Así fue el rescate de una niña por un instructor de surf en una playa de California

Taub llevaba "veinte horas en la playa ese fin de semana", pero una pausa de cinco minutos lo llevó a situarse sobre unas rocas, lo que le permitió observar cómo Coco "se hundía y salía a la superficie en el agua".

Un video grabado en la playa de Oceanside, California registró el momento en que el instructor de surf Lucas Taub, de veintiocho años, rescató a Coco Greene, una niña de seis años, y a su padre, Chris Greene, luego de que ambos fueran arrastrados por una corriente de resaca durante una competencia de surf la semana pasada, según informó el propio Taub a The New York Post.

Según el instructor, la niña y su padre quedaron atrapados en el mar y era “cuestión de segundos” para que ambos se ahogaran. Taub llevaba “veinte horas en la playa ese fin de semana”, pero una pausa de cinco minutos lo llevó a situarse sobre unas rocas, lo que le permitió observar cómo Coco “se hundía y salía a la superficie en el agua”.

La niña tenía 6 años, se llamaba Coco Green y su padre, Chris Greene, pelearon por mantenerse a flote en Oceanside la semana pasada. Instagram: @kingofthepeak

El entrenador contó a The New York Post que se lanzó al mar de inmediato y logró llevar a los dos de vuelta a la orilla, cargando en brazos a la menor.

Así fue el rescate de Coco y su padre

Durante el rescate, Coco pidió ayuda mientras su padre intentaba llegar hasta ella desde la playa, ubicada a unos 91 metros (100 yardas) de distancia. El instructor explicó que, agotado, el padre no pudo salvar a la niña y ambos estaban en peligro. “El papá me dijo que cuando salté desde las rocas fue como si fuera un ángel guardián”, afirmó Taub al medio.

En la playa, socorristas asistieron a la niña, quien había tragado agua, pero no necesitó atención médica. Taub, quien lleva ocho años entrenando surfistas, comentó sobre ese momento: “No creo que sea un héroe. Solo soy una persona normal que hace lo correcto”. A pesar del incidente, Coco expresó su deseo de volver al mar y Taub indicó que planea darle lecciones de surf cuando esté lista.