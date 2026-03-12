Así puedes renovar tu pasaporte estadounidense sin ir a una oficina en 2026

La renovación del pasaporte estadounidense en 2026 puede realizarse por correo o en línea para adultos que cumplan requisitos específicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Estados Unidos mantiene en 2026 la opción de renovar el pasaporte mediante renovación por correo o renovación en línea para adultos que cumplen ciertas condiciones. Esta alternativa permite a millones de ciudadanos actualizar su documentación para viajes internacionales. El proceso responde a la necesidad de optimizar la atención y reducir la afluencia en las oficinas consulares, según el Departamento de Estado.

Según datos oficiales publicados en el portal del Departamento de Estado, el trámite postal está disponible para quienes pueden acreditar la validez de su pasaporte anterior, cumplen con los requisitos de elegibilidad y presentan la documentación solicitada en tiempo y forma. La modalidad remota se suma a la presencial, que continúa vigente para casos específicos o para quienes no califican para la renovación a distancia.

El sistema de renovación por correo rige desde hace décadas y ha sido ajustado de acuerdo con la demanda y las políticas de seguridad. En los últimos años, el Departamento de Estado ha implementado mecanismos digitales y ha reforzado los controles para garantizar la autenticidad de los documentos y la protección de los datos personales, según la agencia de noticias Reuters.

Quiénes pueden renovar el pasaporte estadounidense por correo en 2026

La renovación postal del pasaporte estadounidense está reservada para personas que cumplen con requisitos específicos. De acuerdo con el Departamento de Estado, un solicitante puede acceder a este trámite si:

El pasaporte anterior fue emitido cuando la persona tenía 16 años o más.

El documento no tiene más de 15 años desde su emisión.

El pasaporte está en buenas condiciones, sin daños, alteraciones ni reportes de pérdida o robo.

El nombre en el pasaporte corresponde al actual, o se adjunta una prueba legal del cambio de nombre, como un acta de matrimonio u orden judicial.

Según el portal oficial del Departamento de Estado travel.state.gov, quienes no cumplen con estos requisitos deben presentarse personalmente para tramitar una nueva libreta con el formulario DS-11.

El formulario DS-82 es indispensable para solicitar la renovación postal del pasaporte de Estados Unidos y debe completarse en inglés.

Qué formulario se necesita para renovar el pasaporte por correo

El documento clave para este trámite es el formulario DS-82, que debe completarse en inglés y presentarse junto con el resto de la documentación. El DS-82 puede llenarse en línea e imprimirse, descargarse para rellenar a mano o solicitarse en oficinas de aceptación de pasaportes, según indica el Departamento de Estado.

Según la agencia de noticias Reuters, el formulario DS-82 contiene instrucciones detalladas sobre cómo preparar el envío postal, la dirección a la que debe remitirse la solicitud y la forma adecuada de realizar el pago. Además, especifica los documentos requeridos en caso de cambios legales de nombre.

Documentos y requisitos para la renovación postal

Para que el trámite por correo sea aceptado, el solicitante debe reunir y enviar los siguientes elementos, según el Departamento de Estado y corroborado por la agencia de noticias Reuters:

Formulario DS-82 debidamente completado y firmado.

debidamente completado y firmado. Pasaporte anterior que se desea renovar, sin daños ni reporte de robo o extravío.

Fotografía reciente tipo pasaporte (5 x 5 centímetros (2 x 2 pulgadas)), tomada en los últimos seis meses, con fondo blanco y sin lentes.

Pago de la tarifa correspondiente mediante cheque personal, cheque de caja o giro postal a nombre del U.S. Department of State.

Copia certificada del acta de matrimonio o resolución judicial si se solicita un cambio de nombre.

El envío debe realizarse por correo postal con seguimiento, dirigido a la dirección que aparece en la página 2 del formulario DS-82, la cual varía según el estado de residencia y el tipo de servicio seleccionado.

