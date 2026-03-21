Estados Unidos

La plataforma Airbnb ofrece incentivo económico a nuevos anfitriones para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El anuncio de la compañía busca aumentar la disponibilidad de alojamiento en ciudades sede y establece un pago a quienes nunca antes han alquilado una vivienda a través del sitio en zonas específicas

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Airbnb lanza un incentivo de
Airbnb lanza un incentivo de 750 dólares para nuevos anfitriones durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en América del Norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa por la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha comenzado a transformar el panorama inmobiliario de América del Norte, impulsando a empresas como Airbnb a lanzar iniciativas dirigidas a propietarios de viviendas en las ciudades anfitrionas. En este contexto, la compañía anunció un incentivo financiero para quienes estén dispuestos a abrir sus puertas a turistas y fanáticos durante el evento, considerado uno de los más grandes del deporte mundial.

La propuesta de Airbnb es directa: la plataforma está ofreciendo 750 dólares estadounidenses a los nuevos anfitriones que publiquen su propiedad en el sitio y reciban a sus primeros huéspedes durante el período de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Esta iniciativa busca aumentar la oferta de alojamientos disponibles frente a la creciente demanda que trae consigo el torneo, que se celebrará en el verano boreal. La empresa comunicó que la oferta está enfocada en incentivar la participación de nuevos anfitriones con casas completas, especialmente en las zonas donde se prevé una alta afluencia de visitantes internacionales.

El atractivo de recibir una suma directa de 750 dólares estadounidenses por anunciar una propiedad ha captado la atención de numerosos propietarios, quienes ven en este incentivo una oportunidad para aprovechar la ola de turismo que la Copa Mundial genera. Según la empresa, la demanda de alquileres temporarios ya muestra señales de incremento, lo que refuerza la urgencia de sumar opciones habitacionales en las áreas más cercanas a los estadios y puntos neurálgicos de las ciudades anfitrionas.

La propuesta de Airbnb busca
La propuesta de Airbnb busca sumar más alojamientos en las 16 ciudades anfitrionas ante la creciente demanda por la Copa Mundial de la FIFA 2026

La letra pequeña de la promoción, sin embargo, es fundamental para quienes deseen aprovechar esta oportunidad. Para ser elegibles al pago de 750 dólares estadounidenses, los participantes deben cumplir con ciertos requisitos. El primero es que deben tratarse de nuevos anfitriones de Airbnb, es decir, personas que nunca antes hayan publicado una propiedad en la plataforma, o bien, que no tengan ningún anuncio activo al 1 de febrero del año en curso. Este punto excluye a quienes ya son usuarios activos, orientando la promoción especialmente hacia nuevos participantes que se sumen a la comunidad en el marco de la Copa Mundial.

Además, los propietarios interesados deben residir en códigos postales específicos designados por la empresa, ubicados en las cercanías de alguna de las 16 ciudades anfitrionas seleccionadas para el torneo. Airbnb ha dispuesto una lista detallada de los códigos postales que cumplen con este criterio, instando a los postulantes a consultar previamente si su domicilio se encuentra dentro de las zonas elegibles antes de iniciar el proceso de registro. Solo quienes residan en estas áreas podrán acceder al incentivo económico ofrecido.

Un elemento clave de la oferta es que los 750 dólares estadounidenses se entregarán únicamente a quienes reciban a sus primeros huéspedes entre la fecha de lanzamiento de la promoción y el 31 de julio de 2026. Es decir, no basta con publicar el anuncio: el pago está condicionado a que la propiedad sea efectivamente alquilada y se concrete al menos una estancia durante el período estipulado. Este requisito busca asegurar que el incentivo se traduzca en una ampliación real de la oferta de alojamientos disponibles para los visitantes del evento.

Las restricciones de la promoción y la necesidad de cumplir con todos los pasos detallados en la letra pequeña han sido enfatizadas por la empresa, que recomienda leer atentamente los términos antes de iniciar el registro. Quienes no cumplan con alguno de los requisitos, o no consigan un huésped en las fechas definidas, no podrán acceder al incentivo económico.

La magnitud de la Copa
La magnitud de la Copa Mundial FIFA 2026 en Canadá, México y Estados Unidos genera presión adicional sobre la infraestructura hotelera (x: fifaworldcup_es)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marcará un hito para América del Norte, ya que será la primera vez que el torneo se dispute en 16 ciudades distribuidas en tres países: Canadá, México y Estados Unidos. El evento se desarrollará desde el jueves 11 de junio hasta el domingo 19 de julio de 2026, período durante el cual se espera la llegada de cientos de miles de aficionados de todo el mundo. La magnitud del evento ha generado una presión adicional sobre la infraestructura hotelera y de alquiler temporal, lo que llevó a plataformas como Airbnb a lanzar este tipo de incentivos para garantizar una oferta suficiente de alojamientos.

Entre las ciudades seleccionadas para recibir partidos de la Copa Mundial se encuentran urbes de gran relevancia en cada uno de los países sede. Aunque la lista de códigos postales elegibles debe consultarse en el sitio oficial de Airbnb, se sabe que la promoción abarca zonas en y alrededor de las ciudades anfitrionas, donde se prevé el mayor impacto turístico y la mayor demanda de alojamiento.

La realización del torneo en múltiples países no es un fenómeno nuevo en la historia del fútbol. La Copa Mundial masculina ya tuvo una edición con sede compartida en 2002, cuando Corea del Sur y Japón organizaron conjuntamente la competencia. Sin embargo, la edición de 2026 representa una escala aún mayor en la tendencia de expandir la organización a nivel continental, involucrando a tres naciones y un número récord de ciudades sedes. Esta decisión responde tanto a la necesidad de infraestructura como a la intención de maximizar el alcance global del evento, abriendo la puerta a colaboraciones regionales que permitan repartir los beneficios y desafíos logísticos que conlleva un torneo de esta magnitud.

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