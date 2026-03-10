La eliminación del cáncer impulsaría un crecimiento económico de USD 185 billones en Estados Unidos

La hipotética eliminación del cáncer en EE.UU. abriría un escenario de transformación económica y social de alcance histórico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El futuro económico de Estados Unidos se transformaría de manera radical si la mortalidad por cáncer fuera eliminada.

Un informe elaborado por dos ex asesores económicos de la Casa Blanca, Steve Moore y Tomas Philipson, estima, en un caso hipotético, que erradicar el cáncer traería beneficios económicos acumulados de casi USD 186 billones a lo largo de 35 años.

El estudio, publicado por el “think tank” de políticas públicas Unleash Prosperity y divulgado por la cadena estadounidense Fox News, subraya que el impacto sería, en promedio, de USD 15.000 anuales por persona o cerca de USD 39.000 por hogar estadounidense.

Un análisis económico proyecta el valor potencial que tendría erradicar una de las principales causas de mortalidad en el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción del cáncer aportaría ganancias similares sin necesidad de una cura total

El análisis muestra que, aunque no se logre erradicar por completo la enfermedad, una reducción del 80% en las muertes por cáncer durante 20 años reportaría alrededor de USD 130 billones en beneficios, es decir, cerca del 70% del potencial total calculado para la eliminación absoluta.

En este escenario, se estima que cada ciudadano estadounidense recibiría, en términos económicos agregados, USD 10.500 anuales en promedio.

Los economistas calculan estas cifras a partir de tres elementos: la monetización de los años de vida ganados, el aumento de la productividad laboral y el incremento en la recaudación de impuestos generado por una mayor participación de la población en el trabajo y el consumo.

Para cuantificar el valor económico de la longevidad, aplican el cálculo oficial del gobierno federal: USD 531.000 por año de vida añadido.

Disminuir drásticamente las muertes por esta enfermedad reportaría la mayor parte de los beneficios previstos en el caso de su eliminación absoluta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Magnitud del impacto demográfico y económico del cáncer para 2064

Según proyectan Moore y Philipson, si no se avanza en la lucha contra el cáncer, 30,7 millones de estadounidenses perderán la vida por esta causa entre 2030 y 2064. Este número representa una pérdida de 380 millones de años de vida, lo cual equivale aproximadamente a 4,9 millones de vidas considerando la esperanza de vida completa en el país.

La gravedad de esta carga evidencia el valor de la salud como principal activo individual y el papel del cáncer como la segunda causa de muerte en Estados Unidos, solo precedida por las enfermedades cardíacas.

Los autores remarcan que el descenso en la tasa de mortalidad por enfermedades cardíacas entre 1970 y 2022 superó el 66%, mientras que la mortalidad por cáncer se redujo cerca de un 27% desde 1971 y un 34% respecto al pico de 1991, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. A este ritmo, el cáncer sería la principal causa de muerte prematura en el país para el año 2030.

Las proyecciones advierten sobre millones de fallecimientos y años de vida perdidos si no se logran avances significativos en prevención y tratamiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Productividad, recaudación fiscal y el “retorno” de la inversión en salud

El análisis destaca que evitar muertes por cáncer prolonga la vida en etapas laboralmente activas, principalmente entre personas de 50 a 70 años y en algunos tipos de cáncer que se diagnostican cada vez a menor edad.

Al prolongar la vida útil de la población económicamente activa, el informe calcula que los beneficios por aumento de productividad alcanzarían USD 4,3 billones y los ingresos fiscales adicionales sumarían USD 1,29 billones en el periodo evaluado.

Considerando los costos estimados para una hipotética cura, que oscilan entre USD 500.000 y 900.000 millones, la ganancia interna sobre la inversión sería del 537% al 965%, una magnitud inusual en cualquier ámbito social o económico, según los parámetros utilizados por los autores y citados en el informe completo.

Evitar muertes prematuras generaría aumentos en la fuerza laboral, mayores ingresos fiscales y una rentabilidad social inusual para las inversiones médicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reducción del cáncer: avances médicos y política pública

El informe señala que reducir la mortalidad por cáncer depende tanto de terapias innovadoras como de la prevención mediante hábitos saludables. Los estudios citados destacan que mantener un peso adecuado, hacer ejercicio regular, restringir el consumo de alcohol y carnes procesadas, y aumentar la ingesta de vegetales disminuiría de manera importante la incidencia de distintos tipos de cáncer.

Pese a ello, los autores enfatizan que la mayor parte del valor económico potencial proviene de políticas y tecnología que incentiven la innovación médica. Indican que iniciativas legislativas recientes, entre ellas la Ley de Reducción de la Inflación, redujeron los estímulos para la investigación oncológica al limitar los márgenes de exclusividad farmacéutica y ajustar los precios de referencia de medicamentos, una situación que, según el informe, desacelera los avances hacia una cura.

Al dialogar con Fox News Digital, Steve Moore, cofundador de Unleash Prosperity, afirmó: “Si pudiéramos reducir sustancialmente las muertes por cáncer, el beneficio sería tan grande como cualquier otra cosa que se pueda imaginar”. Añadió que si la mortalidad por cáncer disminuyera de forma relevante, podría aumentar el crecimiento económico anual de Estados Unidos en un punto porcentual, con efectos directos sobre el equilibrio fiscal y la prosperidad del país.

El documento sostiene que cada año adicional de vida logrado repercute tanto en el bienestar personal como en la economía general. Avanzar enérgicamente contra el cáncer representa uno de los retornos sociales y financieros más elevados a los que puede aspirar la sociedad estadounidense.