Cuánto cuesta renovar el pasaporte estadounidense por correo en 2026

El Departamento de Estado actualizó las tarifas para la renovación del pasaporte en 2026. Los costos oficiales son los siguientes:

Libreta de pasaporte: USD 130

Tarjeta de pasaporte: USD 30

Libreta y tarjeta en conjunto: USD 160

La libreta de pasaporte permite viajar internacionalmente por aire, mar o tierra y funciona como prueba de ciudadanía e identidad. La tarjeta de pasaporte se utiliza principalmente para viajes terrestres o marítimos entre Estados Unidos, Canadá, México, el Caribe y Bermudas, pero no es válida para viajes aéreos internacionales, según el portal gubernamental usa.gov.

El pago debe realizarse exclusivamente mediante los métodos admitidos. El Departamento de Estado no acepta pagos en efectivo ni transferencias electrónicas para solicitudes postales.

El Departamento de Estado exige que el pasaporte anterior esté en buenas condiciones y no haya sido reportado como robado o extraviado para aceptar la renovación postal.

Casos en los que no se puede renovar el pasaporte por correo

El trámite postal no está disponible en las siguientes situaciones, según el Departamento de Estado:

El pasaporte anterior se emitió antes de los 16 años de edad.

El documento tiene más de 15 años de antigüedad.

El pasaporte está dañado, mutilado, fue robado o se encuentra extraviado.

El nombre del solicitante cambió y no se puede acreditar oficialmente el cambio.

En estos casos, la renovación debe gestionarse de manera presencial, utilizando el formulario DS-11 y presentando la documentación requerida en una oficina de aceptación de pasaportes o en una agencia regional, según la información publicada por la agencia de noticias Reuters.

Plazos de la renovación del pasaporte estadounidense por correo

El tiempo estimado para la renovación por correo es de 6 a 8 semanas, según el Departamento de Estado. Existe una opción de servicio expedito, con un costo adicional, que puede reducir el plazo a 2 o 3 semanas. Las autoridades advierten que los plazos pueden variar durante temporadas de alta demanda o si se realizan revisiones adicionales.

El Departamento de Estado recomienda no adquirir boletos de viaje hasta contar con el nuevo documento y sugiere utilizar servicios postales con seguimiento para asegurar la entrega y el retorno del pasaporte, según el portal oficial del Departamento de Estado travel.state.gov.

Renovación en línea del pasaporte estadounidense en 2026

El Gobierno de Estados Unidos mantiene la opción de renovación en línea a través del sitio opr.travel.state.gov. Esta alternativa solo está disponible para quienes cumplen todos los siguientes requisitos:

El pasaporte anterior tenía una validez de 10 años y expiró hace menos de cinco años o está próximo a expirar.

El solicitante tiene 25 años o más.

No requiere modificar información personal (nombre, sexo u otros datos).

No planea viajar en las 6 semanas posteriores a la solicitud.

Se encuentra físicamente en un estado o territorio de Estados Unidos al iniciar el trámite.

al iniciar el trámite. Posee el pasaporte anterior, en buen estado, y no está reportado como perdido o robado.

El Departamento de Estado informa que el sistema puede suspenderse temporalmente por mantenimiento o ajustes y que los criterios de elegibilidad pueden variar según la disponibilidad del servicio.

La tarifa para renovar la libreta de pasaporte por correo en 2026 asciende a USD 130, mientras la tarjeta cuesta USD 30.

Dónde consultar información oficial sobre la renovación del pasaporte

Los detalles actualizados sobre la renovación del pasaporte estadounidense están disponibles en los portales oficiales del Departamento de Estado travel.state.gov y el portal gubernamental usa.gov, donde se publican las tarifas, formularios y requisitos vigentes. Además, el sitio del Servicio Postal de Estados Unidos (usps.com) ofrece información sobre el envío y recepción de documentos para trámites de pasaportes.

Impacto de los cambios en los ciudadanos estadounidenses

La disponibilidad del trámite por correo o en línea permite a los ciudadanos de Estados Unidos gestionar la renovación del pasaporte con mayor flexibilidad y sin necesidad de desplazarse a una oficina consular, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. El proceso busca mejorar la eficiencia administrativa, reducir los tiempos de espera y responder a la demanda creciente de viajes internacionales, según el Departamento de Estado.