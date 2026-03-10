El New Museum anuncia reapertura en 2026 tras ampliación

De acuerdo al sitio Desingboom, el proyecto, que respeta la estructura original creada por SANAA en 2007. Foto: Instagram @newmuseum

El New Museum de Nueva York reabrirá sus puertas el 21 de marzo de 2026 tras una ampliación diseñada por OMA (Shohei Shigematsu y Rem Koolhaas), en colaboración con Cooper Robertson.

Esta expansión duplicará el tamaño del museo, llevándolo a 11.148 metros cuadrados, y fortalecerá su compromiso con el arte contemporáneo en la ciudad.

El New Museum habilitará nuevamente su espacio de 5.574 metros cuadrados, fusionado ahora con nuevas áreas, y duplicará su superficie de exposición.

Qué habilitará el <i>New Museum</i> en Nueva York

El nuevo edificio se integrará con la estructura original de SANAA (2007) y priorizará la circulación y el acceso público. Se incorporarán tres ascensores, una escalera atrio y una plaza de acceso remozada, junto a una Sky Room ampliada en el séptimo piso y un Forum de 74 asientos orientado a charlas y proyecciones.

La capacidad de galerías también se duplicará, permitiendo exposiciones a mayor escala y facilitando la secuencia arquitectónica en todo el edificio.

Entre los nuevos espacios, destacan un estudio destinado al programa de artistas residentes y una sede para NEW INC, la incubadora cultural del museo.

También se inaugurará un restaurante de servicio completo gestionado por Oberon Group, junto a una librería ampliada y una tienda independiente del área de ingreso.

Además de las galerías rotativas, se instalarán obras relevantes en el interior y los alrededores del edificio.

Así será el nuevo diseño del <i>New Museum</i> en Nueva York

Según el sitio especializado Designboom, el proyecto respetará la estructura original creada por SANAA en 2007 y se expandirá tanto vertical como medialmente, manteniendo la forma apilada del museo.

Esta decisión sumará nuevas circulaciones con tres ascensores, una escalera atrio y una plaza de acceso remodelada, lo que mejorará el recorrido por los distintos niveles y aumentará la accesibilidad. El área de galerías se duplicará, permitiendo distribuir las exhibiciones a lo largo de una secuencia arquitectónica más amplia.

New Museum habilitará de nuevo su espacio de 5574 metros cuadrados, duplicando su superficie y remodelando para siempre el horizonte del centro de la ciudad. Foto: Instagram @NewMuseum

La planta baja alojará zonas públicas ampliadas y reubicadas: un vestíbulo de mayores dimensiones, una librería expandida y un restaurante de servicio completo con acceso independiente desde Freeman Alley. Además, el New Museum Store, con el doble de superficie, estará fuera del área de pago y sumará nuevas opciones de objetos y publicaciones de artistas.

En los pisos superiores se ubicará un estudio para el programa de artistas residentes y un espacio permanente para NEW INC. La Sky Room, ahora ampliada y situada en el séptimo piso, junto con el Forum de 74 asientos, ofrecerán entornos versátiles para charlas, proyecciones y presentaciones.

Con esta intervención, el museo duplicará su superficie total hasta alcanzar 11.148 metros cuadrados, lo que le permitirá recibir a más visitantes y asumir un papel central como espacio para exposiciones y programas impulsados por artistas, informó el medio Designboom.