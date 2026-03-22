Estados Unidos

Así fue el rescate de una niña por un instructor de surf en una playa de California

Una peligrosa situación en el mar puso en riesgo a dos personas, quienes lograron regresar a tierra gracias a la observación y al coraje de un entrenador presente en las inmediaciones del suceso

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Taub llevaba "veinte horas en la playa ese fin de semana", pero una pausa de cinco minutos lo llevó a situarse sobre unas rocas, lo que le permitió observar cómo Coco "se hundía y salía a la superficie en el agua".

Un video grabado en la playa de Oceanside, California registró el momento en que el instructor de surf Lucas Taub, de veintiocho años, rescató a Coco Greene, una niña de seis años, y a su padre, Chris Greene, luego de que ambos fueran arrastrados por una corriente de resaca durante una competencia de surf la semana pasada, según informó el propio Taub a The New York Post.

Según el instructor, la niña y su padre quedaron atrapados en el mar y era “cuestión de segundos” para que ambos se ahogaran. Taub llevaba “veinte horas en la playa ese fin de semana”, pero una pausa de cinco minutos lo llevó a situarse sobre unas rocas, lo que le permitió observar cómo Coco “se hundía y salía a la superficie en el agua”.

La niña tenía 6 años,
La niña tenía 6 años, se llamaba Coco Green y su padre, Chris Greene, pelearon por mantenerse a flote en Oceanside la semana pasada. Instagram: @kingofthepeak

El entrenador contó a The New York Post que se lanzó al mar de inmediato y logró llevar a los dos de vuelta a la orilla, cargando en brazos a la menor.

Así fue el rescate de Coco y su padre

Durante el rescate, Coco pidió ayuda mientras su padre intentaba llegar hasta ella desde la playa, ubicada a unos 91 metros (100 yardas) de distancia. El instructor explicó que, agotado, el padre no pudo salvar a la niña y ambos estaban en peligro. “El papá me dijo que cuando salté desde las rocas fue como si fuera un ángel guardián”, afirmó Taub al medio.

En la playa, socorristas asistieron a la niña, quien había tragado agua, pero no necesitó atención médica. Taub, quien lleva ocho años entrenando surfistas, comentó sobre ese momento: “No creo que sea un héroe. Solo soy una persona normal que hace lo correcto”. A pesar del incidente, Coco expresó su deseo de volver al mar y Taub indicó que planea darle lecciones de surf cuando esté lista.

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