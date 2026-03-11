Estados Unidos

Arrestan a un hombre por posesión de pornografía infantil en el Aeropuerto Internacional de Miami

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza arrestó a un viajero proveniente de Colombia tras descubrir archivos ilegales en carpetas protegidas por contraseña durante una inspección secundaria

La detención de Martin Esho
La detención de Martin Esho en el Aeropuerto Internacional de Miami revela la importancia de los controles fronterizos digitales contra la explotación infantil

La detención de un ciudadano de Illinois activó las alertas en el Aeropuerto Internacional de Miami, luego de que las autoridades encontraran material de abuso sexual infantil en su teléfono móvil durante un control fronterizo.

El caso subraya la importancia de los procedimientos de inspección digital y la cooperación internacional en la lucha contra la explotación infantil.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, Martin Esho, de 33 años, residente en Lincolnwood, Illinois, fue arrestado tras arribar a Miami en un vuelo de American Airlines procedente de Medellín, Colombia, el 7 de marzo.

Al ingresar al país, los agentes seleccionaron al pasajero para una inspección secundaria, donde revisaron los dos iPhones que llevaba consigo.

Durante la inspección, los agentes federales hallaron imágenes y videos de abuso sexual de menores en carpetas protegidas por contraseña dentro de ambos dispositivos electrónicos.

Un hombre de nacionalidad colombiana
Un hombre de nacionalidad colombiana fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami por presunta distribución de pornografía infantil

El material estaba oculto en una sección de la galería de fotos, cuyo acceso requería una clave. Las autoridades detallaron que, tras el hallazgo, Esho admitió haber visto previamente algunos de los videos, aunque argumentó que su intención era eliminarlos y que los había descargado de forma inadvertida al bajar videos de internet.

El arresto de Esho derivó en cargos federales por posesión y transporte de representaciones visuales vinculadas a la explotación sexual de menores.

Inicialmente, fue trasladado a una cárcel del condado de Broward bajo custodia del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, y posteriormente al Centro Federal de Detención en el centro de Miami.

La acusación no incluye delitos de abuso sexual directo contra menores, sino que se centra en la posesión y transporte de material ilícito.

Los documentos judiciales consultados indican que Esho debe comparecer ante un juez federal en Miami el miércoles en una audiencia de detención, mientras que la lectura de cargos fue fijada para el 23 de marzo.

Un hombre colombiano fue arrestado
Un hombre colombiano fue arrestado en el Aeropuerto de Miami por oficiales de policía, quienes confiscaron dispositivos electrónicos relacionados con la distribución de pornografía infantil.

Hallazgos y proceso judicial tras el control en Miami

El informe judicial recoge que los agentes identificaron múltiples archivos ilícitos en carpetas ocultas mediante software de protección, lo que dificultó su localización durante la primera revisión.

Las autoridades federales indicaron que la cooperación entre agencias estadounidenses fue clave para procesar el caso y garantizar la preservación de la prueba digital.

Esho relató a los investigadores que descarga videos de internet y que, ocasionalmente, los contenidos de abuso sexual infantil se almacenan “de manera inadvertida”, asegurando que los elimina cuando los detecta.

Los investigadores, no obstante, subrayaron que el acceso al material estaba restringido por contraseñas y que se encontraba en carpetas específicamente protegidas, lo que contradice la versión del detenido.

El proceso judicial sigue su curso en la jurisdicción federal de Miami. Esho permanecía detenido hasta la tarde del martes, según los registros públicos, y su defensa no realizó comentarios ante la prensa local.

Hasta el momento, la investigación no vincula a Esho con delitos cometidos fuera del territorio estadounidense.

La detención de Martin Esho
La detención de Martin Esho en el Aeropuerto Internacional de Miami involucró hallazgos de material de abuso sexual infantil en su teléfono móvil durante un control fronterizo.

Cooperación internacional y contexto de la investigación

La acusación federal subraya que, aunque Medellín ha sido identificada como un foco internacional de explotación sexual infantil, los cargos contra Esho no están relacionados con hechos cometidos en el extranjero, sino con el transporte y almacenamiento de material prohibido en territorio estadounidense.

El caso ilustra el papel de los controles digitales fronterizos como herramienta para detectar y frenar la circulación de contenidos ilícitos.

De acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la detección y persecución de delitos de explotación sexual infantil requiere la colaboración estrecha entre diferentes agencias federales.

El uso de tecnología de inspección digital ha permitido identificar, procesar y judicializar casos como el de Esho, quienes son detectados al ingresar a Estados Unidos con dispositivos electrónicos que contienen material ilegal.

Las autoridades recordaron que la simple posesión de material de abuso sexual infantil constituye un delito federal grave, sancionado con penas severas.

La recomendación a los viajeros es cumplir estrictamente la legislación estadounidense sobre el manejo y almacenamiento de archivos digitales, para evitar incurrir en delitos sancionados a nivel federal.

