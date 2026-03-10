Estados Unidos

Un sacerdote de Oakland Park enfrenta multas de hasta 500.000 USD por alimentar a personas sin hogar en medio de una demanda

La misión de ayuda encabezada desde hace 36 años por el padre Bob Caudill se mantiene en disputa con las autoridades locales, luego de que la ciudad impusiera sanciones económicas y el embargo del edificio donde opera su comedor social

El sacerdote Bob Caudill, de la Misión Católica de Todos los Santos, enfrenta multas de USD 500.000 por alimentar a personas sin hogar en Oakland Park (Captura de video)

Durante más de tres décadas, la labor del Padre Bob Caudill ha marcado una diferencia en la vida de las personas sin hogar en Oakland Park. Desde la Misión Católica de Todos los Santos, este sacerdote ha dedicado 36 años a ofrecer alimentos, duchas y orientación espiritual a quienes más lo necesitan en Estados Unidos. Su compromiso con los más vulnerables se remonta a tiempos en los que la necesidad era ignorada por muchos y en los que la ayuda solidaria escaseaba en la zona. Sin embargo, hace 12 años, su labor comenzó a verse amenazada por un conflicto con las autoridades locales, que lo acusan de operar un comedor social sin la debida autorización.

El conflicto surgió cuando, en 2014, la ciudad de Oakland Park decidió modificar la zonificación en el área donde se encuentra la misión. Según relata el propio Padre Bob, las autoridades le informaron que, debido a la nueva regulación, debía dejar de alimentar a las personas sin hogar. “Me dijeron, falazmente, que ‘tienes que dejar de alimentar, no estás alimentando con la nueva zonificación’”, explica el sacerdote. A pesar de esa advertencia, él continuó con su labor, convencido de que la ayuda a los necesitados no podía depender de normativas administrativas que, según su visión, solo pretendían desalentar la solidaridad.

La determinación del Padre Bob de no abandonar a quienes dependen de su ayuda le ha costado caro. Como consecuencia de ignorar la orden municipal, la ciudad le impuso multas acumulativas que, hasta la fecha, superan los USD 500.000. La sanción se calcula a razón de USD 125 diarios desde el año 2014, una cifra que ha generado una presión financiera insostenible para la misión. Además, las autoridades han procedido al embargo del edificio donde se llevan a cabo las actividades solidarias, una medida que amenaza con dejar sin espacio a la comunidad a la que asisten.

Ante esta situación, el Padre Bob Caudill decidió recurrir a los tribunales. En enero, llevó a la ciudad de Oakland Park ante la justicia para detener lo que considera un acoso injustificado. Sin embargo, la primera batalla legal no resultó favorable: el caso fue desestimado debido a que el sacerdote no cumplió un plazo procesal. Esto no ha frenado su determinación de buscar justicia, y ya prepara una segunda ronda en la corte con el objetivo de revertir las sanciones y lograr que se reconozca la legitimidad de su labor caritativa.

La ciudad de Oakland Park modificó la zonificación en 2014, prohibiendo la distribución de alimentos a personas sin hogar en la misión (Captura de video)

Mientras la disputa legal continúa, quienes se benefician de la misión resaltan la importancia que tiene el trabajo del Padre Bob en sus vidas cotidianas. Jeremiah Williams, una de las personas sin hogar que frecuenta la misión, describe cómo depende de los servicios que allí se ofrecen: “Vengo aquí a ducharme. Vengo a desayunar y almorzar. Uso mi tarjeta Snap para comprar otras cosas. Voy al parque, hago ejercicio allí e incluso vengo a misa”, comenta Williams, quien en los últimos meses ha encontrado allí el apoyo necesario para avanzar con sus trámites personales. Según él, no conoce ninguna otra iglesia ni pastor que brinde ayuda de la misma manera que lo hace el Padre Bob.

El impacto de la labor del sacerdote se extiende mucho más allá de la comida o la asistencia material. Para muchos, la misión también representa un espacio de contención espiritual y de respeto a la dignidad personal, en un contexto donde suelen ser invisibles para la sociedad. El propio Padre Bob insiste en que su compromiso tiene raíces profundas en su fe religiosa. “Cristo fue muy claro al decir que debemos ayudar a su pueblo, sin importar la etapa de la vida ni quién seas”, afirma el sacerdote, quien considera que su deber es brindar apoyo sin hacer distinciones. “Todos somos hijos de Dios, sin rodeos, ¿verdad?”, sostiene, subrayando que la solidaridad no debería estar condicionada por cuestiones administrativas.

Las autoridades locales aplican multas diarias de USD 125 desde 2014, lo que suma una deuda insostenible para la obra solidaria del Padre Bob (Captura de video)

De cara al futuro inmediato, el Padre Bob planea continuar su misión, aun cuando el costo económico y emocional sea elevado. Se prepara para regresar a la corte y enfrentar una nueva ronda judicial, en la que buscará frenar las multas y recuperar el edificio embargado. En este contexto, ha pedido el apoyo de la comunidad y solicita oraciones para superar lo que considera una “prueba” tanto personal como colectiva: “Oren por nosotros. Ayúdennos a ganar esta prueba. ¡Amén!”, exhorta a quienes siguen el caso y comparten su visión de ayuda al prójimo.

Por su parte, la ciudad de Oakland Park mantiene su postura institucional. Consultadas por la prensa, las autoridades locales han indicado que no pueden emitir comentarios sobre el caso debido a que existe un litigio pendiente. Esta respuesta refleja la tensión legal y social que atraviesa la disputa, y deja en suspenso el desenlace de una historia que enfrenta la vocación de servicio con la rigidez de las normativas municipales.

