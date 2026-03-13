Un niño de 11 años es sospechoso de asesinar a su hermano de 5 años en Colorado

El caso, ocurrido en una vivienda de Centennial, mantiene en alerta a la Arapahoe County Sheriff’s Office y conmueve a la comunidad local (X: @ArapahoeSO).

La Arapahoe County Sheriff’s Office detuvo a un menor de once años bajo sospecha de haber cometido el asesinato de su hermano de cinco años en su vivienda de Centennial, un suburbio de Denver, el martes 10 de marzo. Las autoridades confirmaron en sus redes sociales que el caso se investiga como homicidio y que el sospechoso enfrenta cargos de asesinato en primer grado.

La alerta a la policía

Según la Arapahoe County Sheriff’s Office, la alerta se activó cerca de las 17:30, al recibirse un llamado por la muerte de un niño dentro de una residencia en la zona sur de Jerico Way, en Centennial. Varios residentes detallaron a CBS News que la presencia policial y de ambulancias alteró la tranquilidad habitual del vecindario, caracterizado por su ambiente familiar.

Kirby O’Loughlin, uno de los vecinos, relató: “Llegué, estaba cenando y vi dos o tres coches de policía, lo cual es definitivamente alarmante porque normalmente no vemos coches de policía por aquí”. Por su parte, Cain Gutierrez expresó la conmoción vivida: “Veo todos los coches de policía y espero que no haya pasado nada malo”.

La policía activó un operativo tras recibir un llamado de emergencia a las 17:30 en Jerico Way (Captura de video: CBS News).

De acuerdo con información de CBS News, la policía realizó una búsqueda exhaustiva en los alrededores de la vivienda con el apoyo de drones y personal especializado, en busca de pruebas que permitan esclarecer lo ocurrido en la residencia.

La investigación continúa activa y las autoridades mantienen bajo reserva los detalles sobre la causa de muerte, dado que las personas involucradas son menores de edad. Desde la Oficina del Sheriff subrayaron que toda la información disponible está siendo manejada con estricta confidencialidad. “El caso permanece abierto y activo”, señalaron a través de sus canales oficiales.

Situación jurídica del menor sospechoso

El menor de once años fue trasladado al Marvin W. Foote Youth Services Center, donde permanece bajo custodia. El caso está a cargo de la Corte Juvenil de Colorado y las autoridades informaron que aún no se decide si el acusado podría ser procesado como adulto, decisión que se tomará durante la próxima semana, de acuerdo con CBS News.

Por tratarse de menores, la normativa local impide difundir identidades o detalles precisos del hecho. La Arapahoe County Sheriff’s Office afirmó en un comunicado en X: “Debido a que tanto la víctima como el sospechoso son menores de edad, la información que divulgaremos será limitada”.

Además, el sheriff Tyler Brown expresó su solidaridad con las víctimas: “Nos solidarizamos con la familia de estos dos jóvenes y con todos los miembros de nuestra comunidad que están de luto por esta pérdida. Los casos de homicidio infantil se encuentran entre los más difíciles que enfrentan nuestros agentes e investigadores. Nuestro equipo está totalmente comprometido con una investigación exhaustiva y seguiremos trabajando incansablemente para determinar con exactitud qué sucedió”.

***UPDATE 3/11 at 2:00 p.m.***



Investigators with the Arapahoe County Sheriff's Office have determined that the suspect in the death of a five-year-old boy is the victim’s 11-year-old brother. The case is being investigated as a homicide. The cause of death remains under… — Arapahoe Sheriff (@ArapahoeSO) March 11, 2026

Reacciones de la comunidad escolar y vecinal

La noticia impactó a la comunidad escolar y residencial de Centennial. La víctima asistía a Timberline Elementary School, a pocas cuadras del lugar del incidente. La dirección del establecimiento comunicó a los padres el fallecimiento de uno de sus estudiantes de jardín de infantes e informó que se reforzará el apoyo psicológico para los alumnos en los próximos días.

De esta manera, el establecimiento escolar dispuso un incremento de personal especializado en salud mental, dirigido a estudiantes, docentes y padres afectados. En una carta dirigida a la comunidad escolar, la directora Mary Bowens indicó que la escuela coopera plenamente con las autoridades y que, siguiendo instrucciones policiales, no divulgarán datos personales del menor fallecido.

Las autoridades de Timberline Elementary School enviaron un correo eléctronico para informar sobre el fallecimiento de un estudiante (Captura de video: CBS News).

Vecinos como Emily Silengo expresaron su desconcierto ante el hecho. “Ha sido un vecindario muy seguro y muy familiar. Es impactante y muy emotivo, tengo una hija pequeña y escuchar esto me afecta mucho”, declaró a CBS News.

Otros residentes señalaron que los hermanos solían jugar de manera habitual en la calle junto a otros niños de la zona. Por ello, uno de los vecinos, Kirby O’Loughlin, manifestó su empatía con los padres afectados: “Es algo que, como padre o madre, sabes que sería tu peor pesadilla. Al menos para mí, eso fue lo primero que pensé”.

Finalmente, el sheriff Tyler Brown concluyó el comunicado en X: “Sabemos que tragedias como esta impactan no solo a la familia, sino también a compañeros de clase, maestros y vecinos de toda la comunidad. Agradecemos el apoyo y la paciencia del público mientras nuestros investigadores trabajan para recopilar los hechos y buscar justicia en este caso”.