Estados Unidos

La entrega de alimentos veganos a empleados de la TSA se intensifica tras el cierre parcial del gobierno

PETA y organizaciones sociales amplían la distribución de productos plant-based en aeropuertos clave de Estados Unidos para mitigar el impacto de la falta de salarios en trabajadores federales de seguridad

Guardar
American Airlines planes sit on
American Airlines planes sit on the tarmac as a person moves through Ronald Reagan Washington National Airport, as the Department of Homeland Security (DHS) continues to go unfunded, in Arlington, Virginia, U.S., March 16, 2026. REUTERS/Kylie Cooper

La distribución gratuita de alimentos veganos a empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de Estados Unidos tomó fuerza en los principales aeropuertos del país, en respuesta a la crisis provocada por la suspensión parcial del gobierno. La iniciativa, liderada por Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA), se sumó a un conjunto de acciones comunitarias que buscan aliviar la ausencia de salarios en un sector clave para la seguridad aeroportuaria.

En el centro de esta campaña está la entrega de maletas llenas de productos no perecederos de origen vegetal, diseñados, según la organización, para aportar nutrición y promover hábitos alimenticios alternativos. La acción se desarrolló en paralelo a la apertura de despensas y espacios de acopio en terminales aéreas de Estados Unidos, donde los trabajadores federales acuden en busca de víveres y artículos esenciales.

Ayuda plant-based ante la emergencia salarial

Frente a la suspensión de pagos provocada por la falta de acuerdo presupuestario en el Congreso, PETA puso en marcha una acción directa que arrancó en el aeropuerto de Cleveland Hopkins y se extendió a destinos como Denver, Seattle, Fort Lauderdale y Las Vegas. Según el comunicado oficial de la organización, las entregas incluyen “chili de legumbres, macarrones con queso vegano, jerky vegetal y bebidas vegetales”, junto con snacks y enseres para mascotas en algunos casos.

La campaña de PETA entrega
La campaña de PETA entrega alimentos veganos en los principales aeropuertos de Estados Unidos para apoyar a empleados de la TSA afectados por el cierre de gobierno. (PETA)

Amanda Brody, representante de campañas de la entidad, declaró a la revista PEOPLE: “Es posible disfrutar de la comida que conocemos y queremos, sin que implique daño a ningún animal”. Esta afirmación acompaña la premisa de la campaña, sintetizada en los carteles en los que se puede leer en español: Amabilidad autorizada para despegar. Comida vegana para la TSA.

El planteamiento de PETA trasciende la asistencia puntual. Brody indica que la campaña pretende también “mostrar los múltiples beneficios del veganismo”, entre los que menciona el impacto positivo en la salud, la economía familiar y el entorno.

Apoyo social en terminales aéreas

La crisis de ingresos ha llevado a la habilitación de despensas y espacios coordinados por organizaciones sociales, sindicatos y empresas en ciudades como Denver y Seattle. Estos puntos reciben donaciones de víveres, tarjetas prepagas y productos de aseo personal. La prioridad es responder a las necesidades inmediatas de los trabajadores federales afectados por el estancamiento de los pagos.

Activistas de PETA caminan por
Activistas de PETA caminan por el Aeropuerto Internacional Cleveland Hopkins con maletas que llevan carteles de "Comida Vegana para la TSA". (PETA)

En Las Vegas, la campaña organizó puntos de recolección de insumos también para animales domésticos, mostrando la variedad de necesidades en los hogares de los empleados. Gracias a la participación de la ciudadanía y empresas, se logra abastecer parcialmente las carencias diarias y sostener la operación de servicios esenciales en los aeropuertos.

Origen y consecuencias del conflicto presupuestario

El problema comenzó el 13 de febrero, cuando el Congreso no alcanzó un acuerdo sobre los fondos para el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, lo que derivó en un cierre parcial del gobierno. Según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional, es la tercera vez en medio año que los empleados de la TSA dejan de cobrar su salario en tiempo y forma, y reciben solo un abono parcial a fines de febrero; el monto exacto aún no se divulgó de forma oficial.

FILE PHOTO: Passengers enter the
FILE PHOTO: Passengers enter the Transportation Security Administration (TSA) 'PreCheck' line at Ronald Reagan Washington National Airport, as the Department of Homeland Security (DHS) continues to go unfunded, in Arlington, Virginia, U.S., March 16, 2026. REUTERS/Kylie Cooper/File Photo

El impacto económico se hace sentir de inmediato para los trabajadores. Aaron Baker, dirigente local del sindicato American Federation of Government Employees (AFGE), advirtió en diálogo con CNN: Los empleados están enfrentando “avisos de desalojo, embargos de autos, cuentas sobrecargadas y heladeras vacías”. Estas palabras, pronunciadas frente al aeropuerto Hartsfield-Jackson, ilustran la situación que enfrentan quienes garantizan la seguridad aeroportuaria.

