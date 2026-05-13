Presentan cargos criminales por la caída del puente Francis Scott Key en Baltimore

Las autoridades de Estados Unidos acusaron a Synergy Marine Pte Ltd. y a su superintendente técnico por el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore. (CRÉDITO: REUTERS)

Las autoridades federales de Estados Unidos presentaron cargos criminales contra Synergy Marine Pte Ltd., empresa operadora del buque Dali, y contra Radhakrishnan Karthik Nair, superintendente técnico del navío, por el colapso del puente Francis Scott Key en Baltimore.

El derrumbe, ocurrido en marzo de 2024, causó la muerte de seis trabajadores y paralizó la actividad portuaria de la ciudad, mientras el Departamento de Justicia sostiene que los responsables del buque tomaron decisiones técnicas que pusieron en riesgo la seguridad y encubrieron fallas ante las autoridades.

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Synergy Marine y Nair deberán enfrentar acusaciones de conspiración, mala conducta con resultado de muerte, omisión de reportar condiciones de peligro, obstrucción a la investigación federal y falsedad en sus declaraciones, según informó la agencia AP News.

¿Qué sucedió y cómo impactó?

El carguero Dali navegaba con destino a Sri Lanka la madrugada del 26 de marzo de 2024. Al salir del puerto de Baltimore, el barco perdió potencia dos veces en apenas cuatro minutos. El primer apagón ocurrió por un cable suelto en el sistema eléctrico, lo que inhabilitó los controles de navegación y dirección del buque.

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La tripulación recuperó energía, pero recurrió a una bomba de combustible que no podía reiniciar automáticamente tras un corte, lo que provocó un segundo apagón.

La investigación federal sostiene que Synergy Marine y Radhakrishnan Karthik Nair recortaron en seguridad y encubrieron fallas técnicas ante las autoridades estadounidenses (AP)

La nave chocó contra una columna de soporte del puente, que colapsó de inmediato. La caída de la estructura sepultó a los trabajadores que realizaban tareas de reparación sobre la calzada. La Fiscalía federal sostiene que los responsables del Dali “deliberadamente recortaron gastos a costa de la seguridad”, como declaró Jimmy Paul, titular de la oficina del FBI en Baltimore, citado por AP News.

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¿Quiénes son los acusados y qué argumentan?

Las empresas Synergy Marine Pte Ltd., con sede en Singapur, y Synergy Maritime Pte Ltd., ubicada en Chennai, India, figuran como principales acusadas. El superintendente técnico del Dali, Radhakrishnan Karthik Nair, enfrenta cargos como individuo. El Departamento de Justicia de Estados Unidos afirma que los involucrados optaron de manera consciente por un equipo inadecuado y después mintieron a los investigadores federales sobre el origen del accidente.

Synergy Marine Pte Ltd. expresó su desacuerdo y sostuvo que se trata de una “interpretación selectiva de los hechos”. La compañía afirmó que “defenderá enérgicamente su postura ante los tribunales”, según recogió AP News. Por su parte, el abogado de Nair, David Gerger, manifestó que su cliente “piensa en el accidente todos los días, pero ciertamente no lo causó”.

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¿Por qué ocurrió el accidente?

La investigación identificó errores técnicos y omisiones en los controles de seguridad. La Fiscalía asegura que el uso de una bomba de combustible inapropiada impidió que el Dali recuperara energía a tiempo para pasar bajo el puente. El fallo eléctrico que desactivó los sistemas de navegación resultó consecuencia directa de una mala decisión técnica y de mantenimiento.

Maryland cerró un acuerdo de 2.250 millones de dólares con Synergy Marine y el propietario de Dali para compensar parte de los daños provocados tras el colapso (AP)

El informe de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) halló que el Dali ya había sufrido dos apagones eléctricos mientras permanecía en el puerto, el día anterior al accidente. La empresa no investigó ni reportó esos incidentes, como obliga la normativa, y proporcionó información falsa a los investigadores, según la acusación federal recogida por el periódico estadounidense The Boston Globe y el canal local de noticias NBC Palm Springs.

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¿Qué consecuencias dejó el colapso del puente?

El derrumbe del puente Francis Scott Key detuvo el flujo de mercancías y alteró la vida cotidiana de la ciudad y de su puerto. Las autoridades de Maryland calcularon que reemplazar el puente demandará entre USD 4.300 millones y 5.200 millones y prevén reabrirlo al tránsito recién a fines de 2030. El accidente también generó grandes pérdidas para la economía local y regional, al interrumpir rutas comerciales y de transporte.

Además, la caída del puente afectó a miles de familias y empresas. El fiscal estatal de Maryland destacó que el “costo real del colapso fue mucho mayor”. El hecho también causó la pérdida de vidas humanas, cuya reparación judicial sigue pendiente.

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¿Cuáles son los próximos pasos judiciales?

El proceso penal avanza en paralelo a demandas civiles. En abril, Maryland cerró un acuerdo por USD 2.250 millones con Synergy Marine Pte Ltd. y el propietario del buque, Grace Ocean Private Limited, para cubrir daños económicos. Algunas demandas civiles siguen abiertas, entre ellas la que impulsan los familiares de las víctimas mortales y una persona que sobrevivió al accidente.

El juicio está programado para el 1 de junio, aunque podría postergarse tras la presentación de los nuevos cargos criminales. El abogado L. Chris Stewart, representante de cuatro familias afectadas, calificó la acusación como un “bombazo” judicial y planteó el interrogante de si, a partir de ahora, se logrará justicia para los damnificados.

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“Esa es la pregunta más común que recibimos de nuestros clientes todos los días”, explicó Stewart a AP News.

¿Qué han dicho las autoridades y la empresa?

El fiscal general interino Todd Blanche definió el hecho como una “tragedia evitable de enormes consecuencias”. El FBI y la NTSB apuntaron que el operador del barco no informó ni corrigió problemas previos en otros buques de la misma flota, lo que refuerza la hipótesis de negligencia.

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Synergy Marine Pte Ltd., en tanto, insistió en que el siniestro debe analizarse con base en todo el expediente técnico y normativo, no solo en los hechos seleccionados en la acusación penal. Reiteró que defenderá su inocencia y la del superintendente técnico en los tribunales.