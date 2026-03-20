Estados Unidos

Una mujer de Ohio cuyo bebé recién nacido murió en sus brazos tras negarle la solicitud de realizar home office recibió una indemnización de 22,5 millones de dólares

El fallo a favor de una madre que solicitó trabajo remoto y enfrentó negativas de su empresa establece una compensación monetaria por el deceso de su hija, según determinación de un jurado local

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Chelsea Walsh solicitó teletrabajo durante
Chelsea Walsh solicitó teletrabajo durante un embarazo de alto riesgo y la negativa de la empresa derivó en una demanda por homicidio culposo

Una madre en Ohio recibió una indemnización millonaria después de perder a su hija recién nacida en circunstancias que han generado debate sobre los derechos laborales de las mujeres embarazadas y las obligaciones de las empresas. Chelsea Walsh, empleada de Total Quality Logistics (TQL), fue la protagonista de un caso que culminó con un veredicto sin precedentes: un jurado del condado de Hamilton ordenó a TQL pagar 22,5 millones de dólares a la familia Walsh por la muerte de la bebé Magnolia. El fallo, emitido el 18 de marzo y anunciado por el bufete Wolterman, está basado en la acusación de homicidio culposo tras la negativa de la empresa a conceder un ajuste laboral solicitado por Walsh en un embarazo de alto riesgo.

La situación de Chelsea Walsh comenzó a complicarse a inicios de 2021, cuando fue sometida a un procedimiento médico que derivó en la clasificación de embarazo de alto riesgo. Los médicos le recomendaron limitar su actividad física, guardar reposo relativo en cama y trabajar desde casa. Estas indicaciones médicas respondían a la necesidad de reducir riesgos tanto para la madre como para el feto en desarrollo. Walsh, al verse en una situación vulnerable de salud y consciente de la importancia de cumplir las directrices médicas, decidió pedir a su empleador la posibilidad de teletrabajar durante el periodo crítico del embarazo.

El 15 de febrero de 2021, Walsh formalizó su solicitud para trabajar de forma remota, acompañando su pedido con la documentación médica correspondiente. Sin embargo, la respuesta de Total Quality Logistics fue negativa. La empresa le indicó que debía completar los trámites para solicitar una licencia, lo que implicaba dejar de trabajar y perder tanto ingresos como el seguro médico. En ese momento, Walsh enfrentó el dilema de continuar asistiendo a la oficina en contra de las recomendaciones médicas o tomar una licencia sin goce de sueldo y sin cobertura de salud. Finalmente, el 22 de febrero, regresó a su puesto presencialmente, mientras su pedido de teletrabajo seguía sin resolución.

El jurado de Ohio consideró
El jurado de Ohio consideró que Total Quality Logistics tuvo un 90% de responsabilidad en la muerte de la recién nacida Magnolia Walsh

En los días posteriores, la situación no mejoró para Walsh. No solo no obtuvo una respuesta positiva, sino que, según las pruebas presentadas durante el juicio, fue suspendida en contra de su voluntad y su solicitud de trabajar a distancia durante el inicio de la baja por maternidad también fue rechazada. La gestión de TQL frente a esta situación solo cambió el 24 de febrero, cuando, tras la intervención de un tercero, la empresa comunicó a Walsh que podría trabajar desde casa. Sin embargo, para entonces, las circunstancias se tornaron críticas.

Aquel 24 de febrero, después de recibir la autorización tardía para el teletrabajo, Chelsea Walsh experimentó complicaciones graves y fue hospitalizada de urgencia. Esa misma noche, dio a luz a su hija, Magnolia, con 20 semanas y seis días de gestación. La bebé nació con signos vitales: presentaba latidos, respiraba y tenía movimientos fetales. Fue colocada sobre el pecho de su madre, pero falleció alrededor de una hora y media después de su nacimiento, según lo relatado en la demanda citada por medios como NBC News.

El fallecimiento de Magnolia motivó a sus herederos a presentar una demanda por homicidio culposo contra Total Quality Logistics. El argumento central fue que la negativa de la empresa a conceder el teletrabajo, tal como lo indicaban los médicos de Walsh, contribuyó directamente al desenlace fatal. La acusación sostuvo que, de haberse autorizado el ajuste laboral a tiempo, se habría disminuido el riesgo de un parto prematuro y, posiblemente, la muerte de la recién nacida se habría evitado.

La indemnización de 22,5 millones
La indemnización de 22,5 millones de dólares a favor de la familia Walsh establece un precedente sobre derechos laborales durante el embarazo

Durante el proceso judicial, tanto la familia Walsh como TQL presentaron sus argumentos. El equipo legal de los Walsh, encabezado por Matthew C. Metzger del bufete Wolterman y Brian Butler de The Butler Trial Firm, enfatizó que la empleada solo había pedido cumplir con las recomendaciones médicas para proteger a su hija, y que la negativa de la empresa tuvo consecuencias irreversibles. Metzger declaró que “las pruebas demostraron que Chelsea Walsh seguía las instrucciones de sus médicos para un embarazo de alto riesgo y simplemente solicitó trabajar desde casa. El jurado determinó que la negativa de TQL a esa solicitud razonable provocó la muerte de su hija”. Butler, por su parte, afirmó que la familia prefería no haber tenido que revivir estos hechos en un juicio, pero que la postura de la empresa lo hizo inevitable.

El jurado del condado de Hamilton atribuyó el 90 % de la culpa a TQL y fijó una indemnización inicial de 25 millones de dólares, que finalmente quedó en 22,5 millones. La portavoz de TQL, Julia Daugherty, expresó las condolencias de la compañía a la familia Walsh, pero dejó claro el desacuerdo con el veredicto y la versión de los hechos presentada durante el juicio. Daugherty anunció que la empresa evalúa sus opciones legales y reiteró el compromiso de TQL con la salud y bienestar de sus empleados.

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