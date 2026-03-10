Más de diez estados de EEUU bajo riesgo de tornados fuertes y granizo destructivo

La región central de Estados Unidos enfrenta una nueva amenaza de tormentas severas y tornados el 10 de marzo de 2026, según los servicios meteorológicos oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La región central de Estados Unidos se prepara para enfrentar una nueva amenaza de tormentas severas y tornados durante el martes 10 de marzo de 2026, según advirtieron organismos oficiales y servicios meteorológicos especializados. El fenómeno podría afectar a más de diez estados e impactar a millones de habitantes, debido a condiciones atmosféricas propicias para la formación de tornados de intensidad EF2 o superior, vientos destructivos y granizo de gran tamaño.

El National Weather Service (NWS) y el Storm Prediction Center (SPC) han emitido advertencias para zonas de Texas, Oklahoma, Misuri, Illinois, Indiana y Michigan, donde la probabilidad de tormentas severas se incrementará a partir del mediodía y se mantendrá durante la noche. El pronóstico oficial, citado por los canales especializados FOX Weather y AccuWeather, detalla que el riesgo se eleva por la interacción de sistemas de baja presión, la llegada de aire cálido y húmedo desde el Golfo de México y la presencia de una línea seca, factores que históricamente han favorecido brotes tornádicos en el país.

El nuevo episodio meteorológico ocurre pocos días después de un brote que dejó ocho fallecidos y graves daños materiales, entre el 5 y el 7 de marzo, en el mismo corredor central de Estados Unidos. Datos oficiales recopilados por NOAA confirman que al menos 23 tornados de entre EF0 y EF3 recorrieron la región, destruyendo viviendas, interrumpiendo el suministro eléctrico y obligando a la activación de protocolos de emergencia en múltiples localidades.

Magnitud del riesgo de tormentas severas en Estados Unidos

El SPC ubicó a una franja que va desde el norte de Texas hasta el sur de Michigan en un “riesgo mejorado” (nivel 3 de 5) por tormentas severas, lo que implica una probabilidad significativa de tornados fuertes, vientos superiores a 120 kilómetros por hora (75 millas por hora) y granizo de hasta 6 centímetros (2,5 pulgadas) de diámetro. Según el organismo, la probabilidad de tornados de intensidad EF2 o superior alcanza el 10% en el área crítica, un valor considerado elevado para la temporada.

El pronóstico del NWS indica que el peligro persistirá hasta la noche. El canal especializado The Weather Channel coincide en que la peligrosidad de las tormentas aumentará con el avance del día, recomendando seguir las alertas oficiales. Las autoridades meteorológicas estiman que cerca de 40 millones de personas podrían verse expuestas a condiciones de tiempo severo durante el martes.

La alerta por tormentas severas se extiende desde el norte de Texas hasta el sur de Michigan, afectando potencialmente a 40 millones de personas durante todo el martes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores meteorológicos que generan la amenaza de tornados

El análisis de los modelos atmosféricos difundidos por NOAA y SPC atribuye la situación a la combinación de dos sistemas de baja presión, uno desplazándose desde el sur de las Grandes Llanuras y otro avanzando desde el noroeste hacia el centro de Estados Unidos. La interacción de ambos sistemas generará una zona extensa de aire cálido, húmedo e inestable, condiciones ideales para la formación de tormentas organizadas conocidas como superceldas.

En su más reciente reporte, el SPC informó: “La presencia de una línea seca en el oeste y un frente cálido que se desplazará hacia el norte contribuirán a la aparición de tormentas severas.” Además, el desarrollo de un chorro bajo intenso favorecerá la persistencia del fenómeno durante varias horas, incluidas las franjas nocturnas. El organismo advirtió: “La combinación de humedad en superficie, fuerte cizalladura y un perfil atmosférico moderadamente inestable permite prever el desarrollo de tormentas organizadas capaces de producir tornados intensos.”

Ciudades y estados bajo mayor vigilancia

El área de riesgo abarca sectores de Texas, Oklahoma, Misuri, Illinois, Indiana y Michigan, según el mapa oficial del SPC. Las ciudades más expuestas incluyen Dallas, San Angelo, Oklahoma City, Chicago, Indianápolis, Springfield, Peoria, Bloomington y Quincy. Según FOX Weather, estas urbes concentran una parte importante de la población bajo advertencia. Las autoridades locales han activado protocolos de emergencia y sistemas de alerta.

