Donald Trump aseguró que la ofensiva contra el régimen iraní evitó un conflicto nuclear y la Tercera Guerra Mundial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un acto en la Oficina Oval de la Casa Blanca (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que la ofensiva militar contra Irán evitó un escenario de escalada nuclear que, según sostuvo, podría haber desembocado en una Tercera Guerra Mundial.

Durante declaraciones desde el Salón Oval de la Casa Blanca, el mandatario defendió la decisión de atacar instalaciones y objetivos estratégicos iraníes junto a Israel, al considerar que la operación fue necesaria para impedir que Teherán avanzara hacia la obtención de armamento nuclear.

“Si no hubiéramos hecho esto, habrían tenido una guerra nuclear que habría evolucionado hacia una Tercera Guerra Mundial; no habría quedado nada”, afirmó Trump. El presidente insistió en que la campaña militar fue una acción preventiva frente a lo que describió como una amenaza directa para la estabilidad internacional.

El mandatario también sostuvo que las operaciones han debilitado significativamente las capacidades militares de Irán.

“Si creen que Irán no debe tener un arma nuclear, entonces tienen que amar absolutamente lo que hemos hecho, porque en dos semanas los hemos devastado”, declaró. Según Trump, los ataques golpearon la estructura militar y el liderazgo del país.

Trump aseguró que la ofensiva militar contra el régimen iraní evitó una Tercera Guerra Mundial (REUTERS/Jonathan Ernst)

La ofensiva de Estados Unidos e Israel comenzó el 28 de febrero con una serie de bombardeos dirigidos a instalaciones militares, infraestructuras estratégicas y objetivos vinculados al programa nuclear iraní. Desde el inicio de la operación, el conflicto ha dejado más de 1.200 muertos, según estimaciones difundidas por los medios de propaganda de Teherán.

Entre los fallecidos se encuentra el entonces líder supremo iraní, Ali Khamenei, cuya muerte fue reportada durante los primeros días de los ataques. La desaparición de la principal figura política y religiosa del país provocó un aumento inmediato de las tensiones en toda la región.

Trump aseguró que la intervención militar no solo buscaba proteger a Estados Unidos o a Israel, sino evitar una amenaza de alcance global.

“Hicimos un trabajo para el mundo. No fue un trabajo para nosotros, sino para todo el planeta”, afirmó el mandatario, quien describió al régimen iraní como uno de los más peligrosos.

El depuesto líder supremo de Irán, Ali Khamenei (Europa Press)

Desde el inicio de la ofensiva también se han registrado bajas entre las fuerzas estadounidenses desplegadas en Medio Oriente. Al menos 14 militares de Estados Unidos han muerto en ataques relacionados con la escalada regional, según cifras difundidas por autoridades del Departamento de Defensa.

Las represalias iraníes ampliaron la crisis a varios países del Golfo. Teherán ha lanzado ataques contra bases militares y objetivos asociados a Estados Unidos en Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Kuwait.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha rechazado las acusaciones sobre un supuesto programa nuclear con fines militares. El canciller sostuvo que su país no busca desarrollar armas nucleares y afirmó que las operaciones iraníes se dirigen exclusivamente contra instalaciones militares estadounidenses en la región.

La escalada también ha tenido consecuencias económicas globales debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético. Aproximadamente el 20% del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo atraviesa ese paso estratégico.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha rechazado las acusaciones sobre un supuesto programa nuclear con fines militares (AP Foto/Khaled Elfiqi, Archivo)

Ante esta situación, Trump ha pedido a varios aliados que colaboren en una operación destinada a garantizar la seguridad del tráfico marítimo y facilitar la reapertura del corredor energético. Sin embargo, el presidente reconoció que la respuesta internacional ha sido limitada.

“Llevamos 40 años protegiéndolos y no quieren involucrarse”, declaró el mandatario al criticar la falta de apoyo de algunos países que dependen del suministro energético que atraviesa el estrecho.

En Europa, varios gobiernos han descartado participar en una operación militar bajo el marco de la OTAN. El portavoz del gobierno alemán, Stefan Kornelius, señaló que la alianza no tiene mandato para intervenir en la actual situación, al tratarse de un conflicto que no afecta directamente al territorio de sus miembros.

Por su parte, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, indicó tras una reunión de ministros en Bruselas que, por ahora, los países del bloque no están dispuestos a modificar la misión naval que mantienen en el mar Rojo para intervenir en el estrecho de Ormuz.

Mientras tanto, Irán ha advertido que continuará con sus operaciones militares. El canciller Araghchi aseguró que el país está preparado para prolongar los enfrentamientos todo el tiempo que considere necesario.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas (REUTERS/Omar Havana/Archivo)

A pesar de la escalada regional y de los ataques registrados en distintos frentes, Trump sostuvo que la ofensiva no se prolongará indefinidamente.

Consultado sobre la duración de las operaciones, el presidente afirmó que la situación se resolverá pronto y aseguró que, una vez finalizada, el mundo será “mucho más seguro”.

(Con información de EFE, AFP y Reuters)