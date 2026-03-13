Estados Unidos

Un hombre de 25 años muere tras pasar más de un mes hospitalizado luego de ser mordido por una serpiente de cascabel

El incidente ocurrió durante una salida de ciclismo de montaña en un sendero del sur de California y movilizó a equipos de emergencia que lo trasladaron en estado crítico a un centro médico

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Julian Enrique Hernandez, ciclista de
Julian Enrique Hernandez, ciclista de Costa Mesa, falleció tras ser mordido por una serpiente de cascabel en un sendero de Irvine, California. (GoFundMe/Imagen Ilustrativa Infobae)

Julian Enrique Hernandez, un joven de 25 años residente de Costa Mesa, falleció el 4 de marzo en Irvine tras más de 30 días en la unidad de cuidados intensivos, luego de ser mordido por una serpiente de cascabel mientras practicaba ciclismo de montaña en el Quail Hill Trailhead. El incidente, ocurrido el 1 de febrero, movilizó a los servicios de emergencia y renovó las advertencias de las autoridades locales sobre los riesgos para usuarios de parques y senderos naturales en la región.

Según la información confirmada por el Departamento de Policía de Irvine y la Orange County Fire Authority (OCFA), Hernandez fue mordido en horas de la mañana mientras circulaba por un área frecuentada por deportistas y excursionistas. Fue trasladado en estado crítico a un hospital local, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos por más de un mes, hasta su fallecimiento, de acuerdo con el reporte de la Oficina del Forense del Condado de Orange, la autoridad forense, y lo informado por el canal local de noticias CBS News Los Angeles.

De acuerdo con datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), agencia federal de salud pública de Estados Unidos, los decesos por mordedura de serpiente venenosa son poco frecuentes. Cada año se reportan hasta 8.000 mordeduras de serpientes venenosas al año en el país, con un promedio anual de cinco muertes, según estadísticas oficiales. Las autoridades han reiterado la importancia de extremar la precaución en senderos naturales, especialmente durante temporadas de mayor actividad de reptiles, según reportó la cadena Fox News.

Cómo ocurrió el incidente y cuál fue la respuesta de emergencia

El 1 de febrero, Julian Enrique Hernandez practicaba ciclismo de montaña en la zona del Quail Hill Trailhead, cerca del Quail Hill Community Center, cuando una serpiente de cascabel lo mordió. El Departamento de Policía de Irvine informó que el incidente ocurrió alrededor de las 11 de la mañana, aunque no se han determinado las circunstancias exactas de la mordedura. La OCFA recibió una llamada de emergencia y desplegó un equipo de rescate que trasladó al joven en estado crítico a un hospital local.

El paciente fue ingresado directamente en la unidad de cuidados intensivos, donde permaneció más de 30 días, según la cronología oficial difundida por la Oficina del Forense del Condado de Orange y citada por la cadena Fox News. La familia de Hernandez, en comunicación con el canal local de noticias CBS News Los Angeles, indicó que tras el fallecimiento solicitaron una autopsia independiente para esclarecer los detalles médicos del caso.

La mordedura ocurrió durante una
La mordedura ocurrió durante una práctica de ciclismo en el Quail Hill Trailhead y movilizó un operativo de emergencia local. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima y el entorno familiar

Julian Enrique Hernandez, originario de Costa Mesa, era un ciclista habitual de la región y frecuentaba los senderos de Irvine, según testimonios recogidos en la campaña de recaudación GoFundMe organizada por su familia. Sus allegados lo describieron como una persona activa y saludable. Tras el fallecimiento, la familia comunicó a CBS News Los Angeles que trabajan con especialistas forenses para analizar el caso. Aseguraron que la recuperación de Hernandez era considerada posible durante su estancia hospitalaria.

Por el momento, los familiares han enviado solo declaraciones escritas a los medios, rechazando entrevistas televisivas. En su mensaje, expresaron: “Su recuperación era esperada, aunque preveían un proceso largo”, según la publicación en GoFundMe y recogida por Fox News. En la misma declaración, informaron el inicio de gestiones para una autopsia adicional, a fin de confirmar las causas del fallecimiento.

Riesgos y acciones de las autoridades por mordedura de serpiente

La Oficina del Forense del Condado de Orange, la autoridad forense, determinó que la causa de la muerte de Hernandez fue la mordedura de un animal, en este caso una serpiente de cascabel, según el informe citado por la cadena Fox News y FOX 11 Los Angeles. El caso generó preocupación entre los usuarios de senderos y parques en el sur de California, donde la presencia de serpientes venenosas es mayor durante los meses cálidos.

Las autoridades locales, como el Departamento de Policía de Irvine y la OCFA, recordaron a la población la importancia de tomar precauciones al recorrer zonas naturales. Entre las principales recomendaciones figuran:

  • Permanecer en senderos señalizados y evitar alejarse de los caminos establecidos.
  • Mantener una distancia mínima de tres metros (aproximadamente 10 pies) ante la presencia de cualquier serpiente.
  • Utilizar calzado y vestimenta que cubran la piel.
  • Evitar el uso de auriculares para poder escuchar posibles advertencias, como el sonido de la serpiente de cascabel.

Estas medidas han sido reiteradas tanto en comunicados oficiales como en entrevistas para la cadena Fox News y el canal local de noticias CBS News Los Angeles.

La víctima permaneció más de
La víctima permaneció más de 30 días en la unidad de cuidados intensivos antes de que la Oficina del Forense del Condado de Orange confirmara su fallecimiento. (GoFundMe)

Frecuencia y datos sobre muertes por mordedura de serpiente en Estados Unidos

Las muertes por mordedura de serpiente venenosa resultan inusuales en Estados Unidos. Según los CDC, agencia federal de salud pública, cada año se producen hasta 8.000 mordeduras de serpientes venenosas al año en el país, con un promedio anual de cinco muertes. La rápida intervención médica y la disponibilidad de antídotos han reducido considerablemente la mortalidad relacionada con estos accidentes, de acuerdo con la información institucional proporcionada por la cadena Fox News.

En el caso de Hernandez, la prolongada estancia hospitalaria y el desenlace fatal ponen de manifiesto que la respuesta médica oportuna y la concienciación de los usuarios son factores fundamentales ante los riesgos que existen en estos entornos naturales.

Impacto del caso y medidas informativas en California

El fallecimiento de Julian Enrique Hernandez llevó a las autoridades de Irvine y del Condado de Orange a reforzar las campañas informativas sobre la presencia de serpientes y otros animales potencialmente peligrosos en los parques y reservas naturales de la región. Las recomendaciones actualizadas buscan reducir los riesgos y promover conductas preventivas entre excursionistas, ciclistas y visitantes habituales.

El caso está bajo seguimiento por parte de la comunidad local y de las autoridades competentes, quienes reiteran que la colaboración ciudadana es fundamental para reportar avistamientos de serpientes y garantizar la seguridad en los senderos, según los informes de la cadena Fox News y el canal local de noticias CBS News Los Angeles.

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