Miles de inquilinos en viviendas reguladas de Nueva York aún pueden solicitar la congelación del alquiler

El programa de congelación de alquileres en Nueva York permite a inquilinos elegibles mantener su renta sin aumentos pese a subidas oficiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un programa de congelación de alquileres en Nueva York permite a determinados inquilinos mantener su renta mensual sin incrementos, incluso cuando los precios de arrendamiento alcanzan máximos históricos en 2024.

Este mecanismo, respaldado por la ciudad de Nueva York, asegura que quienes cumplen los requisitos puedan evitar cualquier aumento futuro, mientras la administración local asume la diferencia frente a los ajustes aprobados oficialmente. Según el canal local de noticias News12 Bronx, esta política beneficia a quienes residen en viviendas reguladas y cumplen condiciones específicas, garantizando estabilidad financiera en un contexto de presión inflacionaria.

El sistema se activa automáticamente una vez aprobada la solicitud, sin necesidad de negociar con el arrendador ni afrontar trámites complejos.

El Programa de Congelación de Alquileres de Nueva York funciona a través de dos modalidades principales: SCRIE, dirigido a personas mayores, y DRIE, orientado a personas con discapacidad.

Ambas iniciativas permiten que, ante cualquier incremento autorizado por la Junta de Directrices de Alquileres de Nueva York, la ciudad cubra el diferencial mediante una deducción fiscal otorgada a los propietarios.

De este modo, la tarifa mensual del beneficiario permanece fija, incluso durante décadas, mientras el Estado compensa automáticamente cada nuevo ajuste regulatorio.

La protección que ofrece este programa tiene un impacto concreto en la renta disponible de los hogares más vulnerables. Si no existiera, los aumentos aprobados podrían forzar a los inquilinos a destinar una mayor proporción de sus ingresos al alquiler o, en casos extremos, conducir al riesgo de desalojo por imposibilidad de pagar.

La Junta de Directrices de Alquileres de Nueva York, autoridad encargada de establecer los incrementos anuales para más de un millón de viviendas reguladas, confirmó recientes subidas del 3 % y el 4,5 %.

Estas alzas, vigentes durante 2024, afectan a inquilinos que no hayan solicitado la congelación, provocando aumentos inmediatos en sus contratos. News12 Bronx estima que varios miles de residentes cumplen los requisitos para acceder al programa, pero no han iniciado el trámite por desconocimiento o falta de información, lo que se traduce en una pérdida económica acumulada.

El acceso a la congelación de alquileres está condicionado por tres criterios principales. En primer lugar, la edad: para SCRIE, el solicitante debe tener 62 años o más; para DRIE, basta con ser mayor de 18 años y presentar una discapacidad reconocida oficialmente.

En segundo lugar, el ingreso familiar anual no puede superar los USD 50.000, cifra que incluye la totalidad de los ingresos del grupo conviviente.

Por último, el solicitante debe residir en un inmueble de alquiler regulado, como viviendas bajo alquiler estabilizado, controlado o dentro del programa Mitchell-Lama. Quedan excluidos los inquilinos de mercado libre.

Este mecanismo, según el Departamento de Finanzas de la ciudad de Nueva York, está diseñado para proteger a los sectores más vulnerables del impacto de la inflación inmobiliaria. Los beneficiarios pueden fijar su renta de manera indefinida, siempre que se mantengan dentro de los parámetros exigidos.

A su vez, los propietarios reciben una compensación fiscal directa, lo que incentiva la adhesión al sistema sin generar conflictos contractuales.

Para iniciar el trámite, los interesados deben completar una solicitud oficial y presentar documentación que acredite edad o discapacidad, ingresos y situación de arrendamiento.

El proceso es gratuito tanto para inquilinos como para arrendadores y puede realizarse en línea a través del sitio oficial de la ciudad o de forma presencial en los Centros de Negocios del Departamento de Finanzas, como el ubicado en el número 66 de la calle John en Manhattan.

