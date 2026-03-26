La Iglesia Católica de Estados Unidos desbanca el debate del aborto como prioridad y una nueva urgencia provoca división entre los fieles

El cambio de prioridades en la Iglesia Católica de Estados Unidos encuentra eco en el drama migratorio y abre un nuevo capítulo de debate social. (Reuters)

La Iglesia Católica en Estados Unidos cambió de rumbo durante el segundo mandato de Donald Trump. Ahora, la defensa de los migrantes domina su mensaje público y deja en segundo plano el aborto, el tema que antes encabezaba las prioridades.

Los obispos aumentaron sus críticas a las políticas migratorias del Gobierno y buscaron respaldo en el Vaticano. Esta transformación genera un debate entre los líderes religiosos y los propios fieles, que no siempre comparten la nueva agenda.

En los últimos meses, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) elevó el tono en sus declaraciones. Los obispos denunciaron las deportaciones masivas, exigieron respeto para quienes buscan asilo y aseguraron que defender la vida implica proteger a los migrantes. El papa Leo XIV, el primer pontífice estadounidense, respaldó este mensaje y pidió que el país “oponga al trato inhumano de los inmigrantes”.

La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos coordina estrategias frente a las nuevas prioridades sociales (OSV News/CNS archivo, Bob Roller)

Además, la USCCB organizó vigilias frente a centros de detención migratoria y habilitó líneas de asistencia legal para migrantes en situación de riesgo. Las parroquias en ciudades como Minneapolis y Houston ofrecieron refugio temporal a numerosas familias que quedaron desamparadas tras las redadas federales.

Las prioridades cambian: del aborto a la inmigración

Durante décadas, la Iglesia Católica en el país luchó sobre todo contra el aborto, el matrimonio igualitario y defendió la libertad religiosa. Ese enfoque marcó la imagen pública de los obispos y los alineó con posturas conservadoras. Todo cambió con la segunda presidencia de Trump.

Donald Trump posa con una Biblia en alto frente a la Iglesia St. John's en Washington D.C., un acto que generó un intenso debate público. (Reuters)

A partir de 2025, los comunicados públicos de la USCCB sobre derechos de migrantes superaron en número a los referidos al aborto, según informes oficiales del episcopado. Hasta 2024, el aborto encabezaba la mayoría de las declaraciones episcopales, pero desde la reelección del republicano la inmigración ocupa el lugar central en la agenda y en la comunicación institucional.

En noviembre, la USCCB publicó un mensaje especial y criticó la política de “deportación masiva indiscriminada”. Los obispos reclamaron reformas que garanticen el derecho al asilo y pidieron respeto a la dignidad humana.

Los obispos estadounidenses debaten el rumbo de la Iglesia ante los desafíos actuales (Captura de video)

El obispo Mark J. Seitz, presidente del Comité de Migración, afirmó: “La dignidad humana y la seguridad nacional no son incompatibles, siempre que haya voluntad de diálogo”.

La Iglesia sostiene que la defensa de la vida abarca a quienes huyen de la violencia y la pobreza. El papa Leo XIV afirmó que ser “pro vida” requiere oponerse tanto al aborto como al maltrato de los migrantes.

Obispos enfrentan las políticas migratorias de Trump

El Gobierno de Trump endureció las leyes migratorias. Los obispos reaccionaron de inmediato. Tras ver imágenes de redadas en Minnesota, varios líderes religiosos de estados fronterizos viajaron a la zona. Mostraron su apoyo a las comunidades migrantes y rechazaron la represión.

Agentes de ICE intensifican los controles migratorios en medio de la controversia nacional (Reuters)

Algunos obispos recibieron presiones directas de legisladores cercanos al Gobierno para moderar sus críticas públicas. A pesar de esas presiones, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos intensificó la colaboración con Catholic Charities y la Red Jesuita de Migrantes para distribuir ayuda humanitaria en la frontera sur. Asimismo, presentó recursos legales junto a organizaciones civiles con el objetivo de frenar las deportaciones masivas.

