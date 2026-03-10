Estados Unidos

El New Museum anuncia reapertura en 2026 tras ampliación

La institución neoyorquina contará con una superficie total de más de once mil metros cuadrados, una integración de nuevas áreas para exposiciones, mejores accesos y nuevos espacios para actividades públicas y residencias artísticas

el proyecto, que respeta la estructura original creada por SANAA en 2007. Foto: Instagram @newmuseum

El New Museum de Nueva York reabrirá sus puertas el 21 de marzo de 2026 tras una ampliación diseñada por OMA (Shohei Shigematsu y Rem Koolhaas), en colaboración con Cooper Robertson.

Esta expansión duplicará el tamaño del museo, llevándolo a 11.148 metros cuadrados, y fortalecerá su compromiso con el arte contemporáneo en la ciudad.

El New Museum habilitará nuevamente su espacio de 5.574 metros cuadrados, fusionado ahora con nuevas áreas, y duplicará su superficie de exposición.

el proyecto, que respeta la estructura original creada por SANAA en 2007. Foto: Instagram @newmuseum

Qué habilitará el <i>New Museum</i> en Nueva York

El nuevo edificio se integrará con la estructura original de SANAA (2007) y priorizará la circulación y el acceso público. Se incorporarán tres ascensores, una escalera atrio y una plaza de acceso remozada, junto a una Sky Room ampliada en el séptimo piso y un Forum de 74 asientos orientado a charlas y proyecciones.

La capacidad de galerías también se duplicará, permitiendo exposiciones a mayor escala y facilitando la secuencia arquitectónica en todo el edificio.

New Museum habilitará de nuevo su espacio de 5574 metros cuadrados. Foto: Instagram @newmuseum

Entre los nuevos espacios, destacan un estudio destinado al programa de artistas residentes y una sede para NEW INC, la incubadora cultural del museo.

También se inaugurará un restaurante de servicio completo gestionado por Oberon Group, junto a una librería ampliada y una tienda independiente del área de ingreso.

Además de las galerías rotativas, se instalarán obras relevantes en el interior y los alrededores del edificio.

Así será el nuevo diseño del <i>New Museum</i> en Nueva York

Según el sitio especializado Designboom, el proyecto respetará la estructura original creada por SANAA en 2007 y se expandirá tanto vertical como medialmente, manteniendo la forma apilada del museo.

Esta decisión sumará nuevas circulaciones con tres ascensores, una escalera atrio y una plaza de acceso remodelada, lo que mejorará el recorrido por los distintos niveles y aumentará la accesibilidad. El área de galerías se duplicará, permitiendo distribuir las exhibiciones a lo largo de una secuencia arquitectónica más amplia.

New Museum habilitará de nuevo su espacio de 5574 metros cuadrados, duplicando su superficie y remodelando para siempre el horizonte del centro de la ciudad. Foto: Instagram @NewMuseum

La planta baja alojará zonas públicas ampliadas y reubicadas: un vestíbulo de mayores dimensiones, una librería expandida y un restaurante de servicio completo con acceso independiente desde Freeman Alley. Además, el New Museum Store, con el doble de superficie, estará fuera del área de pago y sumará nuevas opciones de objetos y publicaciones de artistas.

En los pisos superiores se ubicará un estudio para el programa de artistas residentes y un espacio permanente para NEW INC. La Sky Room, ahora ampliada y situada en el séptimo piso, junto con el Forum de 74 asientos, ofrecerán entornos versátiles para charlas, proyecciones y presentaciones.

Con esta intervención, el museo duplicará su superficie total hasta alcanzar 11.148 metros cuadrados, lo que le permitirá recibir a más visitantes y asumir un papel central como espacio para exposiciones y programas impulsados por artistas, informó el medio Designboom.

