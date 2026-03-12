La venta de una vivienda sin dormitorio en Long Island genera debate por su precio

La pequeña casa en Selden, Long Island, se vende por casi 330.000 dólares pese a no contar con dormitorio principal (Captura de video)

Una pequeña vivienda en Long Island ha despertado curiosidad y debate tras ponerse a la venta este mes por casi 330.000 USD. Se trata de una edificación de aproximadamente 41,4 metros cuadrados, ubicada en el número 84 de la avenida Wyona, en el sector de Selden. Lo que más llama la atención de este inmueble es que no cuenta con dormitorio, una característica inusual incluso dentro del segmento de casas pequeñas. La construcción tiene una forma alargada, con unos 3,05 metros por 11,28 metros, y en su interior se distribuyen una pequeña cocina, un comedor, una sala de estar y un baño, todo en un solo ambiente tipo estudio.

El diseño compacto y la ausencia de divisiones tradicionales convierten a esta casa en un espacio multifuncional, donde la vida cotidiana se desarrolla en un único ambiente. La pequeña cocina permite resolver necesidades básicas, mientras que el comedor y la sala de estar comparten el mismo espacio, lo que obliga a una organización eficiente del mobiliario. El baño es independiente, pero el resto de la vivienda apuesta por la integración total de las funciones. Este tipo de distribución suele estar asociada a estudios urbanos, pero resulta menos frecuente en áreas residenciales como Long Island.

La ubicación en Selden, dentro del condado de Suffolk, ofrece acceso a servicios y conecta con otras zonas de Long Island, lo que suma cierto atractivo a la propiedad pese a su tamaño reducido. La singularidad de la vivienda y su localización hacen que destaque entre las opciones disponibles en el mercado.

Situación y particularidades del mercado inmobiliario local

El inmueble ocupa solo 41,4 metros cuadrados y presenta un diseño tipo estudio con cocina, baño y área integrada de comedor y sala (Captura de video)

El mercado inmobiliario en Long Island, y en particular en el área triestatal, se caracteriza actualmente por una elevada demanda y precios altos, lo que dificulta el acceso a la vivienda para muchos compradores. La presencia de casas pequeñas como la de Selden responde en parte a la necesidad de alternativas más asequibles, aunque incluso propiedades de dimensiones muy reducidas pueden alcanzar valores significativos debido a la escasez de opciones en el mercado.

En la región, la competencia por adquirir una propiedad es intensa y el precio de las viviendas se mantiene en niveles elevados. Esto ha llevado a que incluso inmuebles que, en otras circunstancias, podrían considerarse poco convencionales o limitados en prestaciones, sean vistos como oportunidades para quienes buscan una forma de ingresar al mercado. La vivienda sin dormitorio en Selden se inscribe dentro de esta tendencia, al ofrecerse como una alternativa para quienes priorizan el acceso a la propiedad por encima del tamaño o la distribución interna.

La dificultad para encontrar viviendas asequibles ha impulsado la creatividad tanto de compradores como de agentes inmobiliarios, que exploran diferentes segmentos y tipos de inmuebles para ajustarse a las posibilidades económicas de los interesados. La casa de la avenida Wyona es un reflejo de esta dinámica, donde la flexibilidad y la disposición a adaptarse a espacios pequeños se convierten en factores clave para acceder a la propiedad.

Opiniones de expertos sobre la vivienda y el fenómeno de las casas pequeñas

Expertos inmobiliarios destacan que casas pequeñas y sin dormitorio, como la de Wyona Avenue, son una rareza en la región (Captura de video)

La corredora asociada autorizada Denise Beckman, con 40 años de experiencia en el mercado inmobiliario, reconoce que esta casa representa un caso poco habitual en Long Island. Según sus palabras, “hay muchos programas que se centran en casas pequeñas, y no hay muchos en Long Island. Creo que es una pequeña anomalía”. Su observación destaca el carácter inusual de este tipo de oferta en la región, donde predominan viviendas más grandes y tradicionales.

El experto en bienes raíces Mike McLean también aporta su perspectiva sobre el fenómeno de las casas pequeñas. Señala que, frente a los altos precios actuales, muchas personas están dispuestas a considerar opciones que antes habrían descartado, como viviendas de cero o una habitación. “La gente está haciendo que funcione, incluso con esas casas pequeñas que hay ahora mismo, de cero habitaciones, de una habitación, están analizando las posibilidades”, afirma McLean, subrayando la adaptabilidad de los compradores ante las circunstancias del mercado.

Este enfoque pragmático refleja una tendencia creciente: la aceptación de espacios reducidos como punto de partida para la adquisición de vivienda, especialmente cuando se vislumbra la posibilidad de futuras mejoras o ampliaciones.

Oportunidades de expansión y posibles usos del espacio interior

La versatilidad del espacio promueve el uso multifuncional, permitiendo configurar la sala principal como área de descanso mediante mobiliario adaptable (Captura de video)

A pesar de sus dimensiones, la casa en Selden ofrece cierto margen para modificaciones. Cuenta con un sótano que, según Beckman, podría convertirse en un dormitorio si se obtienen los permisos y se realizan las mejoras de seguridad correspondientes. Esta potencialidad agrega valor al inmueble, ya que permite imaginar una ampliación funcional que aumente la comodidad y la privacidad de los ocupantes.

El sótano representa una oportunidad para quienes estén dispuestos a invertir en reformas y adaptaciones. Al transformar este espacio en un dormitorio, la vivienda podría atraer a un espectro más amplio de compradores, incluidos aquellos que buscan una solución temporal o un primer paso en el proceso de adquisición de propiedad.

La versatilidad del ambiente principal también facilita su uso flexible: puede funcionar como sala de estar durante el día y área de descanso por la noche, mediante el uso de muebles convertibles o soluciones modulares.

Comparación de precios y accesibilidad en el condado de Suffolk

La pequeña casa de Selden se ofrece por aproximadamente la mitad del precio medio de una vivienda en el condado de Suffolk, que ronda los 700.000 dólares según datos de la Junta de Agentes Inmobiliarios de Long Island. Este diferencial la convierte en una opción atractiva para compradores frustrados por la falta de alternativas accesibles. Los impuestos anuales de la propiedad ascienden a unos 3.700 dólares, una cifra considerablemente menor que la que corresponde a viviendas de mayor tamaño en la zona.

La relación entre el precio de entrada y las posibilidades de expansión hace que la vivienda sea vista como una puerta de acceso al mercado inmobiliario para quienes priorizan la propiedad sobre el espacio. Como señala McLean, “ese comprador frustrado irá a cualquier lugar siempre que haya espacio para expandirse”. La casa en Selden, por su costo y potencial de mejora, puede representar una oportunidad real de ingresar al mercado de Long Island pese a sus limitaciones de tamaño y distribución.