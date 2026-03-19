Una mujer demandó a Tesla porque su camioneta se estrelló mientras conducía con modo autónomo en Texas

El accidente, registrado por la cámara del Cybertruck, demuestra la incapacidad del Autopilot para gestionar correctamente tramos complejos de la autopista (KTLA 5)

Una demanda judicial presentada en Houston sostiene que el sistema de conducción asistida de Tesla, lejos de garantizar la seguridad, expone a los usuarios a riesgos mortales: el 18 de agosto de 2025, un Cybertruck aparentemente en modo “Autopilot” avanzó recto hacia la barrera de un paso elevado en la autopista 69 Eastex, pese a lo que indicaba el trazado de la vía.

El medio Fox Business informó que la conductora, Justine Saint Amour, viajaba con su hija de un año cuando el vehículo, según la acusación, estuvo a punto de lanzarlas fuera del puente antes de estrellarse con violencia contra el muro de concreto.

Justine Saint Amour, conductora afectada, solicita USD 1 millón tras un accidente grave con el sistema de conducción asistida de Tesla (Hilliard Law)

A través del expediente presentado ante la corte del condado de Harris se aclara que Saint Amour solicita USD 1 millón en concepto de indemnización, alegando negligencia y responsabilidad por parte de la empresa.

El abogado Bob Hilliard, citado por canales como Fox News y KHOU 11, detalló que la mujer sufrió lesiones graves: dos hernias discales lumbares, una cervical, daño nervioso en la mano derecha y esguince de tendones en la muñeca. La niña permaneció ilesa en el asiento trasero, según corroboraron las investigaciones.

Este caso agrega a la estrategia legal una acusación de publicidad engañosa: la demanda subraya que el sistema “Full Self-Driving”, al que Tesla asocia un costo adicional en sus vehículos, está clasificado solo como SAE Nivel 2, lo que obliga al conductor a supervisar constantemente la conducción y estar listo para intervenir, una exigencia que la representación legal considera inviable en situaciones de emergencia.

Accidente y debate técnico sobre el Autopilot de Tesla

La narración de los hechos, registrada por la propia cámara a bordo del Cybertruck, muestra cómo el camión se aproxima a un tramo en Y del paso elevado. El sistema asistido, lejos de girar, sigue recto y golpea el muro con tal fuerza que desprende fragmentos del vehículo.

Saint Amour intentó desconectar el modo automático y retomar el control manual en los segundos previos al impacto. El abogado Hilliard aseguró en KHOU 11 que “la reacción fue insuficiente porque no había margen real para que un conductor, aunque estuviera alerta, asumiera el mando de forma efectiva en ese lapso”.

Registros muestran que el Autopilot se desactivó solo 4 segundos antes del choque, lo que intensifica el debate sobre la responsabilidad en accidentes (KHOU 11)

La corte recibió registros que sitúan la desactivación del “Autopilot” apenas 4 segundos antes de la colisión, dato que el equipo legal de Tesla, según Fox Houston, utiliza para atribuir el control a la conductora en ese instante.

Sin embargo, la representación de Saint Amour defiende que, para cuando intentó intervenir, el desenlace ya era inmodificable. La polémica reside precisamente en la brecha entre la promesa comercial de autonomía y la capacidad técnica real del vehículo para gestionar transiciones críticas entre la inteligencia artificial y el conductor humano.

La demanda sostiene que Tesla incurre en negligencia técnica y publicitaria a la vez. Hilliard enfatizó: “Tesla vende como autónomo lo que en esencia es un asistente de manejo, una especie de control crucero avanzado, pero no plena autonomía”.

El expediente legal denuncia la ausencia de un sistema de alerta efectiva que obligue al usuario a permanecer atento y un sistema de frenado automático de emergencia insuficientemente programado para intervenir si el software se bloquea o responde con retraso. La demanda también señala que el Cybertruck prescinde de sensórica LiDAR y basa la detección únicamente en cámaras de video.

El caso de Saint Amour podría sentar un precedente clave sobre la regulación y comercialización de la conducción autónoma en Estados Unidos (Hilliard Law)

Respuesta de Tesla y antecedentes regulatorios

El caso se inscribe en un contexto de creciente escrutinio sobre la comercialización de sistemas inteligentes en vehículos de Tesla. En 2021, la presidenta de la National Transportation Safety Board, Jennifer Homendy, cuestionó públicamente el lenguaje promocional de la compañía, calificándolo de “engañoso e irresponsable”.

La polémica se avivó cuando el CEO de Tesla, Elon Musk, admitió que una versión del software Full Self-Driving era “en realidad, no muy buena”, tal como recordó Fox Houston.

Tesla enfrenta desde 2022 un proceso regulatorio en California, impulsado por la California DMV, en el que se impugna el uso de las denominaciones “Autopilot” y “Full Self-Driving”. La compañía, presionada por la investigación, introdujo cambios en el nombre comercial de sus funciones automáticas —de “Navigate on Autopilot” a “Navigate on Autosteer”— para adecuarse a los paquetes regulatorios vigentes.

Las autoridades federales han criticado también el uso de acuerdos de confidencialidad por parte de la empresa para dificultar que conductores reporten fallas del sistema. La National Highway Traffic Safety Administration alertó que tales prácticas podrían entorpecer investigaciones de seguridad vial.

La ausencia de sistema LiDAR y la dependencia exclusiva de cámaras en el Cybertruck figuran entre las falencias técnicas señaladas en la demanda (Europa Press)

La conductora requiere cirugía tras el accidente

El equipo médico determinó, conforme al citado expediente judicial, que Justine Saint Amour deberá someterse a una cirugía por las lesiones sufridas. Su abogado sostuvo en redes sociales que “Tesla pudo haber evitado esto si no hubiera recortado gastos. Las decisiones tomadas por la empresa hicieron el accidente inevitable”.

De esta manera, el reclamo legal busca establecer que la confianza depositada por los conductores en el sistema es infundada, dadas las limitaciones actuales de la tecnología incluida en vehículos Tesla.

El resultado de esta demanda podría incidir tanto en futuras interpretaciones regulatorias sobre los límites de la conducción autónoma en Estados Unidos como en las estrategias comerciales de los fabricantes.