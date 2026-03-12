El comercio exterior estadounidense registra su mayor descenso mensual del déficit en más de un año

El aumento de USD 8.800 millones en exportaciones de oro destaca como uno de los principales motores del cambio en el comercio exterior de Estados Unidos (REUTERS/Carlos Barria)

La reducción del déficit comercial de Estados Unidos a USD 54.500 millones en enero marcó un giro en la tendencia de las cifras mensuales, tras meses de volatilidad asociada a la política arancelaria de la administración Trump.

El descenso, equivalente a una caída del 25 % respecto al mes anterior, reflejó variaciones abruptas en exportaciones e importaciones, según informó el Departamento de Comercio.

En enero, Estados Unidos registró un déficit comercial de USD 54.500 millones, lo que significó una reducción del 25 % respecto a diciembre de 2023.

Este cambio fue impulsado por un aumento del 5,5 % en las exportaciones, que sumaron USD 302.100 millones, y una caída del 0,7 % en las importaciones, que alcanzaron USD 356.600 millones.

El comercio de oro y metales preciosos, así como la menor compra de productos farmacéuticos, influyeron en la disminución del saldo negativo, de acuerdo con el Departamento de Comercio.

El alza del 5,5 % en exportaciones y el descenso del 0,7 % en importaciones impulsan la reducción del déficit comercial estadounidense

El incremento de las exportaciones estadounidenses obedeció a un mayor envío de oro, computadoras y otros metales preciosos, con un alza de USD 8.800 millones en enero solo en este rubro.

El aumento conjunto en computadoras y aviones fue de USD 4.200 millones, mientras que el valor total de las exportaciones de bienes creció en USD 14.600 millones durante el mes.

Estos movimientos coincidieron con precios internacionales altos para el oro, impulsados por la demanda de activos de resguardo por parte de inversores.

Por el lado de las importaciones, la caída se explicó por una menor compra de productos farmacéuticos y un bajo dinamismo en el sector automotriz.

Política arancelaria y sus efectos recientes

El presidente Donald Trump ha argumentado que el déficit comercial estadounidense es reflejo de una debilidad estructural de la economía y buscó reducirlo mediante la imposición de aranceles.

Sin embargo, diversos economistas han puesto en duda la eficacia de esta estrategia, señalando la incidencia del gasto público y la fortaleza del dólar como factores determinantes.

El Tribunal Supremo limita la autoridad presidencial sobre aranceles al dictaminar en contra del régimen de emergencia aplicado por Trump (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

En 2023, el saldo negativo en el comercio de bienes alcanzó niveles récord, debido a la persistente importación de chips informáticos de alto costo y medicamentos para bajar de peso.

Muchas empresas adelantaron compras ante la inminente entrada en vigor de nuevos aranceles, lo que generó oscilaciones adicionales.

La reciente disminución del déficit responde, en buena medida, al comportamiento del comercio de metales preciosos y la reducción en las importaciones farmacéuticas.

El mercado del oro, en particular, registró importantes fluctuaciones a lo largo del último año, contribuyendo a la volatilidad en las cifras comerciales, según el Departamento de Comercio.

Cambios legales y nuevas investigaciones comerciales

El régimen arancelario implementado por la administración Trump experimentó un cambio sustancial tras el fallo del Tribunal Supremo del 20 de febrero, que determinó que el presidente había excedido su autoridad al aplicar gravámenes bajo una ley de emergencia.

Como resultado, el gobierno debió retirar aranceles de dos dígitos que afectaban a más de un tercio de las importaciones, por un valor superior a USD 300.000 millones.

Los altos precios internacionales del oro y la demanda global de activos de refugio impactan la dinámica comercial estadounidense (REUTERS/Carlos Barria)

En respuesta, la administración anunció la aplicación de un arancel global del 10 %, cuya vigencia está limitada a 150 días sin la aprobación del Congreso.

Además, se evalúa la reactivación de aranceles previos mediante otras normativas comerciales.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos informó el inicio de una investigación sobre 16 socios comerciales, señalando que la “exceso de capacidad” en sus industrias manufactureras ha provocado una sobreproducción y déficits persistentes para Estados Unidos.

La investigación analizará políticas que incentivan la exportación por encima del consumo interno, contribuyendo al desequilibrio comercial.

Asimismo, la autoridad comercial anticipó una investigación sobre la legislación contra el trabajo forzado en 60 países y advirtió sobre posibles nuevas pesquisas relativas a servicios digitales y otras áreas.

En suma, la caída del déficit comercial en enero obedece tanto al aumento puntual de exportaciones de metales preciosos como a la coyuntura de precios internacionales, en un contexto de revisión de la política arancelaria y de incertidumbre sobre el rumbo de la estrategia comercial estadounidense.