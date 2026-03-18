¿Cuándo terminarán las nevadas y el frío en Chicago?

La tormenta invernal sorprendió a Chicago con nieve, viento y un descenso brusco de temperaturas en pleno marzo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tormenta invernal tardía sorprendió a Chicago al transformar un ambiente que días antes parecía anunciar la primavera en un escenario invernal marcado por la nieve, el viento y un frío intenso. Después de un breve periodo de temperaturas cálidas el fin de semana, la ciudad se despertó con condiciones propias de enero que obligaron a miles de residentes a modificar sus rutinas y estar atentos a las alertas meteorológicas. La transición abrupta se produjo cuando, durante la jornada dominical, un frente frío atravesó la región y precipitó un descenso drástico de la temperatura. Las lluvias que caían sobre la ciudad pasaron a ser nieve durante la noche, sumiendo el área metropolitana en un panorama blanco y resbaladizo que pocos esperaban a mediados de marzo.

El lunes pasado por la mañana, gran parte de la ciudad y sus alrededores se encontraban bajo alerta por condiciones invernales. La acumulación de nieve y los fuertes vientos generaron dificultades para quienes debían desplazarse por la región. El contraste entre el clima primaveral experimentado recientemente y el súbito frío generó asombro entre los ciudadanos que, lejos de imaginarse un marzo benigno, tuvieron que prepararse para enfrentar una de las irrupciones invernales más notables del año.

Pronóstico de nieve y viento: acumulaciones y advertencias

Las ráfagas de viento de hasta 72 km/h y los ventisqueros generaron alertas meteorológicas y condiciones peligrosas en la región de Chicago (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los meteorólogos pronosticaron que la tormenta dejaría entre 2,5 y 7,5 centímetros de nieve en la mayor parte de la región de Chicago, aunque algunas zonas, especialmente las próximas al lago Michigan y los suburbios del extremo noroeste, podrían registrar acumulaciones aún mayores. Además de la nieve, el evento se caracterizó por ráfagas de viento que alcanzaron los 72 kilómetros por hora, lo que aumentó la peligrosidad de la situación. Algunos condados al noroeste de la ciudad se encontraban bajo alerta de ventisca debido a la posibilidad de ráfagas que, en ocasiones, provocaban una visibilidad nula.

Las condiciones meteorológicas extremas llevaron a que se emitieran advertencias para toda el área metropolitana. La mayor acumulación de nieve estaba prevista para la primera mitad del día, justo cuando muchos habitantes debían salir a trabajar o asistir a la escuela. Esto incrementó el riesgo de accidentes y generó preocupación en las autoridades, que instaron a la población a extremar precauciones en sus desplazamientos.

Impacto en el transporte y operativos para mitigar efectos

Los aeropuertos de O’Hare y Midway registraron cientos de vuelos retrasados o cancelados como consecuencia de la tormenta (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de nieve, viento y bajas temperaturas tuvo un impacto inmediato en el transporte. Las carreteras se volvieron resbaladizas, lo que dificultó la circulación de vehículos particulares y transporte público. Numerosos conductores se enfrentaron a condiciones peligrosas, especialmente en las primeras horas del lunes, cuando la nevada era más intensa y la visibilidad estaba reducida.

Los aeropuertos de O’Hare y Midway registraron cientos de vuelos retrasados o cancelados como consecuencia de la tormenta. Esta situación afectó tanto a quienes tenían previsto viajar como a quienes esperaban la llegada de familiares o colegas. Para hacer frente a la emergencia, los equipos de la autopista de peaje de Illinois desplegaron toda su flota de quitanieves, con el objetivo de mantener las carreteras transitables y evitar que el hielo y la nieve provocaran bloqueos o accidentes graves.

Las autoridades recomendaron consultar el estado de las vías antes de salir y, de ser posible, evitar los desplazamientos no esenciales hasta que la situación mejorara y los equipos pudieran limpiar las rutas principales.

Duración y finalización esperada de la nevada

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una disminución de la nevada más intensa a media mañana del lunes (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la nevada más intensa debía disminuir a media mañana o a última hora de la mañana del lunes. Sin embargo, la nieve arrastrada por el viento y los ventisqueros podrían persistir durante la tarde en algunas zonas, especialmente en aquellas más expuestas a las ráfagas o donde el terreno favorece la acumulación.

La previsión era que, una vez superadas las primeras horas críticas, la situación mejorara gradualmente en la región. Aun así, las autoridades se mantuvieron en alerta ante la posibilidad de que los problemas de visibilidad y las condiciones resbaladizas de las carreteras se extendieran algunas horas más.

El momento de mayor intensidad de la nevada coincidió con el horario de mayor tránsito, lo que complicó aún más el panorama y obligó a redoblar los esfuerzos para garantizar la seguridad de los habitantes.

Descenso de temperaturas y sensación térmica tras la nevada

Tras el paso de la tormenta, la preocupación se trasladó al descenso brusco de las temperaturas. Una masa de aire ártico se instaló sobre Chicago, provocando que para la tarde del lunes los termómetros marcaran entre -6 a -3 ℃, cifras muy por debajo de lo habitual para la época. Durante la noche, se esperaban mínimas en torno a -12 ℃, con una sensación térmica de un solo dígito durante la madrugada, lo que incrementó el riesgo para quienes debían permanecer al aire libre o carecían de calefacción adecuada.

El martes por la mañana se preveía como el momento más frío de la semana. Las sensaciones térmicas podían descender por debajo de cero en algunas zonas, mientras que las temperaturas máximas diurnas apenas alcanzarían los -3 ℃. Estos valores contrastan fuertemente con el promedio habitual de Chicago en marzo, que ronda los 7 ℃.

Recuperación gradual de temperaturas y retorno del clima primaveral

La salida del frío extremo no tardará en llegar. Los pronósticos indican que para el miércoles, las temperaturas subirán hasta los 4 ℃, y el jueves podría ser incluso agradable, con máximas entre 10 a 13 ℃ y la presencia de sol por la tarde. El viernes, marcado por el equinoccio de primavera, se espera que el cielo esté parcialmente nublado y que la temperatura vuelva a rondar los 13 ℃.

De cumplirse las previsiones, la reciente nevada y el frío intenso representarán el último coletazo del invierno en Chicago antes del regreso definitivo del clima primaveral para finales de semana.