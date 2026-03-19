Gasolina y tasas en alza en EEUU: por qué cada vez más familias no llegan a fin de mes

El aumento persistente del precio de la gasolina en Estados Unidos en marzo de 2026 eleva el gasto en transporte para millones de familias (REUTERS/Jack Taylor)

El aumento sostenido del precio de la gasolina y las altas tasas de interés ejercen una presión creciente sobre las finanzas familiares en Estados Unidos, limitando la capacidad de consumo y el margen de ahorro en un contexto de encarecimiento generalizado del costo de vida.

Así lo reflejan los datos más recientes publicados por la Reserva Federal, la organización de conductores Asociación Americana del Automóvil (AAA) y la AAA.

La Reserva Federal mantiene las tasas de interés entre 3,5% y 3,75% desde el mes pasado para combatir una inflación anual del 2,4%, aún por encima del objetivo del 2%. Esta política encarece de inmediato hipotecas, tarjetas y préstamos, afectando sobre todo a quienes tienen menor margen financiero.

Los pagos por tarjetas superan el 20%en algunos casos y las cuotas hipotecarias siguen en aumento, lo que restringe la capacidad de muchas familias para cubrir gastos esenciales y ahorrar.

Al mismo tiempo, el precio de la gasolina en marzo de 2026 alcanza los USD 3,80 por galón (equivalente a aproximadamente 1,00 dólar por litro) a nivel nacional, con máximos en estados como California y Nueva York, de acuerdo con registros de la AAA.

La AAA explica estos valores por tensiones geopolíticas y ajustes en la oferta global, factores que incrementan el gasto diario en transporte para las familias dependientes del automóvil para ir a trabajar.

De forma acumulada, la conjunción de tasas elevadas y combustibles caros modifica el panorama de gastos fijos en los hogares de ingresos medios y bajos. Millones de hogares están experimentando un aumento acumulativo en el costo total de bienes y servicios respecto de periodos anteriores, cuando las tasas y los precios eran más bajos.

Cada litro de combustible y cada punto porcentual de interés se convierten en factores determinantes para la economía del hogar.

El impacto diferencial en los hogares con menores ingresos

La comunidad hispana en Estados Unidos enfrenta mayor vulnerabilidad ante el alza de la gasolina y las tasas por su menor capacidad de ahorro (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de la gasolina y de los intereses repercute más intensamente en los hogares de menores ingresos, donde es más habitual recurrir al crédito para afrontar gastos cotidianos.

La Fed indica que su política de tasas altas busca controlar la inflación, pero el efecto inmediato se evidencia en mayores pagos por deudas y un acceso más restringido al financiamiento, especialmente por tarjetas de crédito, donde las tasas en algunos casos superan el 20%.

Este entorno genera presión adicional sobre el presupuesto familiar: el alza de los gastos fijos reduce el margen disponible para enfrentar imprevistos o ahorrar.

Según la AAA, el incremento en el precio del combustible afecta especialmente a quienes dependen del coche para trabajar, lo que profundiza la desigualdad financiera entre sectores sociales.

Los datos de la Fed y la AAA muestran que el encarecimiento del combustible y el crédito condiciona la economía de millones de familias, quienes modifican sus patrones de consumo y buscan alternativas en medio de precios elevados y mayores obstáculos para acceder al crédito.

Expectativas y proyecciones para los próximos meses

Analistas advierten que la Reserva Federal evalúa reducir tasas solo si la inflación baja al 2% y se mantiene la estabilidad en el empleo (REUTERS/Nathan Howard/Archivo)

El panorama económico introduce incertidumbre sobre la evolución de la inflación y las tasas de interés durante 2026. De acuerdo con el portal financiero especializado Investopedia, la Reserva Federal “mantiene una postura cautelosa antes de realizar nuevos movimientos”, ya que la inflación sigue por encima del objetivo del 2%.

Investopedia subraya que la combinación de incertidumbre global y encarecimiento energético limita las opciones de la autoridad monetaria para reducir tasas a corto plazo.

Cada decisión de política monetaria afecta directamente el consumo de los hogares, en un contexto en que “los responsables están adoptando una postura cautelosa”.

Si la inflación logra alcanzar el objetivo del 2%, la Fed podría iniciar una reducción de tasas en la segunda mitad del año; de lo contrario, la presión sobre los consumidores continuará.

El empleo es también un factor central: si el mercado laboral se debilita, la Fed evaluaría modificar su estrategia. Analistas advierten que Estados Unidos atraviesa una difícil disyuntiva entre el control de la inflación y el sostenimiento del crecimiento económico.

La comunidad hispana: una mayor exposición

El impacto de la coyuntura económica no es homogéneo. Las familias hispanas en Estados Unidos experimentan una mayor exposición según la Oficina del Censo de Estados Unidos, la agencia estadística del gobierno de Estados Unidos, ya que sus reservas financieras promedio son más bajas.

Esto provoca que la presión de los altos precios del combustible y las tasas recaiga con mayor peso sobre estos hogares.

Entre los factores que explican esta realidad sobresalen el uso intensivo del automóvil para los desplazamientos laborales, la mayor necesidad de recurrir al crédito para gastos frecuentes, y menores capacidades de ahorro, lo que dificulta afrontar emergencias.

La presión se intensifica en urbes como Nueva York, donde el costo de vida y el precio del combustible son elevados.

La Asociación Americana del Automóvil atribuye la subida de la gasolina en 2026 a factores como las tensiones geopolíticas y ajustes en la producción global, mientras que la Fed fundamenta el encarecimiento del crédito en la necesidad de contener una inflación persistentemente elevada.

No obstante, la propia Fed reconoce que el efecto sobre los hogares de ingresos bajos es más marcado: cada alza implica una reducción en el ahorro y un incremento en los pagos ineludibles.

Consecuencias cotidianas y perspectiva de los hogares

El ajuste simultáneo de las tasas de interés y los precios del combustible se manifiesta a diario: los gastos de transporte aumentan, las deudas de tarjeta se encarecen y el acceso a la vivienda se torna más restringido por cuotas hipotecarias más altas. Millones de residentes en Estados Unidos deben enfrentar “pagos más altos por lo mismo o recibir menos por su dinero”, según el último informe de la Reserva Federal.

Para quienes perciben ingresos medios y bajos, la capacidad de adaptación se atenúa cada mes, mientras persistan estos niveles de precios y tasas, a la espera de condiciones globales más favorables.