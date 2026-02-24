El FBI identificó al sospechoso de Nancy Guthrie en imágenes previas al secuestro

Savannah Guthrie, presentadora de Today, posa sonriente junto a su madre, Nancy Guthrie, en un día soleado al aire libre. (Reuters)

La investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años, avanza con el hallazgo de que el principal sospechoso fue captado por cámaras en la puerta de su domicilio en Tucson antes del 1 de febrero, fecha en la que se presume que fue secuestrada.

Este nuevo elemento podría modificar la línea temporal del crimen y enfoca los esfuerzos de las autoridades en la revisión de imágenes previas a la desaparición, según ha informado el medio estadounidense de noticias CBS News. Hasta ahora, la identidad del individuo continúa sin esclarecerse.

De acuerdo con una fuente policial citada por CBS News, tanto la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) como el Departamento del Sheriff del Condado de Pima trabajan en recuperar y analizar todas las grabaciones y fotografías procedentes del sistema de videovigilancia de la residencia, incluidas capturas donde el sospechoso aparece sin mochila, a diferencia de las imágenes del 1 de febrero en las que lleva una mochila negra de 25 litros (6,6 galones) marca Ozark Trail Hiker Pack, un artículo que solo se vende en Walmart.

La diferencia entre las grabaciones podría resultar determinante para reconstruir los movimientos del sospechoso en los días cercanos al secuestro.

La pista de la mochila Ozark Trail impulsa la investigación

Las imágenes publicadas por el FBI el 10 de febrero muestran que el individuo ocultaba su rostro con una máscara y portaba guantes y la citada mochila. Durante la última semana, los investigadores han examinado registros y videos de vigilancia de Walmart, tras confirmar que el modelo de mochila solo se distribuye en esta cadena.

Walmart ha colaborado facilitando “todos los registros de compras de Ozark Trail Hiker Pack correspondientes a los últimos meses”, tal como informó el sheriff del condado de Pima Chris Nanos a CBS News. El análisis de estos registros busca determinar el método y lugar de adquisición de la mochila, elemento calificado por Nanos como “una de las pistas más prometedoras” del caso.

A día de hoy, no se ha esclarecido si la misma fue adquirida en una tienda física o a través de una plataforma digital.

Imágenes previas y dudas sobre la cronología

Un punto para la investigación es el video que muestra al sospechoso antes de la fecha de desaparición. Una captura de la cámara Nest ubicada en el domicilio de Guthrie lo muestra sin la mochila, aunque no existen datos precisos sobre el instante de grabación, ya que esas imágenes carecen de marcas de fecha y hora.

El Departamento del Sheriff del Condado de Pima señaló mediante un comunicado a CBS News que sugerir que las imágenes fueron tomadas en diferentes días carece de fundamento ante la ausencia de estas marcas.

Dos fotografías de vigilancia infrarroja muestran al sospechoso encapuchado, vestido con chaqueta con capucha y pantalones claros, caminando en la oscuridad. (FBI)

La recuperación de los materiales audiovisuales ha planteado desafíos técnicos. Nanos explicó a CBS News:

“El FBI y el Departamento del Sheriff del condado de Pima han trabajado estrechamente con el sector privado para recuperar cualquier imagen o video de la casa de Nancy Guthrie que hubiera estado pérdida, dañada o inaccesible por factores como la extracción de dispositivos de grabación. El video se recuperó a partir de datos residuales alojados en sistemas de respaldo”.

Un portavoz de Google, la empresa tecnológica, propietaria del sistema de cámaras Nest, confirmó su colaboración con las fuerzas de seguridad sin aportar detalles adicionales, invocando la confidencialidad propia de una investigación abierta.

Identidad del sospechoso y perfil genético

El hombre que figura en las imágenes tiene una estatura estimada entre 1,75 y 1,78 metros y un físico promedio. Los videos lo muestran enmascarado y con guantes, dificultando su identificación visual directa.

Una evidencia genética podría ser clave: “Se halló ADN de un varón desconocido en un guante recuperado cerca de la casa de Nancy Guthrie, que coincide con el tipo de guante que aparece en los registros de video de la puerta”, explicó Nanos a CBS News.

Sin embargo, la búsqueda en la base nacional de datos de la policía federal, conocida como CoDIS, no ha proporcionado correspondencia alguna.

El entorno familiar y la hipótesis de cómplices

Las autoridades han despejado cualquier sospecha sobre los miembros de la familia Guthrie, que incluyen a Savannah Guthrie, conductora del programa Today, y los dos hermanos de la víctima.

A pesar de ello, el sheriff Nanos ha reconocido que los investigadores no descartan la posibilidad de que un cómplice haya ayudado al presunto secuestrador, si bien hasta la fecha no se ha identificado ni hecho pública la existencia de ninguna persona de interés adicional en la causa.

Cooperación interinstitucional y cautela judicial

El caso de Nancy Guthrie permanece abierto bajo intensa revisión de las autoridades federales y locales. El FBI solicitó cooperación ciudadana para identificar al sujeto de las grabaciones y pidió abstenerse de especular sobre la cronología hasta contar con pruebas fehacientes de la secuencia de los hechos.

Hasta el cierre de esta edición, el FBI no ha emitido una respuesta oficial sobre los nuevos hallazgos en la línea temporal ni sobre el análisis de las pruebas genéticas, conforme detalló CBS News.