También es posible solicitar asistencia telefónica marcando el 311 y seleccionando la opción “congelación de alquileres”.

La herramienta digital de la ciudad permite verificar la elegibilidad en minutos. Los solicitantes deben adjuntar el contrato de arrendamiento vigente, comprobantes de ingresos del hogar y la documentación que respalde la edad o discapacidad.

El formulario, según fuentes municipales, puede completarse en menos de cinco minutos si se dispone de los datos requeridos.

Contexto: el impacto de los alquileres en Nueva York y la urgencia de la protección

Acceder al congelamiento de alquiler requiere ingresos familiares inferiores a USD 50.000 y residencia en una unidad de alquiler regulado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contexto habitacional en Nueva York agrava la importancia de este programa. Según el portal internacional de estadísticas Statista, el precio promedio del alquiler de un departamento de una habitación en la ciudad superó los USD 4.000 mensuales en marzo de 2026, marcando un récord y un aumento del 2,4% respecto al año anterior.

En contraste, el alquiler promedio en edificios con unidades reguladas fue de USD 1.578 mensuales en 2022, según el último informe de la Junta de Directrices de Alquileres de Nueva York. Esto evidencia la diferencia que representa contar con un contrato regulado y acceder al congelamiento de tarifa.

A su vez, solo el 5 % de los alquileres en Nueva York se considera asequible para un trabajador promedio, cuyo ingreso medio es de aproximadamente USD 89.000 anuales, de acuerdo con un informe de la plataforma inmobiliaria StreetEasy citado por Bloomberg.

Esto implica que la mayoría de los residentes destina más del 30% de sus ingresos a la vivienda, superando el umbral de carga financiera recomendado por expertos y organismos internacionales.

Cómo opera el programa y quiénes pueden beneficiarse

El proceso de solicitud para congelar el alquiler es gratuito, se puede hacer en línea o presencial, y solo requiere documentación básica de edad, ingresos y contrato (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa de congelación de alquileres opera bajo un principio de subsidio cruzado: la ciudad asume cualquier incremento autorizado por la Junta de Directrices de Alquileres de Nueva York que supere el monto vigente del beneficiario.

Así, el arrendador no pierde ingresos, mientras el inquilino mantiene su renta congelada durante todo el periodo de elegibilidad.

Según datos publicados por News12 Bronx, una persona que accede hoy al programa podría conservar la misma tarifa durante 10 o 20 años, sin verse afectada por los aumentos anuales que impactan al resto del mercado regulado.

La iniciativa está destinada a quienes destinan más de un tercio de sus ingresos al pago del alquiler, un umbral que, según la administración local, identifica a los hogares con mayor vulnerabilidad económica. La medida busca evitar desplazamientos forzados y preservar la permanencia de adultos mayores y personas con discapacidad en sus comunidades de origen.

Impacto y retos: miles de inquilinos aún sin protección

A pesar de los beneficios, la falta de difusión ha limitado el acceso al programa. La Junta de Directrices de Alquileres de Nueva York anunció nuevas fechas para debatir los incrementos que regirán a partir de 2026, lo que hace urgente la inscripción para quienes aún no han solicitado la congelación.

Especialistas en políticas habitacionales advierten que la demora en el trámite puede traducirse en aumentos inmediatos e irreversibles.

Para los elegibles —mayores de 62 años o personas con discapacidad, ingresos familiares inferiores a USD 50.000 y residencia en vivienda regulada—, la recomendación de las autoridades es iniciar el proceso lo antes posible y así asegurarse de quedar exentos frente a las próximas subidas.

La ciudad de Nueva York garantiza, con este esquema de subsidios fiscales, un mecanismo de protección ante la escalada de precios en el mercado inmobiliario.

Informarse y actuar a tiempo permite a los inquilinos fijar su renta indefinidamente, sin depender de negociaciones privadas ni de la evolución del mercado.