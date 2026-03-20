CBS News cierra su radio y despide al 6% de su plantilla en medio de una reestructuración

La desaparición de CBS News Radio marca el fin de una era para el periodismo radiofónico estadounidense tras décadas de transmisiones ininterrumpidas (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

La cadena estadounidense CBS News anunció una reducción de su plantilla del 6 % y el cierre definitivo de su división de radio, una medida que se concretará antes de finalizar mayo.

Esta decisión, una de las reestructuraciones más profundas en la historia reciente de la compañía, responde a la necesidad de adaptarse a los desafíos del mercado informativo, cada vez más orientado hacia lo digital y las audiencias emergentes, según comunicaron la editora en jefe Bari Weiss y el presidente ejecutivo Tom Cibrowski en un memorando interno divulgado por la empresa.

Actualmente, CBS News emplea a cerca de 1.100 profesionales, y el ajuste afectará a varias decenas de integrantes de su plantilla. La medida marca la segunda ronda significativa de despidos desde que David Ellison tomó el control de Paramount en junio, julio o agosto de 2023, lo que consolidó una etapa de renovaciones estructurales en la cadena, según información revelada por la propia compañía.

El cierre de la división de radio, que dejará de transmitir el 22 de mayo tras décadas de funcionamiento, representa el final de uno de los servicios de referencia en el periodismo radiofónico de Estados Unidos.

Esta decisión obedece tanto a una situación económica adversa como a la reconfiguración de prioridades estratégicas de la empresa.

El departamento había visto disminuir sus ingresos de manera sostenida y, tras evaluar su viabilidad financiera, se determinó su clausura, de acuerdo con el comunicado enviado a los empleados.

Aunque la compañía ha enfrentado otras rondas de despidos en el pasado, la magnitud de los cambios actuales responde a una estrategia de transformación más amplia impulsada desde la llegada de Weiss a la dirección editorial.

La editora, quien asumió su cargo en octubre de 2023 por designación directa de Ellison, identificó áreas de obsolescencia y una baja moral interna, lo que motivó una revisión integral de los procesos y estructuras de la redacción.

El fin de una era para CBS News Radio

El cese de operaciones de CBS News Radio fue comunicado formalmente al personal, que continuará desempeñando funciones hasta mediados de mayo y ya ha sido notificado sobre la rescisión de los contratos.

Weiss y Cibrowski informaron que la medida se tomó tras no hallar alternativas viables para mantener el servicio, ya que el departamento apenas generaba ingresos y la tendencia resultaba insostenible.

La radio, durante años pilar de la cobertura informativa nacional, cierra una etapa y deja a la organización enfocada en el desarrollo de otros formatos y plataformas.

Los directivos destacaron que la salida de profesionales con larga trayectoria implicará una transición difícil para la empresa. El memorando interno enfatizó el “agradecimiento” de la dirección por el compromiso demostrado por el equipo y aseguró que los empleados afectados recibirán apoyo durante el proceso de desvinculación.

“El personal será notificado antes de que finalice el día”, subrayaron Weiss y Cibrowski, quienes se comprometieron a tratar cada situación con especial cuidado y respeto. El documento reconoció la dificultad del momento, resaltando que la redacción afronta “una situación de excepción” y que la organización valora la dedicación y profesionalismo del personal durante esta transición.

Un ajuste que responde a la transformación digital

La reducción de personal de CBS News responde a la transformación digital y a la necesidad de adaptarse a nuevas audiencias y plataformas tecnológicas (REUTERS/Kylie Cooper)

El recorte de puestos y el cierre de la radio se inscriben en una tendencia más amplia de reorganización y redimensionamiento en el sector periodístico estadounidense.

Según el instituto de investigación Pew Research Center, en la última década, más del 30 % de los empleos en redacciones tradicionales de Estados Unidos han desaparecido, en buena parte debido al auge de las plataformas digitales y al declive de los ingresos publicitarios en medios convencionales.

La dirección de CBS News justificó la decisión como parte de un plan de crecimiento digital, con inversiones dirigidas a captar nuevas audiencias y desarrollar contenidos para soportes tecnológicos emergentes. “El periodismo está cambiando y debemos adaptarnos a esos cambios.

Están surgiendo nuevas audiencias en nuevos lugares, y estamos impulsando planes de crecimiento e inversión para poder estar presentes para ellas”, afirmaron Weiss y Cibrowski en el memorando dirigido a la plantilla.

El proceso de despidos será inmediato y alcanzará a periodistas, técnicos y personal administrativo de diversas áreas. Los directivos anticiparon que podrían darse nuevos ajustes en los próximos meses, especialmente a medida que expiren contratos de presentadores y altos cargos, lo que preludia una fase de renovaciones todavía más amplia en la estructura de la cadena.

Perspectivas y desafíos para la marca CBS News

El ajuste de CBS News se suma a la tendencia en el sector, donde más del 30 % de los empleos en medios tradicionales de Estados Unidos han desaparecido en la última década (REUTERS/Kylie Cooper)

La salida de decenas de profesionales y el cierre de la división radiofónica subrayan el alcance de la transformación que vive CBS News en un contexto de presión financiera y fragmentación de audiencias.

Bajo la conducción de Bari Weiss, la organización busca redefinir su modelo de negocio y fortalecer su presencia en el ecosistema digital, donde la competencia por la atención del público es cada vez más marcada y la rentabilidad de los formatos tradicionales se ve comprometida.

La compañía no descarta más cambios en su estructura en el corto plazo, confirmaron fuentes cercanas a la dirección. El objetivo declarado es “alinear los recursos y el talento con las áreas de mayor potencial de crecimiento”, priorizando la producción de contenidos para plataformas digitales y la captación de usuarios jóvenes.

Según datos de la firma de análisis de medios Statista, en 2023, más del 65 % de los consumidores estadounidenses de noticias accedieron a la información a través de dispositivos móviles, un incremento que ha obligado a los grandes medios a reconsiderar sus estrategias y formatos.

En ese marco, CBS News se suma a una tendencia que ya afecta a medios como The New York Times y CNN, ambos con proyectos de reestructuración y refuerzo de sus equipos digitales.

El proceso de ajuste, a pesar del impacto para la redacción, se da como un paso para la marca en el entorno mediático actual. La transformación de CBS News muestra cómo incluso las organizaciones con arraigo deben adaptarse para sobrevivir en un escenario de cambios acelerados y competencia global.