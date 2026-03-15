Estados Unidos

Travis Kalanick, cofundador de Uber, se muda a Texas para evitar el impuesto a multimillonarios

El empresario tecnológico opta por radicarse en el sur de Estados Unidos tras la presentación de una iniciativa fiscal californiana dirigida a grandes capitales, medida que impulsa el traslado de figuras relevantes del sector

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Travis Kalanick, cofundador de Uber,
Travis Kalanick, cofundador de Uber, trasladó su residencia de California a Texas para evitar impuestos sobre grandes patrimonios (REUTERS/Andrew Kelly/Foto de archivo)

El cofundador de Uber, Travis Kalanick concretó una decisión que reactiva el debate sobre la migración de grandes patrimonios dentro de Estados Unidos: trasladó su residencia de California a Texas, formalizando la mudanza el 18 de diciembre, lo que le permite eximirse de la eventual aplicación de un impuesto estatal dirigido a multimillonarios. En diálogo con el canal financiero TPBN, atribuyó la decisión a las reformas fiscales impulsadas en California y al clima de negocios que ha motivado a otros tecnológicos a dejar el estado.

El proyecto de ley, actualmente en etapa de análisis, contempla gravar con un 5% a quienes posean patrimonios superiores a USD 1.000 millones y podría ser sometido a votación popular en noviembre de 2026.

Esta medida impactaría a quienes mantengan residencia en California desde el 1 de enero de ese año. Según TPBN, la fortuna estimada de Kalanick asciende a USD 3.600 millones, motivo por el cual sería uno de los potenciales sujetos alcanzados por el tributo si mantenía su residencia californiana.

Kalanick remarcó que la elección del 18 de diciembre como fecha de mudanza “no tiene nada de especial, salvo que ocurrió antes de enero”, subrayando su intención de evitar las implicancias fiscales asociadas a la residencia en California si la ley entra en vigor.

Así, fijar domicilio en Texas protege su capital ante el nuevo esquema fiscal propuesto para 2026.

El fenómeno migratorio que experimenta el segmento de grandes patrimonios tecnológicos no es exclusivo de Kalanick. Durante los últimos años, otras figuras influyentes del sector han optado por trasladar su residencia y, en algunos casos, operaciones centrales a jurisdicciones con condiciones fiscales más favorables. Según TPBN, el flujo de grandes fortunas ha beneficiado a ciudades como Austin, Reno y Miami.

Entre quienes han migrado figuran Larry Page y Sergey Brin –fundadores de Google–, Peter Thiel (inversor en PayPal y Palantir), Jeff Bezos (creador de Amazon) y Mark Zuckerberg (director de Meta). Durante la entrevista en TPBN, Kalanick ironizó sobre la popularidad de ciertos destinos: “¿Por qué tanta acción en Florida? ¡Vamos, amigos!”, aludiendo al crecimiento de empresarios tecnológicos en ese estado.

El impacto de la política fiscal en la movilidad de grandes patrimonios

Las reformas fiscales propuestas en
Las reformas fiscales propuestas en California buscan gravar con un 5% a quienes posean patrimonios superiores a USD 1.000 millones desde 2026 (X/@tbpn)

La presión impositiva y la percepción de un entorno regulatorio más rígido han sido señaladas por diversos analistas como factores determinantes en la decisión de multimillonarios de abandonar California.

Las reformas fiscales propuestas buscan responder a demandas sociales de redistribución, pero han generado inquietud entre residentes de alto patrimonio, que consideran que los nuevos tributos podrían afectar la competitividad y la capacidad de atracción de inversiones del estado.

Según el portal de estadísticas alemán Statista, en 2024, California contaba con más de 180 multimillonarios, la mayor cifra para una jurisdicción estatal en Estados Unidos.

El proceso de relocalización, además de sus implicancias fiscales, influye en la estrategia empresarial y personal de los protagonistas. Kalanick, de 49 años, no solo se apartó físicamente de California, sino que también se distanció de Uber tras su salida forzada en 2017, ocurrida en un contexto de crisis internas y presiones del directorio, según recuerda TPBN.

La misma época estuvo marcada por tragedias personales, como el fallecimiento de su madre y un grave accidente sufrido por su padre.

En el sitio oficial de su nueva compañía, Atoms, Kalanick describió ese periodo como una etapa de profunda reconfiguración: “Me habían arrancado de una idea y un movimiento a los que había dedicado mi vida. Había perdido el rumbo al darme cuenta de que el mundo se regía cada vez más por las reglas de la percepción, no de la realidad”.

Atoms: la apuesta de Kalanick por la automatización industrial

Kalanick se distanció de Uber
Kalanick se distanció de Uber y actualmente dirige Atoms, empresa tecnológica centrada en robótica e inteligencia artificial para automatización industrial (REUTERS/Andrew Kelly)

Tras su salida de Uber, Kalanick orientó sus esfuerzos a Atoms, antes conocida como City Storage Systems. Esta empresa tecnológica desarrolla soluciones de inteligencia artificial aplicada a la robótica industrial, orientadas a sectores como restauración, minería y transporte.

Según la información corporativa, Atoms produce robots físicos con IA capaces de desempeñar funciones similares a las de empleados remunerados. Sobre su trayectoria y el proceso de transición hacia esta nueva etapa, Kalanick escribió en el sitio de la compañía: “Sangré, pero no perecí. Me levanté y luché para volver a la arena, para retomar mi vocación. Para volver a construir”.

La reconfiguración del mapa de multimillonarios y empresas tecnológicas, impulsada por las reformas fiscales en California y la búsqueda de entornos más competitivos, mantiene a estados como Texas y Florida en el centro de la disputa por atraer capital y talento.

Según datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios de Estados Unidos, Texas y Florida han liderado el crecimiento en la llegada de residentes de alto patrimonio en los últimos tres años. Mientras tanto, el debate sobre la tributación de las grandes fortunas sigue redefiniendo el vínculo entre políticas públicas, innovación y movilidad empresarial en el país.

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