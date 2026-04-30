La encuesta de vivienda de Nueva York se podrá responder en español: cómo participar y por qué importa

Nueva York amplía servicios de interpretación en la Encuesta de Vivienda y Vacantes de 2026 para maximizar la inclusión de hogares con dominio limitado del inglés (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escaso dominio del inglés no será un obstáculo para participar en la Encuesta de Vivienda y Vacantes de la Ciudad de Nueva York (NYCHVS) 2026, gracias a una ampliación de servicios de interpretación y traducción.

El Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD) y la Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), organización de referencia en derechos de inmigrantes, anunciaron la incorporación de más intérpretes a través del Banco de Intérpretes Comunitarios de la Ciudad de Nueva York, con el objetivo de garantizar que todos los hogares seleccionados puedan aportar su voz a uno de los relevamientos urbanos más completos del país.

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La NYCHVS, que se realiza aproximadamente cada tres años, constituye la única encuesta científica a escala municipal sobre el inventario residencial y las condiciones habitacionales en los cinco condados de la ciudad.

Para la edición de 2026, quince mil direcciones residenciales serán elegidas de manera representativa para reflejar la diversidad de vecindarios, tipos de vivienda y perfiles demográficos de Nueva York.

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Solo los hogares que reciban invitación podrán participar, lo que vuelve fundamental alcanzar a cada uno de los seleccionados y asegurar la mayor inclusión posible.

La edición 2026 será la más accesible en materia lingüística en la historia de la ciudad, con entrevistas presenciales disponibles en siete idiomas principales, incluido el español.

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El equipo de campo está compuesto por entrevistadores especializados que hablan 38 idiomas, y el Banco de Intérpretes Comunitarios aportará cobertura adicional para lenguas no contempladas originalmente.

Según información oficial de la encuesta, este despliegue responde a la realidad de una ciudad donde casi la mitad de los habitantes habla en su hogar un idioma distinto al inglés.

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Como explica Elyzabeth Gaumer, directora de Investigación de HPD e investigadora principal de la encuesta: es una prioridad que todos los neoyorquinos estén representados y sean escuchados en las estadísticas y datos oficiales, independientemente de su lugar de nacimiento, estatus migratorio o el idioma que hablen.

Desde su creación en 1965, la NYCHVS ha funcionado como fuente clave de datos para agencias municipales y estatales, académicos, urbanistas y organizaciones comunitarias. Los resultados de la encuesta informan políticas públicas sobre vivienda asequible, regulaciones de alquiler y necesidades de infraestructura.

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Además, sirven como insumo para estudios de mercado y planificación urbana. La edición 2026 se realiza en colaboración con la institución académica reconocida internacionalmente como Universidad de Michigan, destacada por su rigor metodológico y experiencia estadística.

Cómo se desarrolla la encuesta y el rol del Banco de Intérpretes Comunitarios

La NYCHVS 2026 seleccionará científicamente quince mil direcciones residenciales representando la diversidad demográfica, vecinal y de tipos de vivienda en los cinco condados de la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada ciclo, el operativo de la NYCHVS implica la realización de entrevistas presenciales de aproximadamente 45 minutos en los hogares seleccionados.

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Durante la visita, los entrevistadores recogen información sobre la composición del hogar, condiciones de la vivienda, acceso a servicios y percepción de los residentes sobre su entorno.

Toda la información proporcionada es confidencial y se utiliza exclusivamente con fines estadísticos, conforme a los protocolos establecidos por HPD y la institución académica reconocida internacionalmente Universidad de Michigan.

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El Banco de Intérpretes Comunitarios de la Ciudad de Nueva York es una iniciativa financiada por el gobierno municipal y coordinada por Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), organización de referencia en derechos de inmigrantes, que nuclea a más de 200 entidades de derechos de inmigrantes.

El CIB recluta, capacita y asigna intérpretes profesionales para asistir a personas con dominio limitado del inglés en toda la ciudad, y en la NYCHVS 2026 aportará cobertura para lenguas que superan los siete idiomas principales de la encuesta.

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La operación del CIB cuenta con el respaldo de instituciones académicas y comunitarias como el grupo especializado en justicia lingüística Language Justice Collaborative, Hostos Community College y la coalición de organizaciones de abogados de inmigración Immigrant Arc (I-ARC).

Gracias a esta red, la ciudad garantiza que intérpretes capacitados estén disponibles para colaborar junto a los entrevistadores, explicar detalladamente el proceso a los participantes y asegurar que todas las dudas sean respondidas en el idioma preferido por cada hogar.

