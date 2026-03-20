La entrega de alimentos veganos a empleados de la TSA se intensifica tras el cierre parcial del gobierno

American Airlines planes sit on the tarmac as a person moves through Ronald Reagan Washington National Airport, as the Department of Homeland Security (DHS) continues to go unfunded, in Arlington, Virginia, U.S., March 16, 2026. REUTERS/Kylie Cooper

La distribución gratuita de alimentos veganos a empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos tomó fuerza en los principales aeropuertos del país, en respuesta a la crisis provocada por la suspensión parcial del gobierno. La iniciativa, liderada por Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), se sumó a un conjunto de acciones comunitarias que buscan aliviar la ausencia de salarios en un sector clave para la seguridad aeroportuaria.

En el centro de esta campaña está la entrega de maletas llenas de productos no perecederos de origen vegetal, diseñados, según la organización, para aportar nutrición y promover hábitos alimenticios alternativos. La acción se desarrolló en paralelo a la apertura de despensas y espacios de acopio en terminales aéreas de Estados Unidos, donde los trabajadores federales acuden en busca de víveres y artículos esenciales.

Ayuda plant-based ante la emergencia salarial

Frente a la suspensión de pagos provocada por la falta de acuerdo presupuestario en el Congreso, PETA puso en marcha una acción directa que arrancó en el aeropuerto de Cleveland Hopkins y se extendió a destinos como Denver, Seattle, Fort Lauderdale y Las Vegas. Según el comunicado oficial de la organización, las entregas incluyen “chili de legumbres, macarrones con queso vegano, jerky vegetal y bebidas vegetales”, junto con snacks y enseres para mascotas en algunos casos.

La campaña de PETA entrega alimentos veganos en los principales aeropuertos de Estados Unidos para apoyar a empleados de la TSA afectados por el cierre de gobierno. (PETA)

Amanda Brody, representante de campañas de la entidad, declaró a la revista PEOPLE: “Es posible disfrutar de la comida que conocemos y queremos, sin que implique daño a ningún animal”. Esta afirmación acompaña la premisa de la campaña, sintetizada en los carteles en los que se puede leer en español: Amabilidad autorizada para despegar. Comida vegana para la TSA.

El planteamiento de PETA trasciende la asistencia puntual. Brody indica que la campaña pretende también “mostrar los múltiples beneficios del veganismo”, entre los que menciona el impacto positivo en la salud, la economía familiar y el entorno.

Apoyo social en terminales aéreas

La crisis de ingresos ha llevado a la habilitación de despensas y espacios coordinados por organizaciones sociales, sindicatos y empresas en ciudades como Denver y Seattle. Estos puntos reciben donaciones de víveres, tarjetas prepagas y productos de aseo personal. La prioridad es responder a las necesidades inmediatas de los trabajadores federales afectados por el estancamiento de los pagos.

Activistas de PETA caminan por el Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins con maletas que llevan carteles de "Comida Vegana para la TSA". (PETA)

En Las Vegas, la campaña organizó puntos de recolección de insumos también para animales domésticos, mostrando la variedad de necesidades en los hogares de los empleados. Gracias a la participación de la ciudadanía y empresas, se logra abastecer parcialmente las carencias diarias y sostener la operación de servicios esenciales en los aeropuertos.

Origen y consecuencias del conflicto presupuestario

El problema comenzó el 13 de febrero, cuando el Congreso no alcanzó un acuerdo sobre los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo que derivó en un cierre parcial del gobierno. Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, es la tercera vez en medio año que los empleados de la TSA dejan de cobrar su salario en tiempo y forma, y reciben solo un abono parcial a fines de febrero; el monto exacto aún no se divulgó de forma oficial.

FILE PHOTO: Passengers enter the Transportation Security Administration (TSA) 'PreCheck' line at Ronald Reagan Washington National Airport, as the Department of Homeland Security (DHS) continues to go unfunded, in Arlington, Virginia, U.S., March 16, 2026. REUTERS/Kylie Cooper/File Photo

El impacto económico se hace sentir de inmediato para los trabajadores. Aaron Baker, dirigente local del sindicato American Federation of Government Employees (AFGE), advirtió en diálogo con CNN: Los empleados están enfrentando “avisos de desalojo, embargos de autos, cuentas sobrecargadas y heladeras vacías”. Estas palabras, pronunciadas frente al aeropuerto Hartsfield-Jackson, ilustran la situación que enfrentan quienes garantizan la seguridad aeroportuaria.

Funcionamiento de redes solidarias

La falta de un presupuesto federal aprobado impulsó a agrupaciones civiles, sindicatos y empresas a ampliar su apoyo a quienes continúan cumpliendo funciones sin percibir salario. Las colectas de alimentos, tarjetas de regalo y artículos básicos se convirtieron en un recurso fundamental para mantener la operatividad y el bienestar de los empleados de la TSA.

A passenger looks at a list of departures at Ronald Reagan Washington National Airport, as the Department of Homeland Security (DHS) continues to go unfunded, in Arlington, Virginia, U.S., March 16, 2026. REUTERS/Kylie Cooper

En los principales aeropuertos, la colaboración entre trabajadores, vecinos y organizaciones sociales garantiza los controles de seguridad y el abastecimiento de necesidades cotidianas. Estas redes, subrayadas por los empleados y autoridades aeroportuarias, evidencian la importancia de la solidaridad en situaciones de vulnerabilidad laboral como la actual.

Mientras no se restablezcan los flujos salariales, el acompañamiento social y la promoción de alternativas alimentarias seguirán siendo herramientas centrales para afrontar la emergencia.