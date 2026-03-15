La ola de calor invernal favorece el aumento de serpientes de cascabel en el sur de California

El aumento de temperaturas inusuales en el sur de California provoca una mayor actividad de serpientes de cascabel en áreas residenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que se instala la ola de calor invernal en el sur de California, las serpientes de cascabel comenzaron a aparecer y se produjo un incremento en los avistamientos. Jason Magee, propietario de OC Snake Removal and Deterrent, explicó al canal local FOX 11 que estos reptiles suelen estar activos en esta época: “El clima ha sido mucho más cálido de lo normal, por lo que ahora hay muchos más en la superficie”.

Vecinos del área contaron al mismo medio que recientemente se encontraron con serpientes de cascabel y permanecen atentos tras el fallecimiento de Julian Hernandez, de 25 años, quien murió la semana pasada. El joven había sido atacado por una serpiente de cascabel en Quail Hill Trail un mes antes.

Qué hacer si ves una serpiente de cascabel

Jason Magee recomendó “mantener la calma y alejarse” si se topa con uno de estos animales. Añadió que “no quieren encontrarse con personas” y que suelen evitar el contacto humano, un punto que comparten especialistas consultados por Infobae. El Departamento de Parques y Vida Silvestre indica que las serpientes son más visibles durante primavera y verano.

Especialistas recomiendan mantener la calma, alejarse y nunca manipular ni atacar a las serpientes de cascabel para evitar accidentes.

Tanto los especialistas como el sitio de jardinería LawnStarter avalan que lo fundamental es no manipular ni atacar a la serpiente, dado que su presencia puede ser beneficiosa para el control de plagas.

LawnStarter detalló que la mayoría busca alejarse de las personas y advierte que, frecuentemente, ayudan a mantener a raya a otros animales indeseados en jardines y zonas verdes.

Desde Humane World for Animals se enfatizó que la primera medida recomendada consiste en observar a la serpiente desde una distancia segura para intentar identificar si se trata de una especie venenosa.

La organización recordó que en Estados Unidos existen numerosas especies inofensivas, por lo que no conviene actuar de manera precipitada. Además, recomendó utilizar una manguera para ahuyentar suavemente al animal si fuera necesario, manteniendo siempre la distancia.

El Florida Fish and Wildlife Conservation (FWC) advirtieron que matar a una serpiente puede acarrear sanciones legales, ya que muchas especies están protegidas tanto a nivel estatal como federal. Los especialistas sugirieron eliminar refugios comunes en el jardín, como pilas de madera, maleza alta o escombros, y evitar dejar restos de comida para mascotas para disminuir la atracción de serpientes y roedores.

Si una serpiente ingresa a la vivienda, Humane World for Animals aconsejó orientarla hacia una salida usando una escoba, o cubrirla con un balde pesado hasta la llegada de personal especializado.

A medida que se instala la ola de calor invernal en el sur de California, las serpientes de cascabel comenzaron a aparecer y se produjo un incremento en los avistamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si existe duda respecto al tipo de serpiente o riesgo para las personas, los especialistas coinciden en que se debe contactar a control de animales o a expertos capacitados.

Ante una mordedura, la indicación de organismos como la FWC es acudir de inmediato al servicio de emergencias llamando al 911, mantener la zona afectada inmóvil y nunca intentar cortar, succionar o aplicar hielo sobre la herida. Estas directrices buscan evitar complicaciones y garantizar la atención médica adecuada.

Nivel de peligro y estadísticas de la serpiente de cascabel

En Estados Unidos, las serpientes de cascabel constituyen el grupo de serpientes venenosas más numeroso y con mayor potencial de riesgo para la salud humana, aunque el peligro de muerte sigue siendo bajo. Según el California Poison Control System, cada año, entre 7.000 y 8.000 personas sufren mordeduras de serpientes venenosas y solo un reducido número —generalmente entre cinco y seis casos— deriva en fallecimientos.

El centro de control de intoxicaciones Poison Control señala que el veneno de la serpiente de cascabel puede provocar dolor intenso, hinchazón, daño tisular, alteraciones en la coagulación y, en algunos casos, síntomas neurológicos graves.

La severidad del envenenamiento varía según la especie, la cantidad de veneno y la rapidez con la que la persona recibe asistencia médica. El portal aclara que, pese a la alarma que estos reptiles generan, alrededor del 20 % de las mordeduras son “secas” y no inyectan veneno.

De acuerdo con el Centro Nacional de Información Biotecnológica (NCBI, por sus siglas en inglés), el tratamiento con antivenenos y atención hospitalaria ha permitido que más del 99% de los afectados sobreviven al incidente si reciben atención médica oportuna.

Según el California Poison Control System, cada año, entre 7.000 y 8.000 personas sufren mordeduras de serpientes venenosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

NCBI Bookshelf detalla que los síntomas más habituales incluyen dolor localizado, hinchazón, hematomas y, en casos graves, dificultad respiratoria o shock.

La mayoría de los incidentes ocurre cuando las personas intentan manipular, atrapar o matar a la serpiente. Según el Natural History Museum of Los Angeles County, “las serpientes de cascabel solo muerden cuando se sienten amenazadas o acorraladas”, y una alta proporción de accidentes está relacionada con la intervención directa del ser humano.