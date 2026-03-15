Un conductor de aplicación fue arrestado por presunta agresión sexual a una pasajera en California

Un conductor de plataformas de transporte privado fue arrestado en Orange por presunta agresión sexual y secuestro de una pasajera intoxicada (Costa Mesa Police Department)

Un conductor de plataformas de transporte privado fue detenido bajo sospecha de abusar sexualmente de una pasajera intoxicada tras hacerse pasar por chofer, lo que movilizó a las autoridades del condado de Orange (California) a buscar posibles víctimas adicionales, según informó la policía de Costa Mesa.

La denuncia fue recibida tras la admisión de la víctima en un hospital el 27 de febrero, un caso que subrayó las vulnerabilidades de los usuarios ante la manipulación de la confianza depositada en este tipo de servicios.

De acuerdo con NBC News Los Angeles, el acusado, identificado como Felipe Rico-Ceballos, de 43 años y residente de Ontario, fue arrestado el 5 de marzo en relación con los cargos de agresión sexual y secuestro. Una investigación posterior permitió confirmar que Rico-Ceballos trabaja para una compañía de transporte por aplicación, aunque durante el incidente estaba simulando cumplir esa función.

La secuencia de hechos, reconstruida por la policía y citada por Los Angeles Times, señaló que el sospechoso se hizo pasar por conductor de un servicio de transporte para ganarse la confianza de la pasajera. En vez de llevarla a su domicilio, la transportó a una segunda ubicación, donde se produjo la agresión, y finalmente la abandonó en un tercer punto.

La policía de Costa Mesa investiga el caso de Felipe Rico-Ceballos, acusado de hacerse pasar por chofer de aplicación y abusar de una usuaria en Newport Beach (Costa Mesa Police Department)

El suceso ocurrió en el área de la cuadra 2100 de Newport Boulevard, en Newport Beach. Las autoridades añadieron que la víctima, bajo los efectos del alcohol, fue abordada por el acusado, quien le ofreció ayuda para regresar a casa.

El caso fue dado a conocer públicamente tras la detención de Rico-Ceballos, ya que, según confirmó la policía a CBS News, su empleo en una empresa de transporte privado plantea la posibilidad de que existan otros potenciales afectados.

Ante esto, la investigación permanece abierta y se ha solicitado colaboración a la ciudadanía: cualquier persona con información puede comunicarse directamente con el personal de la policía local.

El Departamento de Policía de Costa Mesa lidera actualmente la pesquisa, mientras que la Fiscalía del Condado de Orange ya ha presentado cargos formales contra Rico-Ceballos, de acuerdo con NBC News Los Angeles.

Esta situación ha puesto nuevamente en el centro del debate la necesidad de protocolos de seguridad más estrictos y controles de antecedentes eficaces en las empresas de transporte por aplicación, así como la importancia de que los pasajeros verifiquen siempre la identidad de los conductores.

El Departamento de Policía de Costa Mesa lidera la investigación, subrayando fallas en los protocolos de seguridad y verificación de identidad en transporte privado (Costa Mesa Police Department)

La policía busca identificar más víctimas potenciales vinculadas al sospechoso

La preocupación de los investigadores radica en que, por la naturaleza del trabajo de Rico-Ceballos en servicios de movilidad por aplicaciones, pueden existir más personas que hayan sido afectadas en circunstancias similares. El Departamento de Policía de Costa Mesa solicitó de la cooperación de la población local para aportar cualquier dato relevante relacionado con este individuo.

La combinación de los datos reportados en los medios locales que cubrieron el caso, permitió esclarecer que las autoridades han actuado con rapidez en la identificación, arresto y presentación de cargos contra el sospechoso, iniciando una campaña activa para evitar la repetición de hechos similares.

Asimismo, más allá del proceso actual, la investigación prioriza la localización de otras eventuales víctimas para proteger la seguridad de quienes utilizan plataformas de transporte privado en California.