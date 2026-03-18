El Senado estadounidense inició el debate sobre la ley electoral “SAVE America” impulsada por Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa la ley electoral "SAVE America" (REUTERS/Evan Vucci)

El Senado de Estados Unidos inició el martes el debate de un proyecto de ley electoral que el presidente Donald Trump considera “prioridad número uno”. La iniciativa, denominada “SAVE America”, busca modificar el proceso de votación en las elecciones federales al exigir documentación oficial para registrarse y votar, como un certificado de nacimiento o pasaporte.

En caso de ser aprobado el proyecto, ya no sería suficiente con marcar una casilla en la que se declara la ciudadanía estadounidense.

La propuesta exige también la presentación de una identificación oficial con fotografía y endurece los requisitos para registrarse por correo o digitalmente. El proyecto busca transformar la Ley Nacional de Registro de Votantes de 1993 y prevé sanciones civiles y penales para los funcionarios que registren votantes sin la documentación exigida.

La Cámara de Representantes aprobó el proyecto el 11 de febrero, pero su entrada en vigor requiere la aprobación del Senado, donde los republicanos tienen una ajustada mayoría de 53 legisladores, y la posterior ratificación presidencial.

Demócratas y organizaciones de derechos humanos criticaron la ley, al considerar que el sistema electoral actual funciona correctamente y que la reforma busca eliminar votantes considerados desfavorables para los republicanos de cara a las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre. Bajo su posición, señalan que millones de ciudadanos podrían quedar excluidos por no contar con pasaporte o certificado de nacimiento.

Dentro del Senado de EEUU se debate la ley electoral prioritaria para la administración de Donald Trump (Europa Press)

El Senado votó 51 a 48 a favor de iniciar el debate sobre el proyecto de ley electoral, con la senadora de Alaska, Lisa Murkowski, como la única republicana que se opuso a continuar con la iniciativa. La discusión en el Senado se prevé extensa y con pocas posibilidades de avance, ya que se requieren 60 votos para superar el filibusterismo.

El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, aseguró que “ni un solo demócrata apoyará la ley”. “Es un proyecto radical. Y si los republicanos intentan perder tiempo con esta legislación aquí en el pleno, nos opondremos a ellos todo el tiempo que sea necesario”, agregó.

Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca defendió la ley, aseguró que es clave para la “supervivencia nacional” y advirtió que no ratificará ninguna otra legislación mientras el Congreso no apruebe "SAVE America“. Antes de la apertura del debate, afirmó Trump: “Es una de las leyes más importantes y trascendentales en la historia del Congreso y de Estados Unidos. ¡No más elecciones amañadas!”.

El proyecto de ley también contempla la creación de nuevas sanciones para los trabajadores electorales que registren votantes sin prueba de ciudadanía y obligaría a los estados a entregar los datos de los votantes al Departamento de Seguridad Nacional, con el objetivo de que las autoridades federales puedan detectar a quienes se encuentren ilegalmente en el país.

Trump aseguró que el proyecto es de los más importantes y trascendentales en la historia del país (REUTERS/Evan Vucci)

Donald Trump busca que se incorporen nuevas disposiciones a la iniciativa, incluyendo la prohibición de la mayoría de las papeletas de voto por correo. “Garantizará la victoria en las elecciones de mitad de mandato”, afirmó Trump la semana pasada. “Si no lo aprueban, habrá grandes problemas”.

Actualmente, votar sin ser ciudadano estadounidense es ilegal, pero el proyecto de ley establecería normas más estrictas sobre la documentación que la mayoría de las personas deberían presentar en persona para registrarse.

Los opositores argumentan que estos documentos no siempre están disponibles para todos y sostienen que la medida podría frenar los esfuerzos de registro y penalizar injustamente a jóvenes que se inscriben por primera vez, mujeres casadas que han cambiado de nombre o personas con dificultades para desplazarse a presentar sus papeles.

Mientras los republicanos subrayan los requisitos de identificación para votar, los demócratas advierten que el mayor problema es que la legislación permitiría al gobierno federal eliminar votantes del censo electoral.

(Con información de EFE)