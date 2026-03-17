Detienen a una mujer en Florida por brindar asistencia médica sin autorización estatal

En Florida, operar un centro de cuidados sin licencia estatal constituye un delito que pone en riesgo la salud y la seguridad de los pacientes recientes de cirugías. (CBS Miami)

Las autoridades de Hialeah arrestaron a Maria Otero, acusada de operar una casa de recuperación postoperatoria sin licencia en un apartamento del noroeste (NW) de la ciudad. Otero fue detenida el jueves y enfrenta cargos por brindar servicios de asistencia personal a pacientes recientes de cirugías sin contar con la autorización estatal requerida, según informaron el canal local CBS Miami y el noticiero Local 10.

El procedimiento se realizó en un inmueble del bloque 18.000 de NW 68th Avenue, donde los detectives encontraron empleados y pacientes que confirmaron pagos de entre USD 250 y USD 300 por noche a cambio de cuidados como baño, alimentación y suministro de medicamentos. La acusada fue liberada tras pagar una fianza de USD 2.500, mientras continúa la investigación sobre posibles riesgos para la salud de los pacientes atendidos en el lugar.

Las autoridades han intensificado la vigilancia sobre los centros de recuperación postoperatoria tras el descubrimiento de este establecimiento ilegal. La detención de Otero ha evidenciado la proliferación de servicios de cuidado personal para pacientes recientes de cirugías, ofrecidos sin la debida licencia ni supervisión estatal.

Cómo se detectó el centro y qué hallaron los detectives

La investigación comenzó cuando un agente del Departamento de Salud de Florida alertó a la oficina del sheriff del condado de Miami-Dade sobre la posible existencia de una casa de recuperación no autorizada en un edificio del bloque 18.000 de NW 68th Avenue. Según el informe policial citado por Local 10, los detectives acudieron al lugar y observaron a Otero entrando al apartamento con una paciente vestida con bata negra y medias de compresión.

Las autoridades de Hialeah arrestaron a Maria Otero por operar una casa de recuperación postoperatoria sin licencia en el noroeste de la ciudad. (CBS Miami)

Tras la obtención de una orden judicial, los agentes ingresaron al domicilio. Allí encontraron a dos empleados, quienes reconocieron que su labor consistía en asistir a los pacientes en tareas básicas diarias: baño, alimentación, entrega de medicamentos y traslados.

Además, se hallaron tres pacientes, quienes confirmaron que pagaban entre USD 250 y USD 300 por noche para recibir alojamiento y cuidados postoperatorios. Según detalló CBS Miami, los afectados afirmaron que el servicio incluía asistencia personal durante la recuperación.

Declaraciones de la acusada y medidas adoptadas

Durante el procedimiento, Otero explicó a las autoridades que normalmente residía en ese apartamento, aunque recientemente había trasladado sus pertenencias a otro inmueble que había alquilado. Los detectives comprobaron que ya no había efectos personales suyos en el lugar.

La policía informó que, tras el allanamiento, el Departamento de Salud emitió una notificación formal de cese y desistimiento contra la acusada. Posteriormente, Otero fue detenida bajo el cargo de operar un centro de vida asistida sin licencia y trasladada al centro correccional Turner Guilford Knight, con una fianza fijada en USD 2.500.

Según la base de datos judicial, la mujer recuperó la libertad al día siguiente al abonar ese monto, como confirmaron tanto CBS Miami como Local 10.

Qué implica operar una casa de recuperación sin licencia

En el estado de Florida, cualquier establecimiento que brinde cuidados médicos o de asistencia personal a personas vulnerables, como quienes se recuperan de cirugías, debe contar con una licencia estatal y cumplir con estrictos controles sanitarios y de seguridad.

Las autoridades recalcan que el funcionamiento sin autorización pone en riesgo la salud y la integridad de los pacientes, quienes pueden no recibir la atención adecuada en caso de complicaciones.

El caso de Otero no es un hecho aislado. En años recientes, el condado de Miami-Dade ha registrado otros procedimientos por la operación de centros de recuperación sin licencia, como ocurrió en 2023 con la detención de dos mujeres vinculadas a una residencia clandestina similar, según informó el Departamento de Policía del condado de Miami-Dade.

Reacción de la comunidad y advertencias de las autoridades

La noticia generó preocupación entre los vecinos del área y en la comunidad médica local. Las autoridades han reiterado la importancia de verificar el estatus legal de cualquier centro de recuperación antes de contratar sus servicios.

Según el informe policial, los pacientes implicados desconocían que el lugar carecía de licencia.

Detectives hallaron a pacientes pagando entre USD 250 y USD 300 por noche en la casa de recuperación ilegal de NW 68th Avenue, incluyendo baño, alimentación y entrega de medicamentos. (CBS Miami)

Recomiendan que familiares y pacientes consulten siempre los registros oficiales del Departamento de Salud de Florida para garantizar la legalidad y seguridad de los servicios contratados.

Ahora, Otero enfrenta cargos por operar un centro de vida asistida sin licencia, delito que puede acarrear penas económicas y restricciones para ejercer actividades relacionadas con el cuidado de personas en el futuro, si un tribunal la declara culpable.

La fiscalía del condado continúa investigando si existen otros centros vinculados a la acusada u operadores similares en la región. El Departamento de Salud mantiene abierta la línea de denuncias para advertir a tiempo sobre posibles riesgos para pacientes recién operados.