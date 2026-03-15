Estados Unidos

Un conductor de aplicación fue arrestado por presunta agresión sexual a una pasajera en California

Las autoridades iniciaron investigaciones tras la detención de un individuo que simuló ser chofer, resultando en una denuncia de ataque contra una mujer que requirió hospitalización después de abordar el vehículo

Guardar
Un conductor de plataformas de
Un conductor de plataformas de transporte privado fue arrestado en Orange por presunta agresión sexual y secuestro de una pasajera intoxicada (Costa Mesa Police Department)

Un conductor de plataformas de transporte privado fue detenido bajo sospecha de abusar sexualmente de una pasajera intoxicada tras hacerse pasar por chofer, lo que movilizó a las autoridades del condado de Orange (California) a buscar posibles víctimas adicionales, según informó la policía de Costa Mesa.

La denuncia fue recibida tras la admisión de la víctima en un hospital el 27 de febrero, un caso que subrayó las vulnerabilidades de los usuarios ante la manipulación de la confianza depositada en este tipo de servicios.

De acuerdo con NBC News Los Angeles, el acusado, identificado como Felipe Rico-Ceballos, de 43 años y residente de Ontario, fue arrestado el 5 de marzo en relación con los cargos de agresión sexual y secuestro. Una investigación posterior permitió confirmar que Rico-Ceballos trabaja para una compañía de transporte por aplicación, aunque durante el incidente estaba simulando cumplir esa función.

La secuencia de hechos, reconstruida por la policía y citada por Los Angeles Times, señaló que el sospechoso se hizo pasar por conductor de un servicio de transporte para ganarse la confianza de la pasajera. En vez de llevarla a su domicilio, la transportó a una segunda ubicación, donde se produjo la agresión, y finalmente la abandonó en un tercer punto.

La policía de Costa Mesa
La policía de Costa Mesa investiga el caso de Felipe Rico-Ceballos, acusado de hacerse pasar por chofer de aplicación y abusar de una usuaria en Newport Beach (Costa Mesa Police Department)

El suceso ocurrió en el área de la cuadra 2100 de Newport Boulevard, en Newport Beach. Las autoridades añadieron que la víctima, bajo los efectos del alcohol, fue abordada por el acusado, quien le ofreció ayuda para regresar a casa.

El caso fue dado a conocer públicamente tras la detención de Rico-Ceballos, ya que, según confirmó la policía a CBS News, su empleo en una empresa de transporte privado plantea la posibilidad de que existan otros potenciales afectados.

Ante esto, la investigación permanece abierta y se ha solicitado colaboración a la ciudadanía: cualquier persona con información puede comunicarse directamente con el personal de la policía local.

El Departamento de Policía de Costa Mesa lidera actualmente la pesquisa, mientras que la Fiscalía del Condado de Orange ya ha presentado cargos formales contra Rico-Ceballos, de acuerdo con NBC News Los Angeles.

Esta situación ha puesto nuevamente en el centro del debate la necesidad de protocolos de seguridad más estrictos y controles de antecedentes eficaces en las empresas de transporte por aplicación, así como la importancia de que los pasajeros verifiquen siempre la identidad de los conductores.

El Departamento de Policía de
El Departamento de Policía de Costa Mesa lidera la investigación, subrayando fallas en los protocolos de seguridad y verificación de identidad en transporte privado (Costa Mesa Police Department)

La policía busca identificar más víctimas potenciales vinculadas al sospechoso

La preocupación de los investigadores radica en que, por la naturaleza del trabajo de Rico-Ceballos en servicios de movilidad por aplicaciones, pueden existir más personas que hayan sido afectadas en circunstancias similares. El Departamento de Policía de Costa Mesa solicitó de la cooperación de la población local para aportar cualquier dato relevante relacionado con este individuo.