Funcionamiento de redes solidarias

La falta de un presupuesto federal aprobado impulsó a agrupaciones civiles, sindicatos y empresas a ampliar su apoyo a quienes continúan cumpliendo funciones sin percibir salario. Las colectas de alimentos, tarjetas de regalo y artículos básicos se convirtieron en un recurso fundamental para mantener la operatividad y el bienestar de los empleados de la TSA.

A passenger looks at a
A passenger looks at a list of departures at Ronald Reagan Washington National Airport, as the Department of Homeland Security (DHS) continues to go unfunded, in Arlington, Virginia, U.S., March 16, 2026. REUTERS/Kylie Cooper

En los principales aeropuertos, la colaboración entre trabajadores, vecinos y organizaciones sociales garantiza los controles de seguridad y el abastecimiento de necesidades cotidianas. Estas redes, subrayadas por los empleados y autoridades aeroportuarias, evidencian la importancia de la solidaridad en situaciones de vulnerabilidad laboral como la actual.

Mientras no se restablezcan los flujos salariales, el acompañamiento social y la promoción de alternativas alimentarias seguirán siendo herramientas centrales para afrontar la emergencia.

Temas Relacionados

Estados UnidosAdministración de Seguridad en el TransportePETACrisis PresupuestariaRedes SolidariasEstados-Unidos-NoticiasTSAAlimentos Veganos

Últimas Noticias

La llegada de más de 100 contenedores dañados activa operativo y alerta ambiental en Long Beach

El OOCL Sunflower procedente de Taiwán motivó el despliegue de la Guardia Costera ante el peligro de fugas químicas y posibles daños ecológicos tras perder parte de su carga en el Pacífico

La llegada de más de

Asesinaron a una estudiante universitaria en Chicago, el atacante escapó y la policía pidió colaboración ciudadana para encontrarlo

Una joven de 18 años perdió la vida tras recibir un disparo cerca del campus de Loyola University Chicago; el responsable huyó de la escena y las autoridades solicitan a la comunidad cualquier información que ayude a esclarecer el caso

Asesinaron a una estudiante universitaria

El FBI arrestó a 11 personas por fraude inmobiliario y crediticio contra ancianos de Los Ángeles

Las autoridades federales lograron la desarticulación de un grupo acusado de apropiarse de propiedades mediante suplantación de identidad y falsificación de documentos, afectando a personas mayores y exponiendo a la banca a pérdidas millonarias

El FBI arrestó a 11

Tragedia en Miami Beach: un conductor atropelló a dos universitarias, huyó y lo detuvieron tras esconderse en una farmacia

El incidente, ocurrido en una transitada avenida, conmocionó a la comunidad universitaria y derivó en una rápida intervención policial que permitió la detención del sospechoso poco después de intentar ocultarse

Tragedia en Miami Beach: un

El senado de Georgia aprueba una suspensión de 60 días del impuesto estatal a la gasolina

La Cámara Alta estatal avaló una medida que permitirá eximir durante dos meses el gravamen sobre los combustibles, con el objetivo de reducir costos en las estaciones ante el aumento reciente de los precios de referencia

El senado de Georgia aprueba

TECNO

Meta pone fin a su

Meta pone fin a su apuesta por el metaverso tras haber invertido 80.000 millones de dólares

20 años del primer tweet: la historia detrás del mensaje de Jack Dorsey que se vendió como un NFT millonario

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor

Las redes sociales y los adolescentes, un debate que se expande en el mundo: ¿prohibición total o uso limitado?

Invertir en longevidad: cuáles son las empresas AgeTech que cuidan el mañana

ENTRETENIMIENTO

La fortuna de Chuck Norris:

La fortuna de Chuck Norris: este era el patrimonio de la leyenda del cine y artista marcial al momento de su muerte

Discípulo y maestro: el vínculo inquebrantable entre Chuck Norris y Jean-Claude Van Damme

Murió Chuck Norris, leyenda del cine y las artes marciales

RM, líder de BTS, sufrió una lesión antes del esperado concierto: ¿podrá participar?

El emotivo video que le dedicó la hija de Bruce Willis al actor en su cumpleaños 71

MUNDO

Un misil iraní impactó en

Un misil iraní impactó en la Ciudad Vieja de Jerusalén, uno de los epicentros sagrados del judaísmo, cristianismo y del islam

Ranking mundial de la felicidad 2026: cómo las redes sociales perjudican el bienestar emocional de los jóvenes

Elecciones en París: la movilidad se impone como eje central y desplaza a los temas tradicionales

Donald Trump criticó a los países de la OTAN por no colaborar con Estados Unidos en la liberación del Estrecho de Ormuz: “¡Cobardes!”

Irán echó a una de las estrellas de su selección de fútbol tras acusarla de “deslealtad” al régimen