Esta colaboración también genera oportunidades económicas para neoyorquinos bilingües y contribuye a la profesionalización de los servicios de interpretación en la administración pública.

Murad Awawdeh, presidente y director ejecutivo de NYIC, afirmó: “Fundamos el Banco de Intérpretes Comunitarios convencidos de que el idioma nunca debe ser una barrera para acceder a servicios públicos ni para ser tomado en cuenta en las decisiones de la ciudad. Nos enorgullece apoyar la NYCHVS para asegurar que cada persona tenga la misma oportunidad de ser escuchada y representada”.

Cómo participar en la encuesta: pasos y recomendaciones

El equipo de campo de la NYCHVS incluye estudiantes de CUNY y especialistas formados en metodologías de encuesta y diferencias culturales, garantizando la calidad y sensibilidad del operativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La participación en la NYCHVS está restringida a los hogares seleccionados mediante un muestreo científico realizado por la institución académica reconocida internacionalmente Universidad de Michigan y el HPD.

Los hogares elegidos reciben una carta oficial por correo postal, en la que se especifica que han sido seleccionados para la encuesta y se indican los pasos a seguir.

Esta comunicación incluye el nombre de la NYCHVS, el logotipo del Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda y explica que la visita será realizada por un entrevistador identificado.

El entrevistador autorizado porta una credencial oficial y realiza la visita en persona, en horario preestablecido, para llevar a cabo la entrevista de aproximadamente 45 minutos. Si el hogar no se encuentra disponible en ese momento, se deja una notificación con información para reprogramar la visita.

Los hogares que requieran interpretación en un idioma distinto a los siete idiomas principales pueden solicitar este servicio en el momento de la visita o, si es necesario, comunicándose al número telefónico y correo electrónico que figuran en la carta de invitación.

El personal asignado coordina la presencia de un intérprete del Banco de Intérpretes Comunitarios de la Ciudad de Nueva York, de acuerdo con la preferencia lingüística de la familia.

Fuentes oficiales remarcan que es fundamental que los residentes verifiquen la autenticidad de los entrevistadores, quienes siempre deben presentar una acreditación oficial del HPD y nunca solicitar información confidencial ajena a la encuesta. Todas las respuestas se mantienen bajo confidencialidad estricta y se utilizan únicamente con fines estadísticos.

Para más detalles sobre el proceso de participación, los hogares seleccionados pueden consultar los materiales informativos incluidos en la correspondencia oficial, comunicarse directamente con el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York, o solicitar asesoramiento a organizaciones comunitarias afiliadas a la Coalición de Inmigración de Nueva York.

Estas entidades brindan información y acompañamiento antes y durante la visita, especialmente para quienes enfrenten barreras idiomáticas o tengan dudas sobre la legitimidad del operativo.

Confidencialidad, proceso y resultados de la NYCHVS

La importancia de la NYCHVS trasciende la estadística: los datos recogidos históricamente han permitido identificar carencias habitacionales, orientar subsidios y programas sociales, y monitorear el impacto de las políticas públicas en tiempo real.

Las agencias municipales utilizan los resultados para diseñar estrategias de acceso a la vivienda, regular el mercado de alquiler y planificar inversiones en infraestructura.

El proceso de selección de las quince mil direcciones residenciales utiliza criterios científicos para asegurar una muestra representativa de toda la ciudad. Los participantes reciben una invitación oficial y, durante la visita, pueden elegir ser entrevistados en cualquiera de los idiomas disponibles o solicitar interpretación en su lengua materna.

La estricta confidencialidad es un pilar del operativo: ni los nombres ni las direcciones se publican, y la información recabada no se comparte con otras agencias fuera del ámbito estadístico.

El equipo de campo incluye estudiantes de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) contratados a través del programa SurvNYC, quienes reciben formación específica tanto en metodologías de encuestas como en competencias culturales y lingüísticas.

Las fuentes oficiales de la iniciativa incluyen el Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (HPD), la organización de referencia en derechos de inmigrantes Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC), el Banco de Intérpretes Comunitarios de la Ciudad de Nueva York (CIB) y la institución académica reconocida internacionalmente Universidad de Michigan.

Todos estos organismos han confirmado y detallado la ampliación del acceso lingüístico, la estructura metodológica de la NYCHVS 2026 y los procedimientos para la participación de los hogares seleccionados.