La USCCB presentó documentos ante la Corte Suprema. Calificó la revocación de la ciudadanía por nacimiento como “una afrenta a la dignidad humana”. Los abogados de la Iglesia citaron el Catecismo: los países ricos deben recibir refugiados y migrantes económicos en la medida de sus posibilidades.

Niños migrantes esperan asistencia en albergues organizados por la Iglesia y organizaciones humanitarias (Reuters)

El giro en la agenda generó rechazo en sectores conservadores. CatholicVote, organización política católica estadounidense, sostuvo que los obispos “tratan la aplicación de la ley como moralmente sospechosa por defecto”.

El grupo afirma que los fieles se sienten obligados a elegir entre la obediencia eclesial y el respeto a la ley.

El Vaticano respalda el nuevo enfoque

El Vaticano apoya el cambio. El papa Leo XIV animó a los obispos estadounidenses a defender a los migrantes. Francisco, su antecesor, ya había pedido prioridad absoluta para esa causa. Tres meses antes de morir, había mandado una carta abierta a los obispos de Estados Unidos. Les pidió que defiendan a los migrantes sin titubeos.

El papa Leo XIV impulsa un nuevo enfoque social en la agenda católica estadounidense. (Reuters)

Leo XIV continuó esa línea. En septiembre, señaló que la defensa de los inmigrantes es “muy importante”. Respaldó el mensaje especial de la USCCB y planea pasar el 4 de julio en Lampedusa, un símbolo de la migración en Europa.

El papa Francisco sentó las bases para priorizar la defensa de los migrantes desde el Vaticano (Reuters)

Ese viaje repite el gesto de Francisco y muestra la continuidad entre ambos pontífices.

Distancia entre obispos y fieles católicos

El cambio de prioridades no convence a toda la feligresía. Las encuestas muestran una brecha clara entre la dirigencia eclesial y los católicos de a pie. En noviembre, un sondeo indicó que el 54% de los católicos apoya la detención y deportación a gran escala de inmigrantes sin autorización.

Familias migrantes atraviesan fronteras en busca de mejores oportunidades y protección (Reuters)

Un estudio del Pew Research Center, centro de estudios demoscópicos estadounidense, reveló que el 57% de los católicos defiende la legalidad del aborto en la mayoría de los casos. Estos números muestran que la Iglesia enfrenta dificultades para influir de manera uniforme en su propio pueblo, incluso cuando los obispos bajan el perfil del aborto.

La historia de las tensiones políticas

La Iglesia Católica estadounidense ya vivió enfrentamientos con el poder político y con sus fieles. En 1983, los obispos rechazaron la política nuclear de Ronald Reagan. Tres años después, criticaron la desregulación económica que impulsó el Partido Republicano.

En los últimos veinte años, la defensa del aborto como prioridad provocó debates internos sobre la comunión de políticos católicos proabortistas y generó mensajes públicos contra leyes de salud y matrimonio igualitario.

El expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y la primera ministra británica, Margaret Thatcher. (Reuters)

Con la llegada de Trump, la confrontación tomó otro rumbo. Las políticas migratorias y la retórica oficial empujaron a la Iglesia a una posición de resistencia. Ahora, los obispos se alinean con el Vaticano y con sectores progresistas de la sociedad estadounidense.

El futuro de la agenda episcopal

Todo indica que la defensa de los migrantes seguirá en el centro de la agenda católica. Los obispos cuentan con el apoyo del papa y mantienen la línea que inició Francisco. La evolución de la política nacional y la relación entre la Iglesia y sus fieles marcarán los próximos pasos.

Por ahora, la protección de la dignidad de los migrantes se convirtió en el símbolo del compromiso católico en un país polarizado. Los líderes eclesiales insisten en que la defensa de la vida no termina en el aborto, sino que también incluye a quienes buscan un futuro mejor lejos de sus países de origen.