Tren de Amtrak choca con camión de 18 ruedas en EEUU con más de 100 personas a bordo

El tren Sunset Limited de Amtrak colisionó con un camión de 18 ruedas en Missouri City, Texas, sin dejar heridos graves entre los 104 ocupantes. (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

Un tren de pasajeros de Amtrak colisionó con un camión de carga de 18 ruedas en las vías de Union Pacific Railroad cerca de Missouri City, en el estado de Texas, el martes 17 de marzo de 2026, mientras recorría la ruta del Sunset Limited. El incidente involucró a 93 pasajeros y 11 tripulantes. La colisión no provocó lesiones graves ni descarrilamiento, y todos los ocupantes fueron evacuados de manera preventiva, según confirmaron las autoridades locales y la empresa ferroviaria.

De acuerdo con NBC News, la cadena estadounidense, y fuentes oficiales como el Departamento de Bomberos de Missouri City, el accidente ocurrió a las 11:10, cuando el tren número 2, conocido como Sunset Limited, cubría la ruta entre Los ángeles y Nueva Orleans. El jefe de bomberos Mario Partida explicó que el camión quedó detenido sobre las vías antes de que las barreras descendieran, lo que impidió que el tren pudiera frenar a tiempo. Los equipos de emergencia respondieron de inmediato y asistieron a dos personas por lesiones leves en el lugar del accidente. En situaciones como esta, la rápida intervención de los servicios de emergencia y la aplicación de los protocolos de seguridad permitieron contener el derrame de combustible y evitar consecuencias mayores, como informó el portal local Click2Houston.

Este tipo de sucesos se ha registrado en otras ocasiones en la red ferroviaria estadounidense, donde los pasos a nivel son uno de los puntos más riesgosos para trenes de pasajeros y vehículos de gran porte. Según la Federal Railroad Administration, Texas registra uno de los mayores números de colisiones en cruces ferroviarios, lo que mantiene en constante alerta a las autoridades y operadores como Amtrak y Union Pacific.

Ubicación del accidente y causas del choque

El impacto ocurrió en un cruce ferroviario ubicado en el suroeste de Houston, dentro de los límites de Missouri City, aproximadamente a 32 km (20 millas) del centro de la ciudad, según indica el informe de FOX 26 Houston. El Sunset Limited, que cubre una de las rutas más extensas de Amtrak, viajaba de oeste a este y colisionó con el camión de carga que intentó girar y quedó detenido en el cruce.

La policía local y los bomberos detallaron que las barreras de seguridad y los sistemas de alerta funcionaron correctamente. El jefe de bomberos Mario Partida relató: “El camión se encontraba obstruyendo los rieles antes de que la señalización automática activara las barreras”. Ni el conductor del camión ni el personal ferroviario resultaron heridos, y todos los ocupantes del tren fueron evacuados en autobuses charter hacia la estación más cercana.

Los equipos de emergencia de Missouri City evacuaron preventivamente a pasajeros y contuvieron de inmediato un incendio menor y un derrame de combustible tras la colisión. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Medidas de emergencia y reacción tras el accidente

Tras la colisión, se originó un incendio menor y un derrame de combustible, que fue contenido por los equipos de materiales peligrosos desplazados al lugar. Union Pacific Railroad colaboró en la limpieza y en la revisión de los daños a la infraestructura ferroviaria. Un portavoz de la empresa ferroviaria aseguró a Click2Houston que “la situación fue controlada rápidamente y no existió riesgo adicional para la comunidad”.

Los protocolos de Amtrak para emergencias ferroviarias prevén la evacuación de los pasajeros y la asistencia médica inmediata. En este evento, dos personas recibieron atención médica por lesiones menores, sin necesidad de hospitalización, el resto de los pasajeros y la tripulación tampoco requirieron ser trasladados, según el parte oficial de los bomberos de Missouri City. El convoy no descarriló, aunque la locomotora y varios vagones presentaron daños materiales en la parte frontal.

Traslado de pasajeros y continuidad del servicio ferroviario

La compañía Amtrak informó que todos los pasajeros fueron evacuados de manera ordenada y transportados por vía terrestre al siguiente punto ferroviario de la ruta. La empresa destacó en un comunicado, recogido por WBZ NewsRadio, la emisora con sede en Boston: “Como medida preventiva, los clientes fueron retirados del tren y continuaron su viaje en autobuses fletados”.

La circulación ferroviaria en el tramo afectado quedó suspendida durante varias horas hasta la remoción del camión y la verificación de las condiciones de las vías. Las operaciones se reanudaron siguiendo los procedimientos habituales de revisión técnica, según comunicó Union Pacific Railroad a medios locales.

Estadísticas de colisiones ferroviarias en Estados Unidos

La Federal Railroad Administration reporta que cada año suceden más de 2.000 colisiones en pasos a nivel entre trenes y vehículos en Estados Unidos. Texas figura entre los estados con mayor incidencia, de acuerdo con los informes oficiales. La mayoría de estos accidentes se atribuye a errores de cálculo de los conductores o intentos de cruzar las vías con alertas ya activas.

En el caso ocurrido cerca de Houston, la activación oportuna de los sistemas de seguridad y la rápida respuesta de los servicios de emergencia evitaron consecuencias mayores. Un portavoz de la policía local subrayó a Newsmax, la cadena estadounidense: “La colaboración entre los equipos de bomberos, policía y la propia empresa ferroviaria permitió evacuar a más de un centenar de personas sin que se registraran heridos graves”.

Texas lidera las estadísticas de colisiones en pasos a nivel ferroviario en Estados Unidos, según la Federal Railroad Administration, por la frecuencia de incidentes con vehículos de gran porte. (Captura de pantalla)

Investigación y medidas preventivas tras el incidente

Luego del accidente, la NTSB (Oficina Nacional de Seguridad del Transporte, por sus siglas en inglés) y la FRA iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del suceso y revisar los protocolos de seguridad en los pasos a nivel. El portavoz de Amtrak afirmó que “los sistemas de señalización y las barreras funcionaron como corresponde”, aunque se revisarán posibles mejoras tecnológicas para prevenir futuras situaciones similares.

La NTSB compila información técnica, declaraciones de los involucrados y registros de los sistemas de alerta, mientras que la FRA evalúa reforzar campañas de concientización dirigidas a conductores de vehículos de gran porte. Estas investigaciones suelen durar varias semanas antes de la publicación del informe final.

Impacto sobre los servicios ferroviarios y la comunidad

El accidente no modificó de manera sustancial el cronograma de Amtrak en la región, ya que los pasajeros continuaron su itinerario mediante transporte alternativo y el restablecimiento de la circulación ferroviaria se efectuó el mismo día. No se registraron afectaciones medioambientales graves ni daños a propiedades colindantes, gracias al control del derrame de combustible y a la extinción del incendio por parte de los servicios de emergencia, según las autoridades de Missouri City.

La comunidad local recibió recomendaciones acerca de la importancia del respeto a las señalizaciones ferroviarias y la necesidad de evitar cruces arriesgados, especialmente para vehículos de gran tamaño. Union Pacific Railroad y Amtrak, en conjunto con las autoridades, mantienen acciones para reforzar la seguridad en los cruces de trenes más transitados. Las investigaciones de la NTSB y la FRA continúan y las autoridades locales y compañías operadoras mantendrán la vigilancia en los puntos críticos y evaluarán posibles actualizaciones en los sistemas de alerta y señalización. Los pasajeros afectados ya retomaron sus itinerarios y no se prevén cambios sustanciales en la oferta de servicios de Amtrak en la región.