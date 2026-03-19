Estados Unidos

Las solicitudes de subsidio por desempleo descendieron a 205.000 en Estados Unidos

El último informe del Departamento de Trabajo muestra que el número de peticiones por despido se mantuvo por debajo de lo esperado y confirma una baja persistente en los despidos, pese a un entorno económico incierto

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Las solicitudes de subsidio de
Las solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos caen a 205.000, reflejando la estabilidad de los despidos semanales pese a la desaceleración económica. (REUTERS/Bryan Woolston/)

Las solicitudes de subsidio de desempleo en Estados Unidos cayeron a 205.000 la semana pasada, una cifra que confirmó la persistencia de bajos despidos en el país pese a un mercado laboral desacelerado y a crecientes presiones económicas derivadas de la inflación y la guerra con Irán.

Según informó el Departamento de Trabajo este jueves al medio ABC News, el resultado se ubicó por debajo de las 215.000 peticiones estimadas por analistas de FactSet, lo que refleja la estabilidad de este indicador en comparación con los años recientes.

Los despidos en empresas como
Los despidos en empresas como Amazon, UPS y Morgan Stanley elevan la preocupación sobre la fortaleza real del empleo en Estados Unidos. (REUTERS/Amira Karaoud/Foto de archivo)

El dato se produce en un contexto donde, a inicios de mes, el mismo Departamento de Trabajo reportó que los empleadores estadounidenses eliminaron inesperadamente 92.000 empleos en febrero, forzando al alza la tasa de desempleo hasta un 4,4% e incorporando revisiones a la baja para diciembre y enero, recortando en conjunto otros 69.000 empleos.

Además, el promedio móvil de cuatro semanas en solicitudes de subsidio de desempleo —que suaviza la volatilidad semanal— bajó en 750 pedidos hasta 210.750.

Al mismo tiempo, el total de estadounidenses recibiendo ayudas por desempleo subió a 1,86 millones en la semana que terminó el 7 de marzo, un incremento de 10.000 personas respecto a la semana anterior, según detalló el gobierno a ABC News.

El número total de estadounidenses
El número total de estadounidenses recibiendo ayudas por desempleo ascendió a 1,86 millones en marzo, según el Departamento de Trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las empresas han mantenido los despidos en un rango que oscila entre 200.000 y 250.000 solicitudes semanales durante los últimos años, considerado saludable por los especialistas.

Sin embargo, ABC News resaltó que, pese a esta estabilidad, varias grandes compañías como Morgan Stanley, Block, UPS y Amazon han anunciado recientemente recortes de empleo, lo que mantiene la inquietud sobre la fortaleza real del mercado laboral.

En febrero, el panorama laboral estadounidense sorprendió por su debilidad. Este resultado se suma a la incertidumbre económica acentuada por el conflicto con Irán, que disparó los precios del petróleo en más de un 40%, imponiendo costos adicionales a empresas y consumidores en un país donde la inflación ya se encontraba en niveles elevados.

La semana pasada, el Departamento de Comercio informó que el principal índice de inflación seguido por la Reserva Federal (el gasto en consumo personal o PCE) aumentó un 2,8% interanual en enero, superando la meta del 2% fijada por la entidad.

La Reserva Federal mantiene su tasa ante la combinación de inflación y conflicto internacional

Frente a este escenario, la Reserva Federal optó por mantener sin cambios su tasa de interés de referencia el miércoles, en respuesta a la inflación persistente y la incertidumbre derivada de la guerra en Oriente Medio.

Jerome Powell, presidente del organismo, explicó a ABC News: “Lo que realmente quiero enfatizar es que nadie lo sabe. Los efectos económicos pueden ser mayores, menores, mucho menores o mucho mayores. Simplemente no lo sabemos.”

Powell añadió que la institución requiere ver pruebas adicionales de que los precios de los bienes siguen bajando —particularmente al disiparse el efecto de los aranceles— antes de considerar recortes en el costo del dinero. A su vez, recordó que tasas más bajas tienden a alimentar nuevas presiones inflacionarias.

Estados Unidos experimenta dificultades en
Estados Unidos experimenta dificultades en la reinserción laboral pese a mantener una tasa de desempleo históricamente baja del 4,4%. (REUTERS/Daniel Becerril/File Photo)

“Bajo empleo, bajo despido”: un mercado laboral estable pero con pocas contrataciones

Según ABC News, la economía estadounidense permanece en lo que economistas denominan un estado de “bajo empleo, bajo despido”, reflejado en una tasa de desocupación históricamente baja, pero con dificultades crecientes para quienes buscan reinsertarse laboralmente.

Durante el último año, los datos revelaron un enfriamiento en el ritmo de contrataciones, perjudicado tanto por la incertidumbre asociada a los aranceles impuestos durante la presidencia de Donald Trump como por las consecuencias de los altos tipos de interés que la Reserva Federal dispuso en 2022 y 2023 para combatir el alza inflacionaria generada por la pandemia.

La mayoría de los indicadores sugieren que, pese a las turbulencias recientes en el empleo y la economía, la tendencia actual en Estados Unidos sigue caracterizándose por el bajo número de despidos semanales y una continuidad en las dificultades para quienes perdieron su empleo al intentar reingresar al mercado laboral.

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