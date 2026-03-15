Estados Unidos

Israel reveló que el autor del ataque a una sinagoga en Michigan era hermano de un terrorista de Hezbollah

El líder de la milicia libanesa, que también fue abatido la semana pasada durante un ataque israelí, estaba a cargo del lanzamiento de cientos de cohetes contra civiles israelíes durante la guerra

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Israel reveló que el autor
Israel reveló que el autor del ataque a una sinagoga en Míchigan era hermano de un terrorista de Hezbollah (AP/Paul Sancya)

Un informe de inteligencia israelí reveló que Ayman Muhammad Ghazali, autor del ataque a la sinagoga Temple Israel de West Bloomfield, en las afueras de Detroit (Míchigan), la semana pasada, era hermano de Ibrahim Muhammad Ghazali, comandante del grupo terrorista Hezbollah recientemente abatido por un ataque de la Fuerza Aérea Israelí. El comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difundido en X confirmó que Ibrahim Ghazali gestionaba operaciones de armamento en la Unidad Badr, responsable del lanzamiento de cientos de cohetes contra civiles israelíes durante la actual guerra.

El pasado jueves, un hombre armado embistió con un vehículo la entrada de la sinagoga Temple Israel y abrió fuego. Los guardias de seguridad respondieron y el agresor fue abatido. La única víctima registrada fue uno de los guardias, quien resultó atropellado pero cuya recuperación es considerada probable, según las autoridades consultadas.

El agresor, Ayman Mohamad Ghazali,
El agresor, Ayman Mohamad Ghazali, fue abatido en el lugar por personal de seguridad tras irrumpir intencionalmente en el edificio de la comunidad judía de Michigan.

Las autoridades estadounidenses investigan el hecho como “un acto de violencia contra la comunidad judía”, según explicó la agente especial del FBI Jennifer Runyan en rueda de prensa. Runyan no ofreció detalles sobre la identidad del agresor en esa comparecencia, aunque el comunicado de las FDI luego vinculó directamente al atacante con un comandante de Hezbollah.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó lo ocurrido como “terrible” y aseguró que las autoridades llegarán “al fondo del asunto”, durante un acto oficial celebrado en la Casa Blanca. La Temple Israel de West Bloomfield es reconocida como la congregación reformista más grande del país y se considera un centro religioso y comunitario de referencia para la población judía de Detroit.

el mensaje publicado por las
el mensaje publicado por las FDI en su cuenta de X

En los últimos años, el FBI y la Liga Antidifamación han documentado un incremento de los actos de violencia antisemita en Estados Unidos. Míchigan es uno de los estados con mayores comunidades judía y árabe, concentradas principalmente en el área metropolitana de Detroit. La gobernadora de Míchigan, Gretchen Whitmer, expresó: “Esto es desgarrador. La comunidad judía de Míchigan debería poder vivir y practicar su fe en paz. El antisemitismo y la violencia no tienen lugar en Míchigan. Espero que todos estén a salvo”.

El ataque a la sinagoga Temple Israel de West Bloomfield, donde el agresor fue identificado como hermano de un comandante de Hezbollah, está siendo investigado por las autoridades estadounidenses como un acto de violencia dirigido contra la comunidad judía. La única víctima directa fue un guardia de seguridad que resultó herido tras ser atropellado, pero se espera su recuperación según reportaron las autoridades.

Un hombre armado embistió la
Un hombre armado embistió la entrada de la sinagoga de Detroit y disparó, dejando como única víctima a un guardia de seguridad herido que se recupera favorablemente. (REUTERS/ARCHIVO)

Ese mismo jueves, se reportó un tiroteo en la universidad de Old Dominion, en Norfolk (Virginia). El atacante, identificado como Mohamed Jalloh, ciudadano estadounidense de 36 años y originario de Sierra Leona, mató a una persona e hirió a otras dos antes de ser reducido y morir en manos de estudiantes del campus, de acuerdo con el FBI. Durante el ataque, Jalloh gritó varias veces "allahu akbar“, confirmaron testigos y autoridades. Según la agente especial del FBI Dominique Evans, el autor había estado en prisión entre 2017 y 2024 por vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico, organización para la que intentó conseguir armas y fondos. Jalloh fue finalmente sometido por estudiantes pertenecientes al Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC), quienes intervinieron directamente. El director del FBI, Kash Patel, difundió en redes sociales que “el tirador falleció gracias a un grupo de valientes estudiantes que intervinieron y lo redujeron”. Fox News confirmó que Jalloh sirvió en la Guardia Nacional de Virginia entre 2009 y 2015.

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