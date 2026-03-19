Estados Unidos establece depósitos de hasta 15.000 dólares para solicitantes de visas de estos países

Estados Unidos impone fianza migratoria de hasta 15.000 dólares a solicitantes de visas B1 y B2 de 50 países. (Freepik)

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la inclusión de nuevos países a su programa de fianzas migratorias, que exige a determinados solicitantes de visas B1 y B2 depositar entre 5.000 y 15.000 dólares como condición para tramitar su ingreso temporal al país. La disposición, publicada en el portal oficial del Departamento de Estado el 18 de marzo de 2026, entrará en vigor el 2 de abril y afectará a ciudadanos de Nicaragua, Cuba, Venezuela y otros países de África, Asia y el Caribe. El objetivo declarado es reducir la tasa de personas que permanecen en el país después del vencimiento de sus visas, según datos oficiales del gobierno estadounidense.

De acuerdo con la información institucional, la medida forma parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer los mecanismos de control migratorio y se fundamenta en las estadísticas de sobreestadía que recopila la Oficina de Asuntos Consulares. El Departamento de Estado subraya que la política responde a recomendaciones de seguridad nacional y de gestión fronteriza, y establece criterios claros para la aplicación de las fianzas reembolsables en función del riesgo de incumplimiento migratorio.

El programa de fianzas para visas B1 y B2 fue instaurado durante la administración de Donald Trump y se mantiene vigente tras evaluaciones internas. El Departamento de Estado sostiene que la política ha mostrado resultados positivos en la disminución de la permanencia irregular, según los informes oficiales publicados en su sitio web.

¿Cuáles son los países cuyos ciudadanos deberán pagar la fianza para solicitar visa de turismo o negocios en Estados Unidos?

Según el Departamento de Estado, la lista actualizada de países cuyos ciudadanos deberán cumplir con el requisito de la fianza incluye a 50 naciones. Esta lista se revisa periódicamente y se basa en los porcentajes de sobreestadía reportados por la Oficina de Asuntos Consulares. Entre los países incorporados están Nicaragua, Cuba, Venezuela, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez.

De acuerdo con el aviso oficial, la obligación de depositar una fianza afecta exclusivamente a los solicitantes de visas B1 (negocios) y B2 (turismo) provenientes de estos países. El listado completo, junto con las fechas de aplicación para cada país, puede consultarse en la sección de actualizaciones sobre visas del Departamento de Estado. Entre las naciones incluidas predominan aquellas identificadas con altos porcentajes de permanencia ilegal en los reportes anuales oficiales.

La política de fianzas para visas de turismo y negocios entra en vigor el 2 de abril de 2026, según el Departamento de Estado. (Freepik)

¿Cómo funciona la fianza para obtener una visa estadounidense?

El programa de fianzas establece que los solicitantes de nacionalidades designadas deben depositar una suma establecida por el funcionario consular, que puede ser de 5.000, 10.000 o 15.000 dólares. La decisión sobre el monto corresponde al análisis de riesgo realizado por el oficial consular a cargo del trámite, según los lineamientos del Departamento de Estado.

La fianza es reembolsable si el solicitante cumple con las condiciones migratorias o si la visa es denegada. El reembolso se efectúa tras la confirmación de que el titular de la visa abandonó el territorio estadounidense antes de la expiración del permiso, de acuerdo con la información oficial publicada en el portal institucional. Si la persona permanece en Estados Unidos de manera irregular, la fianza podrá ser retenida de conformidad con la normativa vigente.

En términos operativos, el depósito debe realizarse antes de que se emita la visa y constituye una garantía económica para el gobierno estadounidense. El Departamento de Estado indica que esta política no afecta a otras categorías de visa ni a ciudadanos de países fuera del listado oficial.

¿Por qué se implementa la medida y cuáles son sus antecedentes?

La política de fianzas fue implementada por el gobierno estadounidense para abordar los altos índices de sobreestadía detectados en ciertos países. De acuerdo con datos oficiales, la selección de países responde a informes migratorios anuales que identifican naciones con tasas elevadas de personas que no abandonan el país al vencer su visa.

