompensa superior al millón de USD por información que ayude a localizar a Nancy Guthrie.

Se ofrece una recompensa superior al millón de dólares por información que conduzca al paradero de Nancy Guthrie en Arizona (@FBIMostWanted/Handout via REUTERS)

El caso Guthrie generó conmoción en Tucson y el sur de Arizona, donde la posibilidad de nuevas pistas depende de que se analicen cuidadosamente todos los indicios, por mínimos que parezcan.

Las autoridades solicitaron a los residentes en un radio de tres kilómetros alrededor del domicilio de Guthrie que revisen y entreguen grabaciones de cámaras de seguridad captadas entre el 1 de enero y el 2 de febrero.

Figuran entre las pruebas analizadas videos de un posible intruso enmascarado y mensajes de rescate calificados por el FBI como “altamente sofisticados”, ya remitidos para análisis forense.

Cronología y detalles clave de la desaparición

El 31 de enero, Nancy Guthrie fue vista por última vez tras compartir una cena familiar en su domicilio. Al día siguiente, la familia nota su ausencia en la iglesia, lo que activa la alarma y deriva en la denuncia formal por desaparición.

Las autoridades solicitan a los residentes revisar cámaras de seguridad entre el 1 de enero y el 2 de febrero en un radio de tres kilómetros (Pima County Sheriff’s Office/Handout via REUTERS)

La familia destacó tres momentos clave para la investigación:

Noche del 31 de enero : última vez que se ve a Nancy Guthrie.

: última vez que se ve a Nancy Guthrie. Primeras horas del 1 de febrero : periodo en que se detecta la desaparición.

: periodo en que se detecta la desaparición. Tarde del 11 de enero: cámaras de seguridad captan a un hombre enmascarado en la puerta de la vivienda de Guthrie, hecho que podría estar relacionado con los eventos posteriores.

En su llamado, firmado por Camron, Kristine, Annie, Tommaso, Savannah y Michael, la familia señaló: “No hay detalle demasiado pequeño. Puede ser la clave”.

Subrayaron que algún vecino podría tener datos relevantes, incluso si aún no es consciente de su importancia, y enfatizaron la necesidad de revisar cualquier registro, fotografía o grabación, pues hasta el dato más pequeño puede ser determinante para la investigación.

Investigación, hipótesis y recompensa

La búsqueda moviliza a la comunidad y múltiples agencias de seguridad. Tanto el FBI como la Oficina del Sheriff del Condado de Pima investigan el caso como un posible secuestro, apoyados en pruebas como la presencia de un sospechoso en las inmediaciones de la vivienda y el análisis de mensajes de rescate con nivel técnico inusual, según información oficial.

Entre las pruebas recopiladas se incluyen grabaciones de cámaras, mensajes electrónicos y pruebas físicas recabadas durante los operativos.

El caso impactó en Tucson y el sur de Arizona, donde la cooperación ciudadana resulta clave para la investigación (REUTERS/Rebecca Noble)

La recompensa por información que conduzca al paradero de Nancy Guthrie supera el millón de USD, cifra inédita en la región y que refleja la gravedad del caso y la determinación de la familia y autoridades.

Las pistas pueden ser enviadas de forma confidencial al FBI llamando al 1-800-CALL-FBI, a través del formulario en línea o directamente a la Oficina del Sheriff del Condado de Pima.

El impacto en la familia y la comunidad

La familia Guthrie expresó su agradecimiento por el apoyo de vecinos, amigos y organizaciones locales. Reiteraron: “no pueden descansar hasta que Nancy regrese a casa”, y reconocieron la incertidumbre diaria como “un golpe devastador”.

También manifestaron: “Queremos celebrar su vida hermosa y valiente, pero no podemos hacerlo hasta que la traigamos de regreso”.

El caso ha impactado en Tucson y el sur de Arizona, donde la comunidad mantiene la expectativa de que la cooperación ciudadana y la labor de las autoridades permitan esclarecer lo ocurrido y devolver la tranquilidad a los Guthrie.

La desaparición de Nancy Guthrie en Tucson moviliza al FBI y a la Oficina del Sheriff del Condado de Pima bajo la hipótesis de secuestro (REUTERS/Rebecca Noble)

Cada mensaje, grabación o detalle aportado podría ser decisivo en una investigación aún abierta y sin respuestas concluyentes.