NOAA estima que la extensión del área afectada supera los 2.400 kilómetros (1.500 millas), desde el sur de Texas hasta el norte de Michigan. El alcance del fenómeno podría complicar los esfuerzos de recuperación en comunidades que aún enfrentan las consecuencias del brote de tornados anterior, registrado menos de una semana atrás.

Modelos meteorológicos de NOAA y SPC atribuyen la amenaza de tornados a la interacción de sistemas de baja presión, aire cálido y humedad proveniente del Golfo de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antecedentes inmediatos del fenómeno climático

Entre el 5 y el 7 de marzo, un brote de tornados dejó ocho víctimas mortales y graves daños en Texas, Oklahoma, Misuri, Illinois y Michigan, según datos del NWS. El fenómeno incluyó al menos 23 tornados confirmados, con intensidades de hasta EF3 y vientos superiores a 218 kilómetros por hora (135 millas por hora).

FOX Weather informó que “los daños más graves se registraron en condados de Michigan y Illinois, donde decenas de viviendas resultaron destruidas y amplias zonas permanecieron sin energía eléctrica durante varios días”. Las labores de reconstrucción siguen en curso en algunas localidades, aumentando la vulnerabilidad ante eventos meteorológicos similares.

Recomendaciones y acciones de las autoridades

NOAA, NWS y SPC reiteraron la importancia de que la población permanezca informada durante toda la jornada y revise sus sistemas de alerta. Las autoridades locales y estatales han reforzado los llamados a la prevención e instan a los residentes a preparar refugios y planes de contingencia.

El canal especializado The Weather Channel subrayó que la rápida evolución de las condiciones podría derivar en tormentas nocturnas y tornados con poca antelación, lo que incrementa el riesgo para la población. “Que los hogares y lugares de trabajo cuenten con sistemas de alerta activos y planes de emergencia actualizados es esencial”, señalaron desde el medio.

Ciudades como Dallas, Oklahoma City, Chicago e Indianápolis permanecen bajo estricta vigilancia ante posibles daños graves, siguiendo protocolos de emergencia y alertas locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto inmediato de la nueva ronda de tormentas severas

Las agencias meteorológicas advirtieron que el patrón atmosférico actual puede mantener condiciones para tormentas severas durante varias horas, inclusive después del anochecer. NOAA destaca: “El ingreso de aire cálido y húmedo en superficie, sumado al aumento de la cizalladura en niveles medios y altos, favorece la formación de sistemas organizados capaces de generar daños materiales y personales extensos.”

El pronóstico de AccuWeather también señala que “la situación meteorológica podría complicar las tareas de recuperación en comunidades afectadas por el brote anterior”, además de aumentar los desafíos logísticos para los servicios de emergencia.

Preparativos recomendados ante la alerta por tornados

NWS y SPC recomendaron a los residentes de las zonas bajo advertencia seguir tres pasos prioritarios:

Revisar y activar los sistemas de alerta meteorológica en teléfonos móviles y radios.

Identificar refugios seguros en viviendas, escuelas y lugares de trabajo, preferentemente en sótanos o habitaciones interiores sin ventanas.

Mantenerse informados a través de fuentes oficiales, evitando la difusión de rumores o información no verificada.

Las autoridades también sugirieron preparar kits de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linternas, baterías y medicamentos, ante la posibilidad de cortes de energía o bloqueos de carreteras.

Evolución prevista en las próximas horas

Durante el transcurso del martes, los sistemas de baja presión continuarán desplazándose hacia el noreste, incrementando la probabilidad de tormentas entre la tarde y la noche en el centro y noreste del país. SPC actualizará sus pronósticos a lo largo del día según la evolución de las condiciones y los reportes en tiempo real.

La población de las zonas bajo vigilancia deberá seguir las indicaciones de las autoridades y estar preparada para eventuales evacuaciones o refugio ante el desarrollo de tornados o tormentas severas. El monitoreo constante y la respuesta rápida serán claves para minimizar el impacto de este nuevo episodio meteorológico.