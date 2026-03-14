Estados Unidos

Un auto eléctrico de dos gigantes japoneses debuta en California con tecnología avanzada

La llegada de un nuevo vehículo eléctrico marca un hito en el segmento de lujo, con un equipamiento tecnológico que busca seducir a un público exigente

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El ejecutivo de Honda presenta
El ejecutivo de Honda presenta la innovadora integración de PlayStation 5 en los vehículos de la compañía.

Una apuesta de alto riesgo llega a las calles californianas: la irrupción de la berlina eléctrica Afeela marca el debut de Sony y Honda en el mercado de los vehículos de lujo con un precio de entrada que ronda los USD 90.000 y equipamiento tecnológico inédito, en un contexto de desaceleración y repliegue de los gigantes del sector.

El modelo, fabricado en la planta de Marysville, Ohio, —sólo disponible en California durante el primer año— representa la gran jugada de ambas corporaciones por captar a consumidores atraídos por la tecnología avanzada y el diseño diferenciado.

Aunque la marca aspira a conquistar un sector que hasta ahora ha sido dominado por Tesla, la llegada de Afeela se produce justo cuando las cifras respaldan una pérdida de terreno del líder: la participación de Tesla en California cayó de 53% a 48% en el último año, de acuerdo con datos citados por Los Angeles Times.

Al mismo tiempo, la propia Honda admitió un retroceso en su estrategia de electrificación. Según informó el director ejecutivo Toshihiro Mibe a Bloomberg, cancelar tres modelos eléctricos previstos para el mercado estadounidense podría implicar para la firma japonesa un costo superior a los USD 15.000 millones, resultado de la suspensión de subvenciones públicas y una feroz competencia en China.

Un coche eléctrico se exhibe
Un coche eléctrico se exhibe en un evento, destacando su diseño moderno y tecnología avanzada con múltiples sensores en el techo.

La decisión de vender exclusivamente en California —donde el crecimiento de ventas de coches eléctricos y la infraestructura de recarga es más avanzada— les permitirá observar cómo responde una clientela experta antes de expandirse a otros mercados, como Arizona previsto para el año siguiente.

El propio presidente y director ejecutivo de Sony Honda Mobility, Shugo Yamaguchi, subrayó ante Los Angeles Times: “California representa una cultura de innovación y creatividad que encaja perfectamente con la visión de Afeela”.

La apuesta por la experiencia tecnológica y la personalización

El modelo Afeela 1 llega equipado con características orientadas a un público exigente: incluye 28 altavoces, pantallas panorámicas, asistente por inteligencia artificial y un sistema de entretenimiento capaz de ofrecer karaoke y la posibilidad de jugar videojuegos.

Varias pantallas muestran contenido de
Varias pantallas muestran contenido de videojuegos con elementos interactivos.

Ambas versiones del sedán —cuyos precios se sitúan en USD 89.900 y USD 102.900 respectivamente— incluyen automatización de nivel dos. Este sistema requiere que el conductor mantenga la atención total, aunque permite asistencia en aceleración, frenado y dirección, explicó Los Angeles Times.

“No queremos que la gente crea que puede dormirse al volante, pero nuestro objetivo es lograr la autonomía de nivel cuatro, donde no haya que conducir en absoluto”, afirmó Raisu Williams, encargado de operaciones vinculado al cliente de Afeela.

La reserva para la Afeela 1 puede realizarse con un depósito de USD 200. El vehículo incorpora 18 cámaras, nueve radares, 12 sensores ultrasónicos y tecnología lidar, similar a la que emplea Waymo en sus taxis autónomos.

El interior del vehículo eléctrico
El interior del vehículo eléctrico Afeela presenta una amplia pantalla panorámica y un volante futurista.

Según el analista del sector automotor Brian Moody, citado por Los Angeles Times, el desafío es demostrar que existe demanda suficiente para un automóvil de estas características, tras la saturación del mercado y el retroceso de subsidios:

“Tesla y sus plataformas están quedando anticuadas, y los Lucid y Afeela del mundo se perciben más modernos”, sostuvo Moody. “La cuestión es si el coche logrará pasar de los primeros adoptantes y entusiastas tecnológicos a los consumidores generales”.

Un sector bajo presión y cambios en la regulación

La llegada de Afeela coincide con una etapa de ajuste en la estrategia de electrificación de las principales automotrices: Ford, General Motors y Stellantis han reducido su inversión y sus planes para nuevos modelos eléctricos.

Fabricantes como Lucid —que despidió a más de 300 empleados e incorporó a Timothée Chalamet como embajador para revertir la caída en ventas después de haber cesado a 6.800 colaboradores el año anterior— no han logrado aún hacerse con un público masivo. Rivian, por su parte, prescindió de 800 empleados para disminuir costos.

Adicionalmente, el marco normativo representa otro desafío. En agosto pasado, la California New Car Dealers Association presentó una demanda contra American Honda Motor Company y Sony Honda Mobility, acusándolas de violar la ley de franquicias al optar por vender directamente al cliente y no a través de concesionarios Honda

Por el momento, los modelos Afeela estarán disponibles en salas de exposición de San José, Beverly Hills y Century City.

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