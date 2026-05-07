Estados Unidos

Fumar en Nueva York puede significar más de USD 250.000 en gastos a lo largo de la vida

Un informe financiero expone el alto impacto económico del tabaco en la ciudad, con costos médicos y pérdidas de ingresos para los consumidores

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Nueva York figura como el tercer estado más caro para fumadores en Estados Unidos, solo superado por Washington D.C. y Maryland (REUTERS/Kylie Cooper)
Nueva York figura como el tercer estado más caro para fumadores en Estados Unidos, solo superado por Washington D.C. y Maryland (REUTERS/Kylie Cooper)

Nueva York enfrenta un impacto económico singular para sus fumadores: según un análisis del sitio de análisis financiero WalletHub publicado el 17 de diciembre de 2025, una persona puede gastar más de USD 250.000 en productos de tabaco a lo largo de su vida.

El desembolso total, que suma gastos directos y costos ocultos —como atención médica, ingresos perdidos y primas de seguros elevadas— asciende a más de USD 5,78 millones por individuo.

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Estos costos ocultos incorporan no solo los desembolsos iniciales, sino también el impacto indirecto acumulado durante décadas de consumo, tal como detalla el estudio del sitio de análisis financiero WalletHub.

A nivel nacional, la prevalencia del tabaquismo varía según los grupos demográficos. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el informe Tobacco’s Impact on Hispanic Populations de 2025, el 7,7% de los adultos hispanos en Estados Unidos fuma cigarrillos, cifra inferior al promedio nacional del 11,6%.

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Esto representa una reducción del 52% respecto a 2005, cuando alcanzaba el 16,2%. Dentro de este colectivo, los puertorriqueños presentan la mayor tasa (17%), mientras que los inmigrantes centro y sudamericanos registran la más baja (6%).

En la ciudad de Nueva York, la prevalencia de tabaquismo entre adultos hispanos se mantiene en torno al 8%, según datos de la NYC Community Health Survey y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 2023. El consumo de cigarrillos mentolados es especialmente alto en esta población, alcanzando al 68% de los fumadores hispanos adultos, mientras que el uso de vapeadores entre jóvenes latinos supera el15%.

Aunque la tendencia global es descendente, el uso de productos saborizados, especialmente mentolados, es mayor entre los jóvenes hispanos. El impacto económico para los hogares hispanos fumadores sigue siendo relevante, tanto por el precio de los productos como por las consecuencias indirectas asociadas.

El desglose presentado por el sitio de análisis financiero WalletHub indica que USD 254.916 corresponden a la compra de cigarros, USD 319.581 a gastos médicos, USD 8.700 a primas incrementadas de seguros de vivienda y USD 730.754 a ingresos no percibidos por problemas de salud, ausencias laborales y reducción de la productividad relacionados con el tabaquismo.

También se calcula el denominado “costo de oportunidad financiera”: si el gasto directo en tabaco se hubiera invertido de forma conservadora, podría haber generado USD 4.465.318 en rendimientos acumulados, de acuerdo con las estimaciones del sitio de análisis financiero WalletHub.

Nueva York, entre los estados de mayor costo para fumadores

El costo total del tabaquismo por persona en Nueva York, incluyendo gastos directos y ocultos, supera los USD 5,78 millones (REUTERS/Kylie Cooper)
El costo total del tabaquismo por persona en Nueva York, incluyendo gastos directos y ocultos, supera los USD 5,78 millones (REUTERS/Kylie Cooper)

El reporte identifica a Nueva York como el tercer estado más caro para los fumadores en Estados Unidos, detrás de Washington D.C. y Maryland. Otros estados en los primeros puestos de costos son Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Hawái, Washington, Alaska y Nueva Jersey.

En cambio, los estados donde fumar resulta más económico incluyen Mississippi, Carolina del Norte, Missouri, Alabama, Tennessee, Kentucky, Virginia Occidental, Carolina del Sur, Dakota del Norte y Georgia.

El costo nacional del tabaquismo supera los USD 600.000 millones anuales

A nivel nacional, el tabaquismo supone cifras económicas significativas. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, fumar le cuesta a Estados Unidos más de USD 600.000 millones cada año en gastos médicos y pérdida de productividad: más de USD 240.000 millones en atención sanitaria y casi USD 372.000 millones en productividad perdida.

De acuerdo con el informe del sitio de análisis financiero WalletHub: “comprar cigarros durante toda la vida adulta puede costar cientos de miles de dólares, pero esa cifra es superada por los costos ocultos de fumar”.

Además, los fumadores pierden millones de dólares potenciales que habrían podido generar si hubieran invertido el dinero destinado al tabaco.

Metodología y fuentes oficiales en el análisis

Estos son los resultados de un análisis detallado de estadísticas de mortalidad en una amplia población de fumadores.
La investigación de WalletHub se basa en datos de los CDC, la Oficina del Censo de Estados Unidos y el Instituto de Información de Seguros para calcular el impacto económico del tabaquismo (Freepik)

El estudio del sitio de análisis financiero WalletHub evaluó variables como el precio promedio de los cigarros en cada estado, los costos médicos asociados y las pérdidas de ingresos anuales. También tomó en cuenta el impacto del humo de segunda mano y gastos accesorios, como primas de seguros más altas.

Para la elaboración del reporte, la consultora utilizó fuentes oficiales, entre ellas la Oficina del Censo de Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y el organismo sectorial Instituto de Información de Seguros.

El análisis sobre la comunidad hispana se fundamenta en datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el informe Tobacco’s Impact on Hispanic Populations de 2025, la encuesta sanitaria municipal Community Health Survey de Nueva York y estadísticas de la agencia estadística federal U.S. Census Bureau.

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