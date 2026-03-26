Estados Unidos

La Iglesia Católica de Estados Unidos desbanca el debate del aborto como prioridad y una nueva urgencia provoca división entre los fieles

La nueva hoja de ruta de los obispos saca a la superficie tensiones internas al desplazar el debate tradicional. El nuevo protagonismo de la cuestión migratoria impulsa debates intensos y desafía la cohesión del catolicismo estadounidense

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Cientos de personas caminan en una fila por una carretera con doble línea amarilla, flanqueada por densa vegetación verde. Varios vehículos se ven al fondo
El cambio de prioridades en la Iglesia Católica de Estados Unidos encuentra eco en el drama migratorio y abre un nuevo capítulo de debate social. (Reuters)

La Iglesia Católica en Estados Unidos cambió de rumbo durante el segundo mandato de Donald Trump. Ahora, la defensa de los migrantes domina su mensaje público y deja en segundo plano el aborto, el tema que antes encabezaba las prioridades.

Los obispos aumentaron sus críticas a las políticas migratorias del Gobierno y buscaron respaldo en el Vaticano. Esta transformación genera un debate entre los líderes religiosos y los propios fieles, que no siempre comparten la nueva agenda.

En los últimos meses, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) elevó el tono en sus declaraciones. Los obispos denunciaron las deportaciones masivas, exigieron respeto para quienes buscan asilo y aseguraron que defender la vida implica proteger a los migrantes. El papa Leo XIV, el primer pontífice estadounidense, respaldó este mensaje y pidió que el país “oponga al trato inhumano de los inmigrantes”.

Varios obispos sentados en bancos de madera en una iglesia, vistiendo albas blancas con detalles rojos y solideos rojos, algunos leyendo documentos
La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos coordina estrategias frente a las nuevas prioridades sociales (OSV News/CNS archivo, Bob Roller)

Además, la USCCB organizó vigilias frente a centros de detención migratoria y habilitó líneas de asistencia legal para migrantes en situación de riesgo. Las parroquias en ciudades como Minneapolis y Houston ofrecieron refugio temporal a numerosas familias que quedaron desamparadas tras las redadas federales.

Las prioridades cambian: del aborto a la inmigración

Durante décadas, la Iglesia Católica en el país luchó sobre todo contra el aborto, el matrimonio igualitario y defendió la libertad religiosa. Ese enfoque marcó la imagen pública de los obispos y los alineó con posturas conservadoras. Todo cambió con la segunda presidencia de Trump.

Donald Trump, con traje azul y corbata, sostiene una Biblia negra en alto frente a un edificio con un cartel de servicios religiosos
Donald Trump posa con una Biblia en alto frente a la Iglesia St. John's en Washington D.C., un acto que generó un intenso debate público. (Reuters)

A partir de 2025, los comunicados públicos de la USCCB sobre derechos de migrantes superaron en número a los referidos al aborto, según informes oficiales del episcopado. Hasta 2024, el aborto encabezaba la mayoría de las declaraciones episcopales, pero desde la reelección del republicano la inmigración ocupa el lugar central en la agenda y en la comunicación institucional.

En noviembre, la USCCB publicó un mensaje especial y criticó la política de “deportación masiva indiscriminada”. Los obispos reclamaron reformas que garanticen el derecho al asilo y pidieron respeto a la dignidad humana.

Un grupo de hombres con vestimenta clerical y gafas mira hacia abajo, leyendo documentos en sus manos. Un hombre de piel oscura está en primer plano
Los obispos estadounidenses debaten el rumbo de la Iglesia ante los desafíos actuales (Captura de video)

El obispo Mark J. Seitz, presidente del Comité de Migración, afirmó: “La dignidad humana y la seguridad nacional no son incompatibles, siempre que haya voluntad de diálogo”.

La Iglesia sostiene que la defensa de la vida abarca a quienes huyen de la violencia y la pobreza. El papa Leo XIV afirmó que ser “pro vida” requiere oponerse tanto al aborto como al maltrato de los migrantes.

Obispos enfrentan las políticas migratorias de Trump

El Gobierno de Trump endureció las leyes migratorias. Los obispos reaccionaron de inmediato. Tras ver imágenes de redadas en Minnesota, varios líderes religiosos de estados fronterizos viajaron a la zona. Mostraron su apoyo a las comunidades migrantes y rechazaron la represión.

Hombre esposado con bridas de plástico es escoltado por dos agentes. Uno de los agentes viste un chaleco táctico negro con "POLICE ICE" en blanco
Agentes de ICE intensifican los controles migratorios en medio de la controversia nacional (Reuters)

Algunos obispos recibieron presiones directas de legisladores cercanos al Gobierno para moderar sus críticas públicas. A pesar de esas presiones, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos intensificó la colaboración con Catholic Charities y la Red Jesuita de Migrantes para distribuir ayuda humanitaria en la frontera sur. Asimismo, presentó recursos legales junto a organizaciones civiles con el objetivo de frenar las deportaciones masivas.

