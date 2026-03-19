Estados Unidos

Alerta: el calor extremo pone en riesgo la permanencia del lago temporal Lake Manly

Las elevadas temperaturas registradas esta semana en el Valle de la Muerte, superiores a 38 grados, aceleran la evaporación y disminuyen las posibilidades de conservar el cuerpo de agua formado recientemente tras intensas lluvias

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La ola de calor en
La ola de calor en California supera los 38 grados Celsius y amenaza la supervivencia del lago temporal Lake Manly en Badwater Basin. (Visit California)

California atraviesa una ola de calor con temperaturas que han superado los 38 grados Celsius en gran parte del estado, especialmente en el sur, incluyendo parte de Nevada, lo que pone en peligro la permanencia del lago temporal Lake Manly en la Badwater Basin. Este fenómeno es poco habitual y solo ocurre tras lluvias intensas, pero la persistencia del calor amenaza con hacer desaparecer el lago por completo.

El National Weather Service (NWS), agencia oficial de meteorología de Estados Unidos, con sede en Las Vegas, emitió una advertencia de calor extremo y alertó: numerosos récords diarios y mensuales de temperatura están en peligro hasta la noche del domingo.

Lake Manly en la Badwater
Lake Manly en la Badwater Basin podría desaparecer por altas temperaturas. Foto: X @KevinJanison

El organismo subrayó los riesgos para los visitantes que acuden al Death Valley National Park tanto para observar la floración silvestre, la primera en una década, como para ver el propio lago, un evento insólito en la región más baja y seca de América del Norte.

El NWS advirtió sobre la combinación de calor inusualmente alto para marzo y la gran afluencia de turistas, lo que incrementa el riesgo para quienes no están acostumbrados a estas condiciones. Las autoridades recomendaron beber abundante agua, evitar la exposición al sol, usar ropa liviana y vigilar el estado de familiares y amigos.

Las imágenes en redes sociales mostraban el lunes que aún había “plenty of water in Lake Manly”, aunque desde AccuWeather, proveedor internacional de pronósticos climáticos, señalaron que “el fin está cerca para Lake Manly” ante la inminente llegada del calor.

El fenómeno natural pone en
El fenómeno natural pone en peligro la permanencia de Lake Manly, un lago temporal poco frecuente que aparece en la Badwater Basin únicamente después de episodios de lluvias intensas. Foto: X @@KevinJanison

El aviso oficial resaltó: no se debe dejar a menores ni mascotas dentro de vehículos, dada la rapidez con que pueden alcanzarse temperaturas letales, de acuerdo con información de Newsweek, medio estadounidense.

Persiste la alerta por calor extremo y se esperan nuevos récords de temperatura

El National Weather Service (NWS) mantiene vigente la alerta para la región y recomienda evitar actividades al aire libre entre las 10:00 y las 20:00. Las autoridades piden priorizar la hidratación y proteger especialmente a niños, adultos mayores y mascotas debido al riesgo grave de golpe de calor, según reportó New York Post, diario estadounidense.

Esto superaría en tres grados el récord nacional histórico de temperatura para marzo en esa ciudad, gracias a la conjunción de una masa de aire caliente inusualmente persistente y condiciones atmosféricas secas que intensifican el calor diurno.

Además, se prevén temperaturas superiores a 37,7 °C (100 °F) en Los ángeles durante al menos cuatro días consecutivos; mientras, ciudades como San Francisco podrían acercarse a los 32,2 °C (90 °F), batiendo su récord anterior de 31,6 °C (89 °F) establecido también en marzo.

Expertos y autoridades aconsejan prevenir los riesgos asociados a eventos meteorológicos de magnitud extrema como este y calificaron la ola de calor como “sin precedentes” para la historia reciente de Estados Unidos, según el análisis del climatólogo Colin McCarthy y la información recabada por New York Post.

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