La combinación de los datos reportados en los medios locales que cubrieron el caso, permitió esclarecer que las autoridades han actuado con rapidez en la identificación, arresto y presentación de cargos contra el sospechoso, iniciando una campaña activa para evitar la repetición de hechos similares.

Asimismo, más allá del proceso actual, la investigación prioriza la localización de otras eventuales víctimas para proteger la seguridad de quienes utilizan plataformas de transporte privado en California.

Temas Relacionados

CaliforniaFelipe Rico-CeballosAgresión SexualCosta MesaTransporte Por AplicaciónNewport BeachProtocolos De SeguridadEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

La justicia condena a una pareja por acoso y extorsión que llevó al suicidio de un empleado con discapacidad en Carolina del Norte

El tribunal impuso penas de prisión y una restitución económica a dos jóvenes responsables de un plan de hostigamiento y extorsión que desembocó en la muerte de un empleado de una cadena de restaurantes en Charlotte

La justicia condena a una

Israel reveló que el autor del ataque a una sinagoga en Michigan era hermano de un terrorista de Hezbollah

El líder de la milicia libanesa, que también fue abatido la semana pasada durante un ataque israelí, estaba a cargo del lanzamiento de cientos de cohetes contra civiles israelíes durante la guerra

Israel reveló que el autor

La reparación de emergencia del conducto en el Potomac concluye tras dos meses de trabajos

La infraestructura fue reparada luego de un grave incidente ocurrido en enero, que resultó en el derrame de millones de galones de desechos en el río y desencadenó una emergencia ambiental en la región

La reparación de emergencia del

El lanzamiento de Artemis II podrá ser seguido en directo desde Florida y en línea

El público tendrá la opción de observar la partida del cohete desde puntos cercanos al Centro Espacial Kennedy o sintonizar la transmisión oficial habilitada a través de la plataforma de YouTube de la NASA

El lanzamiento de Artemis II

La Casa Blanca propone construir un centro subterráneo para visitantes en Sherman Park

El plan que se presentará ante la comisión de planificación de la capital contempla una construcción moderna que incluye acceso mejorado, zonas de espera múltiples y medidas orientadas a preservar áreas históricas y ecológicas

La Casa Blanca propone construir

TECNO

¿Tu disco está bloqueado? El

¿Tu disco está bloqueado? El fallo de Windows 11 que te impide entrar a la Unidad C y cómo arreglarlo 

Todos los códigos de Free Fire que puedes canjear este 15 de marzo de 2026

Juegos gratis en Epic Games: estos son los dos títulos que puedes descargar sin pagar por tiempo limitado

Privacidad de Instagram en riesgo: qué significa el fin del cifrado de extremo a extremo en los chats

Por qué las contraseñas largas y únicas serían la nueva norma en ciberseguridad, según los expertos

ENTRETENIMIENTO

De secuelas olvidadas a récords

De secuelas olvidadas a récords históricos: el giro que volvió a poner a Predator como fenómeno mundial

Voces Inocentes: La historia salvadoreña que estuvo a un paso de la gloria en los premios Óscar

El Salvador en la historia de la Academia: El legado de André Guttfreundd el único centroamericano con un Óscar

Kurt Russell y el secreto detrás de la propuesta de matrimonio a Goldie Hawn que paralizó los Oscar en 1989

Nicole Kidman confesó cuál es su ritual más inesperado antes de los Oscar: “Es una locura”

MUNDO

El papa León XIV volvió

El papa León XIV volvió a pedir el cese del fuego en Medio Oriente y “que se reabran caminos de diálogo”

El Ejército de Israel adelantó que el conflicto con Irán se podría extender al menos tres semanas más

Israel atacó los cuarteles generales del régimen iraní en Hamadán y amplía sus operaciones en el oeste y centro del país

Israel reveló que el autor del ataque a una sinagoga en Michigan era hermano de un terrorista de Hezbollah

La capitana de la selección iraní de fútbol retiró su pedido de asilo en Australia en medio de denuncias de presión sobre su familia