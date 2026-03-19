Paciente en Tallahassee Memorial Healthcare sigue cinco meses internada tras recibir el alta y ahora enfrenta posible desalojo judicial

La demanda por desalojo presentada por Tallahassee Memorial Healthcare subraya la crisis por ocupación indebida de camas hospitalarias en Estados Unidos (Tallahassee Memorial Healthcare)

El hospital Tallahassee Memorial Healthcare ha iniciado acciones legales contra una paciente que, según los registros judiciales, permanece en la habitación 373 desde su alta médica, formalizada el 6 de octubre de 2025.

La institución solicitó a un tribunal estatal de Tallahassee que ordene el desalojo inmediato de la mujer, habilitando al sheriff del condado para intervenir si fuera necesario.

La demanda presentada a principios de junio expone que la permanencia ininterrumpida de la paciente ha provocado la ocupación indebida de recursos críticos, con un impacto directo en la disponibilidad de camas para personas en estado grave.

El hospital sostiene que la situación impide “que la cama sea utilizada por pacientes que necesitan cuidados intensivos”.

En el expediente se detalla que tras la formalización del alta, el hospital intentó coordinar la salida de la paciente, contactando a familiares y ofreciéndole transporte para gestionar la identificación necesaria.

Según los documentos, la mujer no cuenta con representación legal y se ha defendido personalmente hasta ahora. Los intentos de comunicación a los teléfonos registrados y a la propia habitación del hospital no obtuvieron respuesta.

El hospital ha evitado pronunciarse públicamente sobre el caso. Rachel Givens, representante legal de la institución, no hizo comentarios al ser consultada.

Macy Layton, portavoz del hospital, comunicó que, dado que el proceso judicial sigue en curso: “No se divulgarán detalles adicionales, como el tipo de identificación pendiente o el estado de la factura médica”, datos que tampoco se especifican en el expediente judicial.

La causa de la hospitalización inicial de la paciente se mantiene bajo reserva. No se han publicado cifras sobre el monto acumulado de la factura hospitalaria ni sobre los procedimientos internos que permitieron su permanencia durante más de cinco meses después del alta.

La situación ha generado debate en el entorno sanitario local, dado que evidencía los desafíos administrativos y legales enfrentados por los hospitales de Estados Unidos cuando pacientes dados de alta no abandonan las instalaciones.

Este tipo de casos, según especialistas citados por el portal de estadísticas alemán Statista, aunque poco frecuentes, suelen derivar en complicaciones tanto para la gestión hospitalaria como para la protección de derechos individuales.

Los hospitales que reciben fondos de Medicare están sujetos a la Ley de Tratamiento Médico de Emergencia y Trabajo de Parto (EMTALA, por sus siglas en inglés), la cual obliga a proporcionar atención de urgencia a cualquier persona que ingrese, sin importar su cobertura médica o capacidad de pago.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), agencia federal encargada de supervisar el cumplimiento de esta normativa, cuentan con procedimientos de auditoría para investigar presuntos incumplimientos.

Según el manual operacional de los CMS: “El alta puede producirse cuando el equipo médico determina que los cuidados futuros pueden proporcionarse de forma ambulatoria, siempre que se entregue al individuo un plan de seguimiento como parte de las instrucciones de alta”.

Esta disposición busca garantizar la continuidad de la atención médica y permite a los hospitales liberar camas críticas para nuevos ingresos.

Una videoconferencia judicial programada para finales de este mes abordará el litigio entre el hospital y la paciente. La audiencia determinará si procede el desalojo forzoso solicitado por la institución, en un contexto en el que las autoridades locales ya han sido notificadas para intervenir si la resolución judicial así lo requiere.

Contexto legal y sanitario en Estados Unidos

La carencia de documentación e identificación impide el egreso de la paciente, a pesar de los esfuerzos de la institución para coordinar su salida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso expone tensiones recurrentes en el sistema hospitalario de Estados Unidos. De acuerdo con análisis del centro de estudios estadounidense Kaiser Family Foundation, la retención de pacientes dados de alta puede deberse a la falta de recursos sociales, como acceso a vivienda o servicios posthospitalarios, lo que complica la liberación de camas.

Esta problemática se agrava cuando los pacientes carecen de documentación por situaciones como la indigencia, la pérdida de documentos personales o la ausencia de familiares que respalden su identidad, lo que incide directamente en la ocupación hospitalaria.

En 2022, hospitales de grandes ciudades reportaron un aumento de casos similares, especialmente en situaciones que involucran a personas sin identificación o sin red de apoyo familiar.

Las regulaciones federales establecen que, aunque los hospitales deben garantizar la atención inicial, no están obligados a alojar de manera indefinida a pacientes cuyo estado médico ya no justifica la internación.

El incumplimiento de los protocolos de alta puede derivar en sanciones para las instituciones, pero también en litigios civiles, como el que enfrenta actualmente el hospital.

Impacto en la gestión hospitalaria y recursos críticos

El caso revela el impacto de la ocupación prolongada de camas en la eficiencia hospitalaria y la presión sobre los servicios de urgencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una habitación de hospital en Tallahassee Memorial Healthcare, donde un paciente dado de alta lleva cinco meses y ahora enfrenta un posible desalojo judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ocupación prolongada de camas por parte de pacientes dados de alta representa un desafío para la eficiencia hospitalaria. Según un informe de la Asociación Estadounidense de Hospitales, “la tasa de ocupación de camas de cuidados intensivos superó el 80% en diversas regiones durante 2025”, lo que incrementó la presión sobre los servicios de urgencias.

En este caso, la permanencia de la paciente en la habitación 373 ha limitado la capacidad de respuesta ante emergencias y ha generado preocupación entre el personal médico del hospital.

Si bien la institución ha ofrecido alternativas para facilitar el egreso de la paciente, la falta de documentación válida y la ausencia de familiares disponibles han ralentizado el proceso.

El desarrollo de este litigio podría sentar un precedente para futuras situaciones similares en el sistema de salud de Estados Unidos, donde la coordinación entre servicios médicos, autoridades judiciales y recursos sociales resulta clave para resolver casos en los que confluyen derechos individuales y necesidades colectivas.

La audiencia judicial prevista para este mes será determinante para definir los límites de la responsabilidad hospitalaria y la intervención de las autoridades en casos de ocupación prolongada tras el alta médica.