La USCCB presentó documentos ante la Corte Suprema. Calificó la revocación de la ciudadanía por nacimiento como “una afrenta a la dignidad humana”. Los abogados de la Iglesia citaron el Catecismo: los países ricos deben recibir refugiados y migrantes económicos en la medida de sus posibilidades.

Varios soldados con uniformes de camuflaje y cascos acompañan a una mujer y una niña en un camino. Un canal de concreto y un puente se ven al fondo
Niños migrantes esperan asistencia en albergues organizados por la Iglesia y organizaciones humanitarias (Reuters)

El giro en la agenda generó rechazo en sectores conservadores. CatholicVote, organización política católica estadounidense, sostuvo que los obispos “tratan la aplicación de la ley como moralmente sospechosa por defecto”.

El grupo afirma que los fieles se sienten obligados a elegir entre la obediencia eclesial y el respeto a la ley.

El Vaticano respalda el nuevo enfoque

El Vaticano apoya el cambio. El papa Leo XIV animó a los obispos estadounidenses a defender a los migrantes. Francisco, su antecesor, ya había pedido prioridad absoluta para esa causa. Tres meses antes de morir, había mandado una carta abierta a los obispos de Estados Unidos. Les pidió que defiendan a los migrantes sin titubeos.

Primer plano del Papa Leo XIV, con gafas y vestiduras blancas, hablando en un micrófono. Lleva una cruz pectoral y un anillo en la mano derecha
El papa Leo XIV impulsa un nuevo enfoque social en la agenda católica estadounidense. (Reuters)

Leo XIV continuó esa línea. En septiembre, señaló que la defensa de los inmigrantes es “muy importante”. Respaldó el mensaje especial de la USCCB y planea pasar el 4 de julio en Lampedusa, un símbolo de la migración en Europa.

El Papa Francisco, de perfil, con su hábito blanco y solideo, observa. Detrás de él, parcialmente desenfocados, hay personas con tocados indígenas con plumas y abalorios
El papa Francisco sentó las bases para priorizar la defensa de los migrantes desde el Vaticano (Reuters)

Ese viaje repite el gesto de Francisco y muestra la continuidad entre ambos pontífices.

Distancia entre obispos y fieles católicos

El cambio de prioridades no convence a toda la feligresía. Las encuestas muestran una brecha clara entre la dirigencia eclesial y los católicos de a pie. En noviembre, un sondeo indicó que el 54% de los católicos apoya la detención y deportación a gran escala de inmigrantes sin autorización.

Dos personas escalan una valla con alambre de púas tipo concertina mientras un grupo de migrantes, incluidos niños, espera debajo en la frontera
Familias migrantes atraviesan fronteras en busca de mejores oportunidades y protección (Reuters)

Un estudio del Pew Research Center, centro de estudios demoscópicos estadounidense, reveló que el 57% de los católicos defiende la legalidad del aborto en la mayoría de los casos. Estos números muestran que la Iglesia enfrenta dificultades para influir de manera uniforme en su propio pueblo, incluso cuando los obispos bajan el perfil del aborto.

La historia de las tensiones políticas

La Iglesia Católica estadounidense ya vivió enfrentamientos con el poder político y con sus fieles. En 1983, los obispos rechazaron la política nuclear de Ronald Reagan. Tres años después, criticaron la desregulación económica que impulsó el Partido Republicano.

En los últimos veinte años, la defensa del aborto como prioridad provocó debates internos sobre la comunión de políticos católicos proabortistas y generó mensajes públicos contra leyes de salud y matrimonio igualitario.

El presidente Ronald Reagan y la primera ministra Margaret Thatcher, ambos de pie, se miran mutuamente al aire libre con arbustos verdes y flores blancas detrás
El expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y la primera ministra británica, Margaret Thatcher. (Reuters)

Con la llegada de Trump, la confrontación tomó otro rumbo. Las políticas migratorias y la retórica oficial empujaron a la Iglesia a una posición de resistencia. Ahora, los obispos se alinean con el Vaticano y con sectores progresistas de la sociedad estadounidense.

El futuro de la agenda episcopal

Todo indica que la defensa de los migrantes seguirá en el centro de la agenda católica. Los obispos cuentan con el apoyo del papa y mantienen la línea que inició Francisco. La evolución de la política nacional y la relación entre la Iglesia y sus fieles marcarán los próximos pasos.

Por ahora, la protección de la dignidad de los migrantes se convirtió en el símbolo del compromiso católico en un país polarizado. Los líderes eclesiales insisten en que la defensa de la vida no termina en el aborto, sino que también incluye a quienes buscan un futuro mejor lejos de sus países de origen.

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