El Departamento de Estado señala que “la decisión se fundamenta en datos de cumplimiento migratorio y en la necesidad de reforzar los mecanismos de control fronterizo”. Según los informes oficiales, el 97% de los solicitantes que depositaron la fianza abandonaron el país dentro del plazo legal, lo que representa una reducción significativa de la permanencia irregular.

El programa fue introducido durante la administración de Donald Trump y ha sido objeto de revisiones periódicas. Las autoridades estadounidenses han reiterado que la medida no constituye una penalización, sino una herramienta adicional para fomentar el cumplimiento de las leyes migratorias.

¿Cómo afecta la fianza a los solicitantes de visas B1 y B2?

El requisito de fianza supone un obstáculo económico adicional para los ciudadanos de los países incluidos en la lista, quienes deberán prever el depósito de hasta 15.000 dólares al gestionar su visa de visitante. La política puede influir en la decisión de viajar a Estados Unidos, especialmente para solicitantes que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir el monto exigido.

El Departamento de Estado recomienda a los solicitantes consultar la información oficial y comunicarse con la embajada o consulado correspondiente antes de iniciar el trámite. Los solicitantes podrán obtener el reembolso de la fianza si cumplen con las disposiciones migratorias o si su solicitud es rechazada, según lo establecido en la normativa oficial.

El aviso institucional aclara que los consulados estadounidenses en el extranjero disponen de instrucciones precisas para aplicar la política y que la medida se limita a las visas de turismo y negocios (B1/B2).

El objetivo de la fianza migratoria es reducir la permanencia irregular y reforzar los controles fronterizos en Estados Unidos. (Archivo)

¿Qué dicen las autoridades sobre la eficacia de la medida?

El Departamento de Estado sostiene que la política de fianzas ha mostrado resultados positivos en la reducción de la permanencia irregular. El organismo destaca que, desde la implementación del programa piloto, el 97% de los solicitantes que depositaron la fianza cumplieron con las condiciones migratorias y abandonaron el país antes de la expiración de la visa.

“La política de fianzas para visas constituye una herramienta adicional para fomentar el cumplimiento de las leyes migratorias”, señaló el Departamento de Estado en su comunicado oficial. La institución añadió que la lista de países sujetos a la medida puede actualizarse en función de los registros migratorios anuales.

Hasta el momento, no se han registrado declaraciones oficiales de gobiernos extranjeros en respuesta a la actualización del programa, según consta en el portal institucional del Departamento de Estado.

¿Qué deben saber los solicitantes antes de iniciar el trámite?

El Departamento de Estado recomienda a los ciudadanos de los países afectados revisar detenidamente los requisitos y consultar las fuentes oficiales antes de iniciar el proceso de solicitud de visa. Los solicitantes pueden informarse sobre los montos exigidos, las condiciones de reembolso y los procedimientos consulares a través de la página institucional.

Para quienes ya iniciaron su trámite antes de la fecha de entrada en vigor de la medida, la obligación de fianza no será retroactiva. El programa solo se aplicará a las solicitudes presentadas a partir del 2 de abril de 2026 para los países recientemente añadidos.

El Departamento de Estado publicará futuras actualizaciones sobre la política de fianzas y los listados de países en su portal oficial, donde también se detallan los procedimientos para el reembolso del depósito.

¿Cómo impacta la medida en los flujos migratorios y en la relación bilateral?

La exigencia de fianza busca disuadir la permanencia irregular y fortalecer el control migratorio, de acuerdo con los objetivos declarados por el Departamento de Estado. La institución resalta que la política responde a la necesidad de garantizar la seguridad nacional y la gestión eficiente de los flujos migratorios.

El impacto de la medida sobre los flujos migratorios será objeto de seguimiento y evaluación por parte de las autoridades estadounidenses. El Departamento de Estado ha señalado que la lista de países sujetos a la fianza puede modificarse en función de los resultados obtenidos y de los informes migratorios anuales.

La política de fianzas se inscribe en el marco de las acciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos para reforzar la integridad del sistema migratorio, según los comunicados oficiales. El Departamento de Estado continuará informando sobre cualquier cambio relevante a través de sus canales institucionales.