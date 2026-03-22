California recauda más impuestos por habitante que Texas y Florida, según especialista

El gobernador Gavin Newsom afirma que California ofrece una ventaja fiscal sobre Texas y Florida, desatando un intenso debate público (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Las afirmaciones del gobernador Gavin Newsom sobre la supuesta “ventaja fiscal” de California frente a Texas y Florida han generado un intenso debate, especialmente después de recibir críticas de expertos en tributación y de líderes políticos rivales.

Newsom aseguró durante el festival SXSW en Texas que el sistema tributario californiano es más progresivo y que la clase media paga menos que en los estados mencionados.

Esta visión fue rechazada tanto por analistas como por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien sostiene que la carga fiscal en California es mucho mayor y menos competitiva.

El núcleo de la controversia gira en torno a la comparación entre modelos fiscales de estados con filosofías tributarias opuestas.

Newsom defiende la progresividad de los impuestos en California, mientras que Texas y Florida apuestan por sistemas basados en tributos indirectos, como los impuestos a las ventas y a la propiedad, y prescinden de un impuesto estatal sobre la renta personal.

Expertos en impuestos y políticos rivales cuestionan la progresividad del sistema tributario en California, Texas y Florida (REUTERS/Adrees Latif/File Photo)

Diferencias reales en la carga fiscal

De acuerdo con James Agresti, presidente del centro de estudios Just Facts, las diferencias en la recaudación son sustanciales.

En promedio, California recauda cerca de USD 10.000 anuales en impuestos por habitante, el doble que Texas y Florida, donde la cifra ronda los USD 5.000.

Si se mide como porcentaje de la economía estatal, California grava el 14% de su producto interno, mientras que la carga en Texas y Florida se sitúa en torno al 9%.

En materia de impuestos directos, California aplica la tasa máxima de impuesto sobre la renta personal más alta del país: 13,3%, mientras que ni Texas ni Florida gravan los ingresos personales de sus residentes.

El análisis de Just Facts también destaca que si bien el impuesto a la propiedad en California representa el 2,8% del ingreso personal —ligeramente inferior al 3,6% en Texas y cercano al 2,6% en Florida—, otros gravámenes, como el de ventas y el de combustibles, resultan notablemente más elevados en California.

Por ejemplo, el impuesto estatal a la gasolina alcanza los 70,9 centavos de USD por galón, triplicando el de Texas (20 centavos) y superando ampliamente el de Florida (40,3 centavos).

Además, la tasa de impuesto sobre ventas es del 7,2% en California, frente al 6,2% en Texas y el 6% en Florida.

California recauda cerca de USD 10.000 anuales en impuestos por habitante, el doble que Texas y Florida, según Just Facts (REUTERS/Mike Blake)

Debate sobre la interpretación y el impacto de los impuestos

El debate de fondo radica en la distribución de la carga fiscal y su impacto en distintos segmentos sociales. El Instituto de Políticas de Impuestos y Economía (ITEP) sostiene que la estructura tributaria de Texas y Florida, al carecer de impuesto sobre la renta, beneficia a los hogares de mayores ingresos y recae proporcionalmente sobre quienes menos ganan, a través de impuestos indirectos.

En contraste, California implementa un sistema progresivo, en el cual los contribuyentes de mayores ingresos soportan la mayor parte del peso fiscal, compensando en parte los efectos regresivos de otros tributos.

Sin embargo, Agresti cuestiona la metodología de ITEP, argumentando que no considera todos los tipos de ingresos ni la totalidad de los gravámenes estatales y locales.

Subraya que, al analizar el clima fiscal general, California sigue siendo uno de los estados con mayor carga impositiva para rentas altas, inversores y empresas.

Una evaluación reciente de Wallethub ubicó a California en el cuarto lugar nacional por carga fiscal total, solo por detrás de Vermont, Nueva York y Hawái.

Datos de la Tax Foundation confirman que, en términos per cápita, California recauda considerablemente más que Texas y Florida.

El Instituto de Políticas de Impuestos y Economía señala que los sistemas sin impuestos sobre la renta benefician a los más ricos y afectan a los de menores ingresos (REUTERS/Adrees Latif)

Migración, economía y costo de vida

Newsom ha negado que la presión fiscal esté impulsando un éxodo de residentes, pero Agresti cita datos oficiales que demuestran que, durante el mandato del actual gobernador, aproximadamente 1,5 millones de personas más han abandonado California rumbo a otros estados que las que han llegado.

Según Agresti, Newsom utiliza el crecimiento poblacional neto —impulsado mayoritariamente por inmigración internacional— para restar importancia a la migración interna.

El debate se extiende al tamaño y la relevancia de la economía californiana. Newsom ha afirmado que California es “la cuarta economía del mundo”, por encima de Japón.

No obstante, Agresti advierte que esta comparación es engañosa, ya que utiliza tipos de cambio nominales y puede sobrestimar el peso relativo de la economía californiana frente a la japonesa.

A estos factores se suma el hecho de que California enfrenta una tasa de pobreza superior a la de cualquier otro estado y precios de electricidad que duplican el promedio nacional, lo que agrava el ya elevado costo de vida para los hogares y las empresas.

Contraste de modelos fiscales

En síntesis, mientras Newsom defiende a California como un estado con impuestos “más justos” para la clase media, los datos muestran que, aunque su sistema es progresivo, la carga tributaria global y el costo de vida resultan significativamente más altos que en Texas y Florida, especialmente para quienes perciben ingresos elevados y para las empresas.

El debate sobre el verdadero impacto de la política fiscal californiana sigue abierto, en medio de una disputa de cifras, interpretaciones técnicas y un contexto de competencia económica y migratoria entre los principales estados del país.