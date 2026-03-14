Los parques nacionales de California baten récord de visitas pese a recortes y polémicas federales

La red de parques nacionales en California registra en 2025 un récord histórico de casi 12 millones de visitas recreativas, según cifras de la National Park Service (REUTERS/Joseph Campbell)

La red de parques nacionales en California alcanzó en 2025 su mayor registro de visitas recreativas, con casi 12 millones de ingresos, según datos oficiales de la National Park Service (NPS), a pesar de los despidos masivos, restricciones presupuestarias y un cierre federal de 43 días que afectó al sistema el año anterior.

Esta cifra, informada por Los Angeles Times, representa un hito para el estado, incluso en medio de las polémicas políticas impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

El incremento de visitantes, que superó en 800.000 al total de 2024 y en 300.000 al máximo previo de 2019, se produce en contraste con la caída nacional de asistencia.

El National Park Service reportó que en 2025 hubo 323 millones de visitas a parques en todo Estados Unidos, lo que equivale a un descenso de aproximadamente dos puntos porcentuales respecto al récord de 2024, según cifras citadas por Los Angeles Times.

Este fenómeno consolida a California como el principal polo de atracción para el turismo de naturaleza y patrimonio en el país.

El aumento de visitantes en California supera en 800.000 al total de 2024 e impone un nuevo máximo pese a los recortes federales REUTERS/Joseph Campbell

Pese al aumento local, la situación nacional de la NPS ha sido motivo de controversia. La decisión ejecutiva de Donald Trump de recortar casi un 25 % de la plantilla mediante despidos y retiros voluntarios afectó a cientos de guardaparques, trabajadores de mantenimiento, científicos y personal administrativo, de acuerdo con Los Angeles Times.

Además, el gobierno federal implementó una serie de órdenes ejecutivas que modificaron el contenido educativo y conmemorativo de los parques, prohibiendo la exhibición de información catalogada como “negativa, antipatriótica o ideológicamente inapropiada para la nación”.

Las nuevas directrices desde la Casa Blanca dispusieron la eliminación o el reemplazo de señalizaciones y presentaciones que, según el presidente Trump, “resten grandeza” a Estados Unidos.

Estas medidas han impactado especialmente en sitios como Manzanar National Historic Site, donde durante la Segunda Guerra Mundial el gobierno federal confinó a más de 120.000 civiles estadounidenses de origen japonés.

La política ha generado debates en recintos históricos de relevancia como Fort Sumter, Ford’s Theater y el Martin Luther King Jr. National Historic Park.

El National Park Service reporta una caída general de visitas a los parques de Estados Unidos en 2025, mientras California lidera como polo turístico REUTERS/Tracy Barbutes

Impacto de los recortes y cambios federales en la experiencia de los visitantes

El bloque de visitas récord a parques nacionales en California ocurrió mientras los recortes federales y las nuevas políticas de señalización limitaron el acceso y la información disponible en diversos sitios, según expertos citados por Los Angeles Times.

A pesar de estos obstáculos, la demanda de recreación al aire libre y la percepción de los parques como refugio frente a la polarización política resultaron factores que explican, en parte, la afluencia histórica registrada en 2025.

“La administración actual está borrando activamente la historia, la ciencia y la cultura que nuestros parques nacionales preservan”, denunció Emily Douce, vicepresidenta adjunta de asuntos gubernamentales en la National Parks Conservation Association, en diálogo con Los Angeles Times.

Douce remarcó que la moral entre los trabajadores de los parques, considerados “joyas nacionales”, está en niveles históricamente bajos.

Aun así, el personal mantuvo operativos los parques durante el cierre federal, en ocasiones trabajando sin remuneración.

El acceso a Joshua Tree alcanza cifras sin precedentes en 2025, consolidando a California como destino líder en turismo natural (National Wildlife Federation)

Por otro lado, Jessica Bowron, directora interina de la NPS, expresó a Los Angeles Times: “Los parques nacionales de Estados Unidos siguen siendo lugares donde las personas experimentan la historia, el paisaje y el patrimonio compartido de nuestro país”.

Bowron ratificó el compromiso de la agencia de “mantener los parques abiertos, accesibles y bien gestionados para que los visitantes disfruten estos lugares extraordinarios hoy y en las futuras generaciones”.

La asistencia a Yosemite, Joshua Tree y Death Valley marcó cifras inéditas

En 2025, Yosemite, Joshua Tree y Death Valley recibieron 4,3 millones, 2,9 millones y 1,3 millones de visitas respectivamente, de acuerdo con los registros publicados por el National Park Service y reproducidos por Los Angeles Times.

Estas cifras afianzan a California como uno de los principales destinos turísticos de naturaleza en Estados Unidos, por encima de la mayoría de los parques nacionales de otras regiones.

A nivel nacional, los 323 millones de visitas a parques superan ampliamente la asistencia combinada a los principales eventos deportivos profesionales del país.

Según cálculos de Los Angeles Times, esa cifra duplica con creces los 135 millones de asistentes a partidos de fútbol americano, béisbol, baloncesto y hockey profesional en el mismo periodo.

El acceso a los parques se mantiene como una opción de bajo costo frente a otras actividades recreativas, con tarifas de USD 20 a USD 35 por automóvil para el pase diario, o USD 80 por un pase anual para residentes estadounidenses.

La administración Trump elevó la tarifa anual para visitantes extranjeros a USD 250, conforme a datos recogidos por Los Angeles Times.

El precio de la entrada diaria a los parques nacionales de California oscila entre USD 20 y 35 por automóvil, con pase anual a USD 80 para residentes (REUTERS/Tracy Barbutes)

Persiste la controversia por la eliminación de referencias históricas y los recortes presupuestarios, mientras la Casa Blanca no ha respondido a solicitudes de comentario.

El debate se mantiene entre quienes critican la supresión de capítulos sensibles de la historia y aquellos que valoran la permanencia de estos espacios abiertos y bajo protección pública.

El National Park Service permanece entre las instituciones federales más reconocidas por su impacto en la vida cultural y social de millones de visitantes que recorren escenarios como el Valle de Yosemite cada año.