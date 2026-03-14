El LAPD mantiene abierta la investigación por el asesinato de Juan Cuevas en Koreatown y pide ayuda pública

El asesinato de Juan Cuevas en Koreatown sigue sin resolverse tras más de cinco años, y la policía de Los Ángeles mantiene la investigación abierta (Captura de video)

El asesinato de Juan Cuevas en Koreatown, Los Ángeles, continúa sin resolverse más de cinco años después del hecho. Las autoridades locales mantienen abierta la investigación y han solicitado de nuevo la colaboración ciudadana para identificar a los responsables.

El crimen ocurrió la noche del 9 de enero de 2019, en la cuadra 4700 de Beverly Boulevard. Según la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Cuevas se encontraba frente a la entrada de una vivienda cuando un Honda Accord de color oscuro se detuvo cerca del lugar.

Un individuo vestido completamente de negro descendió del lado del pasajero, se aproximó a la víctima y le disparó a corta distancia.

Posteriormente, el sospechoso escapó a pie por la zona y fue captado en video mientras se reincorporaba al vehículo para huir junto con el conductor.

Cuevas fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, donde los médicos confirmaron su fallecimiento poco después del ataque.

El crimen de Juan Cuevas ocurrió la noche del 9 de enero de 2019, frente a una vivienda ubicada en la cuadra 4700 de Beverly Boulevard (Captura de video)

El LAPD informó que, pese a los esfuerzos iniciales, no se ha logrado identificar ni detener a los involucrados en el homicidio.

Recompensa y llamado a la colaboración del público

Las autoridades han ofrecido una recompensa de USD 50.000 para quien aporte información que permita detener y enjuiciar a los responsables.

El caso sigue bajo investigación de detectives especializados del LAPD, quienes destacan la importancia del apoyo comunitario para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

El asesinato de Juan Cuevas en Koreatown, ocurrido el 9 de enero de 2019, permanece sin esclarecer. La policía de Los Ángeles solicita colaboración ciudadana y ofrece una recompensa de USD 50.000 a quien brinde datos que permitan identificar y capturar al autor o autores del ataque.

Las líneas de contacto para aportar información siguen abiertas.

La policía de Los Ángeles solicita la colaboración ciudadana para esclarecer el asesinato de Juan Cuevas e insiste en la importancia del apoyo comunitario REUTERS/David Swanson

Quienes tengan datos relevantes pueden comunicarse con la división correspondiente del LAPD al (213) 382-9470. Para reportar información fuera del horario laboral o durante los fines de semana, está disponible la línea 1-877-LAPD-24-7 (1-877-527-3247).

Las autoridades garantizan la confidencialidad de las denuncias y enfatizan que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser determinante para el avance de la investigación.

Antecedentes y contexto de violencia en Koreatown

Koreatown es uno de los barrios más densamente poblados y transitados de Los Ángeles, conocido por su vida nocturna, restaurantes y diversidad cultural.

Sin embargo, también ha sido escenario de episodios de violencia que preocupan a residentes y comerciantes.

De acuerdo con el informe anual de criminalidad publicado por el Departamento de Policía de Los Ángeles, los homicidios en la zona han mostrado una tendencia fluctuante en los últimos años, con picos asociados a disputas entre pandillas y delitos de oportunidad.

Un Honda Accord oscuro y un sospechoso vestido de negro están relacionados con el ataque a Juan Cuevas, según la investigación del LAPD (Captura de video)

El caso de Juan Cuevas no solo impactó a su entorno familiar y laboral, sino que evidenció la vulnerabilidad de peatones y transeúntes en áreas urbanas con alta circulación.

Organizaciones comunitarias y vecinos han realizado vigilias y campañas para recordar a la víctima y exigir avances en la investigación, reclamando mayor presencia policial y recursos para la prevención del delito.

Investigación en curso y desafíos para las autoridades

A pesar de la difusión de imágenes del sospechoso y la grabación de video obtenida la noche del crimen, los detectives del LAPD aún no han logrado identificarlo plenamente.

La falta de testigos presenciales dispuestos a declarar y las dificultades para rastrear el automóvil utilizado en la huida han obstaculizado el trabajo policial.

Los investigadores han reiterado que la colaboración ciudadana sigue siendo la vía más efectiva para romper el silencio y aportar elementos clave.

La falta de testigos y la dificultad para rastrear el vehículo involucrado complican el avance de la investigación del LAPD sobre el homicidio en Koreatown (Captura de video)

El LAPD ha intensificado la revisión de pistas y la consulta de bases de datos, sin que hasta el momento se haya producido una detención.

La persistencia del caso sin resolución refuerza la urgencia de nuevas pistas que permitan identificar al autor o autores del homicidio de Juan Cuevas, ocurrido en uno de los barrios más transitados de Los Ángeles.

Las autoridades mantienen la esperanza de que la recompensa ofrecida y la difusión constante del caso animen a posibles testigos o personas con información relevante a presentarse.