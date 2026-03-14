El auge de Oheka Castle reafirma a Long Island como polo de turismo histórico y de lujo en el noreste

El castillo de Oheka, la segunda residencia privada más grande de Estados Unidos, domina la cima de Long Island y ofrece vistas únicas de Nueva York (Tripadvisor)

El castillo de Oheka, reconocido como la segunda residencia privada más grande jamás construida en Estados Unidos, se alza imponente en el punto más alto de Long Island y brinda una vista panorámica del horizonte de Nueva York considerada única en la región, según el portal especializado Secret NYC.

Esta mansión, compuesta por 127 habitaciones y extensos jardines de inspiración francesa, se sitúa a un trayecto en tren desde Penn Station mediante el Long Island Rail Road (LIRR), lo que facilita el acceso tanto para residentes como para visitantes internacionales que buscan experiencias exclusivas cerca de la ciudad.

Construido entre 1914 y 1919 por el financiero Otto Hermann Kahn, el castillo representa el esplendor arquitectónico y social de la Edad Dorada estadounidense.

Oheka fue concebido como un retiro privado y símbolo de estatus, y durante décadas ha sido considerado una de las muestras más notables de la arquitectura residencial de principios del siglo XX en Estados Unidos.

El castillo de Oheka fue construido entre 1914 y 1919 por el financiero Otto Hermann Kahn como símbolo de estatus y retiro privado de la élite (Castillo de Oheka)

Su localización en la cima de Cold Spring Hills asegura que las vistas desde sus terrazas y ventanales sean inigualables, abarcando desde el litoral de Long Island hasta el perfil de Manhattan en días despejados.

El legado histórico de la propiedad está marcado por su papel como espacio de reunión para figuras prominentes de la industria, la banca y la política.

Según Secret NYC, Oheka ha servido de escenario para celebraciones fastuosas, conciertos privados y encuentros de alto nivel, manteniendo su reputación como epicentro de la vida social de la élite neoyorquina.

La mansión dispone de un imponente salón de baile, una biblioteca revestida en maderas nobles y varios comedores formales que evocan el lujo y la sofisticación de la época en que las familias adineradas se congregaban allí durante la Edad Dorada.

La relevancia cultural de Oheka se ha extendido más allá de su historia original. El inmueble ha sido escenario de reconocidas producciones audiovisuales, entre las que destaca la película Ciudadano Kane, dirigida por Orson Welles y considerada una de las obras maestras del cine estadounidense.

El castillo de Oheka se mantiene como destino preferido para quienes buscan turismo histórico y de lujo cerca de Nueva York, lejos del bullicio urbano (I Love NY)

Además, el castillo aparece en videoclips de artistas contemporáneos como Taylor Swift, lo que ha contribuido a renovar su perfil ante nuevas generaciones y a consolidar su imagen como ícono cultural en la región, de acuerdo con Secret NYC.

Uno de los principales atractivos de la finca es la posibilidad de hospedarse en alguna de sus habitaciones, experiencia que permite a los visitantes sumergirse en el ambiente de la “mansión Gatsby” de Nueva York, expresión recurrente entre diversas fuentes y alusión directa al universo creado por F. Scott Fitzgerald en su célebre novela.

Los huéspedes pueden recorrer los jardines diseñados al estilo de Versalles, disfrutar de cenas en salones históricos y participar en eventos exclusivos organizados dentro de la propiedad.

Esta oferta, orientada a quienes buscan una alternativa a los miradores urbanos tradicionales, ha posicionado a Oheka como destino de referencia para el turismo de lujo y la celebración de bodas, banquetes y actividades culturales.

La finca, administrada actualmente como hotel boutique y espacio para eventos, complementa su atractivo arquitectónico con una variada agenda cultural.

El legado cultural de Oheka incluye su aparición en Ciudadano Kane y videoclips de artistas contemporáneos como Taylor Swift (Caras)

Los visitantes pueden acceder a exposiciones temporales, conciertos y recorridos guiados que exploran la historia y el valor patrimonial del castillo.

Además, la cercanía a otras propuestas de interés en Long Island, como museos, viñedos y playas, contribuye a ampliar el abanico de opciones para quienes desean combinar naturaleza, historia y cultura en una misma experiencia.

El interés por Oheka ha crecido notablemente en los últimos años, impulsado tanto por su presencia en medios de comunicación como por la tendencia de viajeros que buscan destinos con identidad y legado histórico comprobable.

Según Secret NYC, el castillo se mantiene como uno de los puntos más valorados por quienes desean conocer una faceta diferente de Nueva York, lejos del bullicio urbano pero con fácil acceso a la ciudad.

Así, Oheka renueva su vigencia como símbolo de exclusividad, elegancia y patrimonio en el noreste de Estados Unidos.