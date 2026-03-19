Los camiones de gran porte autónomos llegarán masivamente a las rutas de Texas

El despliegue de camiones autónomos en Texas promete revolucionar el transporte de carga en Estados Unidos desde 2027 (Aurora Innovation)

El futuro de los camiones autónomos acelera en Texas: miles de unidades sin conductor llegarán a las rutas principales en 2027, prometiendo transformar un sector que hoy factura más de USD 900 mil millones al año y reducir drásticamente los costos del transporte de carga, según informó The New York Times.

El despliegue inicial prevé cientos de camiones industriales, con Aurora Innovation, Kodiak AI y PlusAI posicionando sus flotas para operar sin conductores tanto en recorridos interestatales como en rutas rurales, impulsados por el atractivo del ahorro en salarios profesionales y la robusta demanda logística de la región.

La llegada de camiones sin conductor implica una ruptura en la estructura de costos del sector. De acuerdo con The New York Times, el salario del conductor constituye entre el 26% y el 40% del costo por milla; al prescindir de ese gasto, la eficiencia de las empresas podría dispararse.

Chris Urmson, director ejecutivo y fundador de Aurora Innovation, adelantó al medio estadounidense: “A finales de este año creceremos de unos pocos camiones autónomos en circulación a más de 200. Y para el final de 2027 serán miles”.

Aurora instalará su tecnología de próxima generación, que cuesta la mitad de la actual, en camiones Class 8 International LT, y ya validó operaciones bajo condiciones climáticas adversas como viento, lluvia y niebla intensa.

Aurora Innovation, Kodiak AI y PlusAI preparan flotas de camiones sin conductor para operar rutas interestatales y rurales en Texas (Aurora Innovation)

Las tecnológicas eligen Texas para el salto comercial de estos camiones

La apuesta por las rutas texanas responde tanto a la regulación local como a la infraestructura y rutas de alto tráfico. Aurora Innovation ya cubre trayectos comerciales entre Dallas y Houston en la autopista I-45, prestando servicios a FedEx y Uber Freight, mientras que Kodiak AI mantiene 15 camiones en operación para J.B. Hunt y Werner Enterprises desde su base en Texas, ampliando la cobertura de seguridad al incluir inicialmente conductores de respaldo.

Asimismo, la firma PlusAI también concentrará operaciones en Texas en 2027, integrando su software autónomo a camiones de International, en asociación con Traton Group (subsidiaria de Volkswagen), Iveco y Hyundai.

La competencia integra a otros actores globales. Volvo Autonomous Solutions planea fabricar cientos de camiones autónomos en 2027 con tecnología de Aurora o Waabi, con operaciones de despliegue comercial en Estados Unidos. Einride, originaria de Suecia, introdujo vehículos autónomos sin cabina para uso local en Tennessee, y Kodiak, junto a Atlas Energy Solutions, opera 10 camiones transportando arena industrial en rutas rurales del Permian Basin.

Don Burnette, director ejecutivo y fundador de Kodiak AI, confirmó en The New York Times que su compañía prevé “rutas interestatales sin conductores en la segunda mitad de este año”, aunque aún no anunció clientes ni rutas específicas. Dallas-Houston figura como posibilidad, con el objetivo de un escalado rápido del modelo de negocio.

La eliminación del salario de conductores podría reducir hasta un 40% los costos por milla en el transporte de carga automatizado (Kodiak AI)

Desafíos técnicos: el frenado fantasma y la supervisión remota

El avance tecnológico enfrenta obstáculos no resueltos. El fenómeno del “frenado fantasma”, en que los sistemas autónomos detectan obstáculos inexistentes y detienen bruscamente el vehículo, puede resultar especialmente grave en camiones pesados.

La vicepresidente de investigación de mercado en Telemetry, Sam Abuelsamid, señaló a The New York Times que la integración de sensores de radar y lidar reduce la ocurrencia del problema, pero no lo elimina: “No se puede descartar el frenado fantasma, pero es mucho menos probable”.

Missy Cummings, exasesora de la Administración Nacional de Seguridad Vial y directora del Mason Autonomy and Robotics Center en la Universidad George Mason, advirtió al medio que “no existe una solución clara en el horizonte para el problema del frenado fantasma” y que es más crítico en camiones Class 8 por su tamaño y peso.

Cummings también cuestionó la confianza en operadores remotos para controlar los camiones, afirmando que la latencia provocada por conexiones celulares poco fiables supone un riesgo considerable cuando el operador se encuentra lejos.

Por su parte, Nils Jaeger, presidente de Volvo Autonomous Solutions, coincidió en que “conducir de forma remota es definitivamente el camino equivocado” y defendió que las operaciones a distancia deben limitarse a la supervisión, no a la dirección activa de los camiones.

El avance del transporte autónomo enfrenta desafíos como el ‘frenado fantasma’ y la latencia en la supervisión remota de camiones (Aurora Innovation)

Proyección para 2027: flotas autónomas en rutas principales y rurales

El año 2027 fue citado por múltiples compañías como el punto de inflexión para el transporte autónomo de carga a gran escala en Estados Unidos, con despliegues previstos tanto para trayectos interestatales como para servicios especializados en rutas rurales.

Aurora ha lanzado una ruta de 1.000 millas (1.600 kilómetros) entre Fort Worth y Phoenix para Hirschbach, superando la capacidad de los conductores humanos limitada por las leyes de horas de trabajo. Además, colabora con clientes como Driscoll’s en Laredo y con Detmar Logistics en la industria minera de Texas.

La estrategia de escalado descrita en The New York Times prevé que, si las empresas logran confianza plena en la tecnología, el número de vehículos supervisados por cada monitor remoto se multiplicará, asegurando viabilidad comercial a largo plazo.

Texas destaca como epicentro del transporte autónomo por su infraestructura, apoyo regulatorio y altos volúmenes logísticos (Aurora Innovation)

Raquel Urtasun, fundadora y directora ejecutiva de Waabi, afirmó que su compañía desplegará una flota de camiones Volvo en Texas en el mismo calendario que Aurora y subrayó: “No estamos detrás en este camino. Veremos quién lanza primero”.

La transformación del autotransporte está en marcha, con Texas como epicentro y las rutas estadounidenses listas para iniciar una nueva era de logística sin conductor.