Estados Unidos

Auroras boreales en Estados Unidos: dónde y cuándo observarlas en marzo 2026

La alta actividad solar y el equinoccio de primavera permitirán ver auroras en estados del norte durante las noches despejadas de marzo

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Marzo de 2026 marca una
Marzo de 2026 marca una temporada excepcional para observar auroras boreales en Estados Unidos, según pronósticos científicos actualizados. (Reuters)

Una de las mejores temporadas para observar auroras boreales en Estados Unidos está a punto de comenzar. Las próximas semanas de marzo de 2026 traerán condiciones que aumentarán la probabilidad de disfrutar este fenómeno natural en varias regiones del país.

El efecto combinado de alta actividad solar y un momento astronómico clave podría convertir este mes en una oportunidad única para quienes buscan presenciar el espectáculo de luces en el cielo nocturno.

La oportunidad de contemplar auroras
La oportunidad de contemplar auroras boreales intensas en Estados Unidos durante marzo de 2026 podría no repetirse hasta la segunda mitad de la década de 2030. (Reuters)

Aunque aún se mantienen en reserva los lugares y fechas más favorables, las expectativas científicas apuntan a que las auroras serán visibles en zonas poco habituales y durante un periodo que no volverá a repetirse en mucho tiempo.

Dónde observar las auroras boreales en Estados Unidos

La agencia estadounidense NOAA y expertos en clima espacial coinciden en que los mejores puntos de observación se ubican en los estados más septentrionales del país. Para marzo de 2026, la probabilidad de avistamientos aumenta en las siguientes zonas:

  • Alaska: Las ciudades de Fairbanks y Anchorage concentran las mayores oportunidades. Las áreas rurales y parques naturales, lejos de la contaminación lumínica, ofrecen panoramas privilegiados.
  • Dakota del Norte y Minnesota: Las regiones rurales y los parques estatales —como el Parque Estatal Theodore Roosevelt y el Voyageurs National Park— suelen registrar cielos despejados y oscuros.
  • Montana: El Parque Nacional de los Glaciares y zonas cercanas a la frontera con Canadá son puntos de referencia para observadores.
  • Maine: Las áreas del norte y el Acadia National Park permiten vistas despejadas, especialmente cuando no hay presencia de nubes.
  • Michigan y Wisconsin: Las costas del Lago Superior y áreas remotas del Upper Peninsula ofrecen buenas condiciones en noches claras.

Aunque la mayoría de los avistamientos ocurrirá en estas latitudes, la combinación de tormentas solares intensas y el efecto equinoccio podría llevar el fenómeno a estados más al sur en noches excepcionales.

Temporada de auroras: pronóstico y horario estimado

La llegada del equinoccio de primavera, el 20 de marzo, marca el inicio de una temporada especialmente activa para las auroras boreales. Expertos de la agencia estadounidense NOAA y el centro de investigación Universidad de Alaska explican que la alineación del campo magnético terrestre durante los equinoccios facilita la interacción con el viento solar, lo que da lugar a auroras más frecuentes e intensas.

La NOAA y expertos en
La NOAA y expertos en clima espacial identifican Alaska, Dakota del Norte, Minnesota, Montana, Maine, Michigan y Wisconsin como los mejores puntos de observación de auroras boreales en EE.UU. (Reuters)

Durante marzo de 2026, la ventana de observación más prometedora abarca del 10 al 25 de marzo. En este periodo, “las probabilidades de presenciar auroras de gran intensidad no se repetirán hasta la segunda mitad de la década de 2030”, según pronósticos citados por el medio estadounidense ABC News.

Las tormentas geomagnéticas previstas podrían
Las tormentas geomagnéticas previstas podrían alcanzar nivel G1 y un índice Kp superior a 5, extendiendo la observación de auroras boreales a latitudes inusuales. (Reuters)

Para quienes se preguntan cuándo y dónde será posible ver el fenómeno, la NOAA estima que las noches despejadas entre las 22:00 y 2:00 horas locales ofrecen la mayor posibilidad de avistamiento, siempre que el observador se encuentre lejos de fuentes de luz artificial.

Factores astronómicos de 2026

Dos factores principales explican las condiciones excepcionales de marzo de 2026:

  • Efecto Russell-McPherron: El equinoccio provoca que la orientación del campo magnético de la Tierra se alinee de manera ideal para recibir flujos de partículas solares, lo que intensifica la actividad geomagnética.
  • Pico del ciclo solar 25: La actividad solar, que alcanzó su punto máximo en 2024, mantiene niveles elevados. Esta combinación incrementa la posibilidad de tormentas geomagnéticas capaces de generar auroras visibles en latitudes inusuales.

Según la NOAA, las tormentas geomagnéticas previstas para el periodo podrían alcanzar el nivel G1 (menor), lo que incrementa el índice Kp por encima de 5 (Kp > 5), lo cual permite la observación incluso en zonas donde el fenómeno es poco frecuente.

Guía para la observación y fuentes en tiempo real

Quienes deseen disfrutar del espectáculo deben considerar algunos consejos clave:

  • Elegir zonas alejadas de ciudades y fuentes de luz artificial.
  • Consultar los pronósticos en tiempo real ofrecidos por la NOAA y la Universidad de Alaska.
  • Preparar ropa de abrigo, ya que las mejores horas de observación suelen coincidir con bajas temperaturas.
  • Utilizar aplicaciones o mapas en línea para identificar las áreas con mayor probabilidad de actividad auroral.
  • Mantenerse atentos a alertas de tormentas solares, que suelen anunciarse con horas o días de anticipación.

Plataformas como Aurora Dashboard de
Plataformas como Aurora Dashboard de la NOAA y Aurora Forecast de la Universidad de Alaska ofrecen pronósticos y mapas en tiempo real para entusiastas de las auroras. (Reuters)

Para quienes buscan información actualizada, existen plataformas confiables para el monitoreo en tiempo real:

  • Aurora Dashboard de la NOAA: Aurora Dashboard (Experimental) - Space Weather Prediction Center
  • Pronóstico de la Universidad de Alaska: Aurora Forecast
  • Actualizaciones de medios estadounidenses como ABC News y la revista británica Sky at Night Magazine.

Estas herramientas permiten anticipar los mejores momentos y lugares para presenciar el fenómeno, con mapas y alertas que se actualizan constantemente.

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