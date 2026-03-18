Cold Spring se consolida como el destino estrella de la primavera accesible desde Nueva York por tren

El pintoresco pueblo de Cold Spring, un vibrante destino primaveral, atrae a visitantes con sus tiendas y restaurantes a orillas del río Hudson, accesible cómodamente en tren desde Nueva York. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un viaje en tren de 15 dólares conecta Nueva York con Cold Spring, un destino destacado entre las principales escapadas primaverales desde la ciudad y reconocido por su relevancia en diversas producciones cinematográficas.

Ubicada a orillas del río Hudson, esta localidad combina paisajes naturales, arquitectura histórica del siglo XIX y una variada oferta gastronómica, consolidándose como una opción de referencia para quienes buscan actividades al aire libre y rutas inspiradas en el cine, según Secret NYC.

La conexión ferroviaria, operada por Metro-North Hudson, permite llegar a Cold Spring en apenas 70 minutos desde Manhattan, sin requerir vehículo propio.

El trayecto, de costo asequible, facilita la organización de escapadas breves y resulta especialmente apreciado tanto por residentes como por turistas que desean una experiencia distinta sin alejarse demasiado de la ciudad.

Frente al río Hudson, Cold Spring ha sido escenario de varias producciones, entre ellas la serie de HBO The Affair y múltiples películas independientes y thrillers psicológicos, gracias a su arquitectura y a las colinas envueltas en niebla que la circundan.

El tren de 15 dólares conecta Nueva York con Cold Spring en solo 70 minutos y facilita escapadas primaverales sin vehículo propio (Joe Tabacca)

Según los lugareños, el pueblo es un “Brigadoon metido en una tienda de delicatessen del barrio”, en referencia a la convivencia de su estética cinematográfica y el ambiente rural.

Entre las principales atracciones para quienes llegan en tren se encuentra la ruta de senderismo por Breakneck Ridge, una de las elegidas por los aficionados a la aventura y la naturaleza.

Este recorrido ofrece vistas panorámicas del valle del Hudson y es un punto de encuentro habitual para excursionistas de todas las edades.

Además, Cold Spring ofrece alternativas para quienes prefieren un paseo más relajado, como las caminatas por los porches victorianos –escenarios recurrentes del cine– y la exploración de tiendas de antigüedades que exhiben objetos de época, como lámparas de los años veinte.

La calle principal de Cold Spring, con fachadas que conservan la traza del siglo XIX, es característica del lugar. Este espacio es concurrido tanto por quienes buscan capturar imágenes para redes sociales como por quienes valoran su importancia cultural y su aparición en numerosos rodajes.

El panorama gastronómico local acompaña la experiencia, con opciones que van desde comidas informales para llevar hasta cenas junto al río Hudson, permitiendo a visitantes y excursionistas encontrar propuestas según cada plan.

La calle principal de Cold Spring, con fachadas históricas y tiendas de antigüedades, es un favorito para quienes buscan escenarios de cine y cultura (Nancy Kennedy)

Cold Spring: historia, cine y naturaleza en la ribera del Hudson

El acceso directo desde Nueva York y la posibilidad de visitar la localidad sin requerir vehículo propio consolidan a Cold Spring como un destino accesible para la primavera.

El próximo 20 de marzo, cuando dé inicio la nueva estación, el cambio de clima impulsa la organización de actividades al aire libre en este pueblo ribereño, ofreciendo la opción de conectarse con la naturaleza y recorrer escenarios que también forman parte del mundo del cine.

La agenda cultural del lugar suma ferias de antigüedades, exposiciones de arte y pequeños festivales durante los meses de primavera y verano.

Estas actividades refuerzan la propuesta de Cold Spring como punto de encuentro para quienes desean alejarse del bullicio urbano sin dejar de lado la facilidad y comodidad que ofrece el transporte público desde Manhattan.

Secret NYC señala que el número de visitantes crece de forma notoria en temporada alta, cuando la combinación de paisajes floridos, arquitectura y eventos culturales convierten a Cold Spring en un referente para escapadas de fin de semana.

La presencia de estudios de arte, galerías y cafeterías independientes aporta al ambiente bohemio y cultural que define a esta comunidad del Hudson.

Un tren transita por la orilla de un río mientras el sol se pone sobre un pintoresco pueblo con casas coloridas y montañas exuberantes, creando un reflejo dorado en el agua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una escapada para residentes y turistas en Nueva York

Cold Spring se presenta como una alternativa idónea para residentes o visitantes de Nueva York durante la primavera, con una experiencia que reúne naturaleza, historia y cine en una única propuesta.

La combinación de fácil acceso ferroviario, bajo costo del viaje y variedad de ofertas culturales y gastronómicas coloca a este pueblo ribereño entre las recomendaciones de temporada, según Secret NYC.

Visitar Cold Spring significa descubrir un enclave donde el pasado y el presente se encuentran, enmarcados por el paisaje del río Hudson y una atmósfera que, desde hace décadas, inspira tanto a realizadores como a viajeros.